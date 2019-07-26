Экономика
«Газпром» продал почти 3% акций одному покупателюАргументы и Факты вчера в 08:18
Высокий спрос Садыгов объяснил «ростом капитализации «Газпрома» и значительным потенциалом ее дальнейшего повышения». Добавим, в мае стоимость акций «Газпрома» достигла 182,73 рубля за одну ценную бумагу, установив новый исторический максимум с апреля 2012 года.
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Экономика
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Акции компании «Яндекс» рухнули на американской бирже Nasdaq после сообщений СМИ о внесении в Госдуму законопроекта, ограничивающего долю иностранного капитала в интернет-компаниях.
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Дизайнеры представили современный ВАЗ-2101
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В Сети появилась запись с камеры наблюдения, установленной в салоне троллейбуса, следовавшего по маршруту № 45 в Санкт-Петербурге, где в минувшую среду, 24 июля, произошло нападение на кондуктора.
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Кино
Погибла 24-летняя звезда фильма «Брестская крепость»
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Политика
ЦАР отозвала признание независимости Косово
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Религия
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Крестный ход Украинской православной церкви проходит в Киеве.
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Футбол
«Барселона» обыграла «Виссел Кобе» в товарищеском матче
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Армия и оружие
В Грузии стартовали учения НАТО и партнёров Agile Spirit 2019
В Грузии стартовали многонациональные военные учения Agile Spirit 2019 ("Проворный дух 2019"), в которых принимают участие 14 стран-членов НАТО и партнеров альянса, всего более 3 тысяч человек.
Обновлено в 07:55
Общество
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Летняя погода задержится в Москве всего лишь на два дня. Затем в регион придет аномальное похолодание.
Обновлено в 06:48
Происшествия
В Москве проходит акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму
Приходили к незарегистрированным на выборах в Мосгордуму кандидатам – Юлии Галяминой и Константину Янкаускасу, к зарегистрированному кандидату Дарье Бесединой, муниципальному депутату Вадиму Коровину, пресс-секретарю Фонда борьбы с коррупцией Кире Ярмыш и сотруднику ФСБК Руслану Шаведдинову.
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На одном из западных сайтов продают необычный автофургон на основе модели Toyota Town Ace, который в 2017 году попал в США из Японии.
Обновлено вчера в 05:50
Футбол
Владелец «Ньюкасла»: для Бенитеса деньги всегда были на первом месте
Владелец «Ньюкасл Юнайтед» Майк Эшли сказал, что бывший главный тренер команды Рафаэль Бенитес не продлил соглашение с клубом, поскольку хотел получать значительно больше.
Обновлено в 04:02
Шоу-бизнес
Аниту Цой увезли с фестиваля на скорой
Обновлено вчера в 14:17
Происшествия
В Каспийском море в Дагестане утонули трое детей
Обновлено в 06:44
Кино
Телеканал НТВ потребовал удалить трейлер сериала «Чернобыль»
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Кино
Дженнифер Лопес сыграет «Крестную мать»
Певица и актриса Дженнифер Лопес исполнит главную роль в фильме "Крестная мать" о колумбийской наркобаронессе Гризельде Бланко, сообщает THR.
Обновлено в 07:27
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Обновлено вчера в 13:07
Политика
Украинцы подписали новую петицию об увольнении главы офиса президента
Петиция с требованием уволить главу офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Богдана набрала на сайте главы государства необходимые для ее рассмотрения 25 000 голосов.
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Энергетика
Судно «Газпрома» для газификации Калининграда уплыло в Европу
Регазификационное судно «Маршал Василевский», принадлежащее «Газпрому» и призванное обеспечить газовую безопасность Калининграда, находится у берегов Дании и следует в порт Роттердама.
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Политика
Волкер сообщил о подготовке встречи Трампа и Зеленского в США
Трамп и Зеленский 25 июля в ходе телефонной беседы договорились «предметно обсудить» практические вопросы двустороннего сотрудничества в рамках визита президента Украины в США.
Обновлено в 07:56
Общество
Полиция зачистила площадь перед зданием мэрии на Тверской
Сотрудники полиции встали в шеренгу и вытеснили с площади перед зданием мэрии Москвы на Тверской улице людей, которые собрались у здания.
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