Экономика
«Газпром» продал почти 3% своих акций одному покупателюРБК 08:15
На фоне размещения акций «Газпрома» стоимость бумаг компании на Московской бирже заметно выросла. Утром в пятницу их стоимость достигла отметки 234,99 руб. за штуку, что на 7,3% выше уровня закрытия предыдущих торгов.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 08:59, Вашингтон
Экономика
Турпоток в Крым вырос за счёт снижения цен
Полуостров привлекает в основном туристов с низким бюджетом Резкое увеличение программ туроператоров и объёмов чартерных перевозок в Крым привели к снижению среднего чека при бронировании туров на полуостров на 25%, авиабилеты подешевели в полтора раза, пишет газета "Коммерсантъ".
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Теннис
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Российская теннисистка Светлана Кузнецова сообщила, что вынуждена сняться с турнира в Вашингтоне из-за проблем с получением американской визы.
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Армия и оружие
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Президент Украины Владимир Зеленский провёл переговоры со специальным представителем США по вопросам Украины Куртом Волкером, во время которых они обсудили ситуацию в Донбассе.
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Обновлено в 08:31
Экономика
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Шоу-бизнес
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Звезды снова конфликтуют в Сети Несколько часов назад на личной странице "Инстаграма" Сергея Шнурова вновь появился язвительный стих в адрес Ксении Собчак.
Обновлено вчера в 03:57
Политика
Польша пригласит Путина на 75-летие освобождения Аушвица
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Политика
В России впервые прекращено дело о неуважении к власти
Котласский горсуд в Архангельской области впервые прекратил дело о неуважении к власти о комментарии в адрес Путина.
Обновлено в 08:30
Шоу-бизнес
В Баку открылся музыкальный фестиваль «Жара»
Четвертый международный музыкальный фестиваль "Жара" открылся в четверг вечером в столице Азербайджана.
Обновлено вчера в 16:42
Технологии
Подразделение Alibaba представило первое IP-ядро процессора
Подразделение китайского технологического гиганта Alibaba Group Holding, занятое разработкой полупроводниковых изделий, представило свое первое IP-ядро центрального процессора.
Обновлено в 05:08
Спорт
Ефимова завоевала золото на дистанции 200 м брассом на чемпионате мира
Россиянка Юлия Ефимова завоевала золотую медаль в плавании на дистанции 200 м брассом на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.
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Иранский корабль, потерпевший аварию у берегов Азербайджана, затонул
Затонул иранский грузовой корабль, потерпевший ранее аварию вблизи порта в азербайджанской Ленкорани, сообщили РИА Новости в Госпогранслужбе Азербайджана.
Обновлено в 08:47
Кино
Создатели «Игры престолов» уйдут из HBO в Disney+ или Amazon
Создатели культового сериала "Игра престолов" Дэвид Бениофф и Д.Б. Уайсс покидают компанию HBO, с которой сотрудничали более 10 лет.
Обновлено в 02:59
Политика
Посольство США на Украине оценило задержание российского танкера
Посольство США на Украине прокомментировало задержание российского танкера украинской стороной.
Обновлено в 07:23
Общество
О снеге в выходные предупредили в Гидрометцентре
В Северо-восточной части России и на Севере не исключено выпадение мокрого снега с дождем.
Обновлено 24 июля в 12:53
Футбол
Роналду поддержал травмированного Асенсио
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду поддержал полузащитника "Реала" Марко Асенсио.
Обновлено вчера в 11:10
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Медики сообщили о тяжелом состоянии Инны Чуриковой
Обновлено в 05:59
Политика
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Обновлено в 07:18
Технологии
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Концерн "Автоматика" (входит в "Ростех") по инициативе компании "Ростелеком" занимается разработкой оборудования, способного создать сигнал Wi-Fi, не теряющий устойчивости при размещении аппаратуры под землей.
Обновлено в 07:51
Политика
Россия заключит с Украиной краткосрочную сделку по газу
Ранее сообщалось, что Украина продолжает искать замену российскому газу и изучает возможность получения газа в обход РФ.
Обновлено в 05:31
Политика
В Британии оштрафовали RT на миллионы
Британский медиарегулятор Ofcom, который проводил несколько расследований в отношении российского международного канала Russia Today, принял решение оштрафовать канал на £200 тыс (15,7 млн руб).
Обновлено в 06:51
Происшествия
В Екатеринбурге потушили «Чапаевские бани»
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Обновлено в 08:06
Авто
За два года минимальная цена Renault Logan подросла на 69 тысяч рублей
Эксперты сайта «Цена Авто» продолжают исследовать изменения стоимости самых популярных моделей российского рынка и в этот раз был составлен график изменения минимальной и максимальной стоимости седана Renault Logan за последние два года.
Обновлено в 06:48