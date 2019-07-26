Экономика
«Газпром» продал почти 3% акций одному покупателюАргументы и Факты вчера в 08:18
Высокий спрос Садыгов объяснил «ростом капитализации «Газпрома» и значительным потенциалом ее дальнейшего повышения». Добавим, в мае стоимость акций «Газпрома» достигла 182,73 рубля за одну ценную бумагу, установив новый исторический максимум с апреля 2012 года.
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Происшествия
Протестующие в Москве прорвали оцепление полиции
Обновлено в 07:45
Армия и оружие
Военные подорвались при атаке смертника в Сирии
Сирийские военные штурмовали укрытия террористов недалеко от Дараа на юге страны, и в этот момент смертник привел в действие закрепленное на нем взрывное устройство.
Обновлено в 08:24
Политика
В Крыму приветствуют идею пустить поезда с Украины на полуостров
Напомним, что на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с просьбой восстановить железнодорожное сообщение с Крымом и пустить туда железнодорожные поезда.
Обновлено в 00:19
Наука
Ученые предложили дать новое определение ожирению
Обновлено вчера в 02:15
Происшествия
Опубликовано видео с места крушения самолета в Подмосковье
Следственный комитет опубликовал видео с места крушения легкомоторного самолета в Подмосковье.
Обновлено в 07:32
Экономика
«Известия»: ЕАЭС намерен утвердить общую ставку акциза на сигареты
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) планирует через полгода подписать соглашение об общей ставке акциза на табачные изделия.
Обновлено вчера в 20:47
Политика
Соловьёв призвал к «жёсткому подавлению» оппозиции в России
Телеведущий Владимир Соловьёв назвал провокаторами оппозиционеров, пытающихся провести несанкционированный митинг в Москве.
Обновлено в 06:20
Общество
Ученые выяснили, почему многие люди пьют до потери сознания
Обновлено в 01:45
Экономика
Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий
Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.
Обновлено вчера в 07:22
Политика
Путин спустился в батискафе на дно Финского залива
Президент России Владимир Путин в бастискафе погрузился на дно Финского залива, там глава государства осмотрит затонувшую во время Великой Отечественной войны подлодку Щ-308 «Семга».
Обновлено в 07:46
Происшествия
Полиция пришла в студию YouTube-канала «Навальный LIVE»
Полиция и представители прокуратуры пришли в офис, откуда ведется трансляция YouTube-канала Навальный LIVE.
Обновлено в 09:02
Политика
Зеленский развлекся на съемках «Лиги смеха» в Одессе
Обновлено в 06:18
Армия и оружие
В Судане озвучили число погибших 3 июня при разгоне лагеря в Хартуме
Обстановка в столице Судана и в целом в стране резко обострилась 3 июня, когда суданские военные разогнали часть палаточного лагеря в Хартуме перед штаб-квартирой главного командования ВС. В результате столкновений погибли несколько десятков человек.
Обновлено в 08:48
Здоровье
В Минздраве назвали три самые опасные инфекции в России
Как сообщает RT со ссылкой на главного специалиста Минздрава России по инфекционным болезням Елену Малинникову, речь идет о гепатите, кори и ВИЧ.
Обновлено в 05:02
Политика
МИД РФ посоветовал посольству ФРГ не вмешиваться в выборы
МИД России ответил на комментарий посольства Германии о региональных выборах.
Обновлено вчера в 15:31
Кино
Погибла 24-летняя актриса из «Брестской крепости» Вероника Никонова
24-летняя актриса Вероника Никонова, сыгравшая Аньку, главную героиню военной драмы "Брестская крепость", трагически погибла в США.
Обновлено в 06:27
Космос
В России создают частную многоразовую метеоракету
Обновлено вчера в 03:19
Происшествия
В Москве на митинге у мэрии начались массовые задержания
Возле московской мэрии полиция начала массово задерживать людей, приехавших для участия в несогласованной акции в поддержку незарегистрированных Мосгоризбиркомом независимых кандидатов на выборы.
Обновлено в 06:23
Общество
Названы распространённые ошибки в русском языке
Заведующая кафедрой сценической речи Екатеринбургского театрального института Азалия Блинова назвала список ошибок в русском языке, за которые «больше всего стыдно».
Обновлено в 06:07
Происшествия
Очереди образовались на входе в Шереметьево
Очевидцы сообщили об огромных очередях на входе в московский аэропорт Шереметьево, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 05:26
Общество
Жару в Москве сменят аномальные холода
В последних числах июля в Москву придет резкое похолодание, следует из прогноза Гидрометцентра России.
Обновлено в 09:09
Футбол
«Уфа» победила «Крылья Советов» в матче РПЛ
Обновлено в 09:14
Экономика
Акции «Яндекса» упали из-за законопроекта о значимых IT-компаниях
Акции компании «Яндекс» рухнули на американской бирже Nasdaq после сообщений СМИ о внесении в Госдуму законопроекта, ограничивающего долю иностранного капитала в интернет-компаниях.
Обновлено в 06:22
Общество
Родственники 108-летней британки раскрыли секрет ее долголетия
Дочь пожилой женщины Джейн О'Коннор раскрыла журналистам издания North Wales Live секрет ее долголетия.
Обновлено вчера в 14:40
Армия и оружие
Армия Хафтара потеряла истребитель-бомбардировщик Су-22
Обновлено вчера в 16:59
Футбол
«Вулверхэмптон» арендовал у «Реала» защитника Вальехо
Обновлено в 09:17
Кино
«Аладдин» собрал $1 млрд в мировом прокате
Фильм режиссера Гая Ричи "Аладдин" преодолел отметку в $1 млрд. по итогу сборов в кинотеатрах мира.
Обновлено вчера в 18:25