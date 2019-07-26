Экономика
«Газпром» продал почти 3% акций одному покупателюАргументы и Факты вчера в 08:18
Высокий спрос Садыгов объяснил «ростом капитализации «Газпрома» и значительным потенциалом ее дальнейшего повышения». Добавим, в мае стоимость акций «Газпрома» достигла 182,73 рубля за одну ценную бумагу, установив новый исторический максимум с апреля 2012 года.
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Шоу-бизнес
Ольга Рапунцель: «Алена сидела в детской колонии»
Обновлено вчера в 18:00
Шоу-бизнес
Собчак и Виторган поссорились из-за дочери
Пользователи оставили под фото множество комплиментов в адрес Полины. Не прошла мимо нового поста Виторгана и Собчак.
Обновлено вчера в 09:32
Транспорт
Свыше 30 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы
Обновлено 24 июля в 16:37
Политика
«Нафтогаз» прокомментировал данные о «коротком контракте» с РФ
В «Нафтогазе» прокомментировали сообщения СМИ о «коротком контракте» с Российской Федерацией на транзит газа после 2019 года.
Обновлено вчера в 11:26
Происшествия
Анита Цой показала травмированную на фестивале ногу
Ранее в пресс-службе мероприятия сообщили РИА Новости, что Цой споткнулась и ушибла ногу, она отправилась в больницу осмотреть палец на дежурившей на фестивале скорой.
Обновлено вчера в 23:03
Политика
Украинцы просят Зеленского пустить поезда в Крым
Обновлено вчера в 13:04
Общество
Суд запретил футболисту Дмитрию Тарасову выезд за границу
Из-за долгов по алиментам футболисту Дмитрию Тарасову запрещено покидать пределы России, также в скором времени ему ограничат право вождения автомобиля.
Обновлено вчера в 10:44
Экономика
Сладости в России могут подорожать
На днях Госдума приняла в третьем чтении законопроект о лишении пальмового масла льготного НДС в размере десяти процентов.
Обновлено вчера в 03:15
Политика
Опрос: большинство жителей Германии выступают за сближение с Россией
Большинство жителей Германии выступают за сближение с Россией. Об этом сообщает немецкая газета Der Tagesspiegel.
Обновлено в 01:43
Гаджеты
СМИ узнали сроки запуска Apple Card
Выдача кредитных карт от Apple и Goldman Sachs под названием Apple Card начнется в первой половине августа, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено вчера в 11:54
Политика
Политолога пытались заставить целовать украинскую землю
На шоу «60 минут» в эфире телеканала «Россия 1» украинского политолога Вадима Трюхана пытались заставить целовать «родную» землю.
Обновлено вчера в 20:45
Общество
Собянин осудил призывы выйти на несогласованный митинг
Мэр Москвы Сергей Собянин, комментируя запланированный на субботу несогласованный митинг оппозиционных политиков в столице, отметил, что попытка организации беспорядка ни к чему хорошему не приведет, порядок в городе будет обеспечен в соответствии с законом.
Обновлено в 01:47
Шоу-бизнес
Галкин выложил фото с Пугачевой
Максим Галкин выложил совместное фото с женой, знаменитой Аллой Пугачевой.
Обновлено вчера в 16:42
Политика
Американский генпрокурор потребовал от Винника $100 млн
Обновлено вчера в 22:21
Футбол
Бэйл подпишет трехлетний контракт с китайским клубом
Нападающий «Реала» Гарет Бэйл может продолжить карьеру в Китае. Как сообщает источник, валлиец планирует переход в «Цзянсу Сунин».
Обновлено вчера в 18:53
Космос
Основной прибор спутника «Электро-Л» работает с ограничениями
Основная целевая аппаратура метеорологического спутника "Электро-Л" №2, выведенного на орбиту в 2015 году, работает с ограничениями, сообщает Научно-исследовательский центр космической гидрометеорологии "Планета".
Обновлено вчера в 20:06
Хоккей
Бучневич согласовал контракт с «Рейнджерс»
Российский нападающий Павел Бучневич согласовал условия контракта с «Нью-Йорк Рейнджерс», сообщается на официальном сайте НХЛ.
Обновлено вчера в 21:35
Политика
Назван основной претендент на пост премьер-министра Украины
Ранее СМИ сообщали, что в Офисе Зеленского ведут переговоры о назначении на пост премьер-министра с заместителем исполнительного директора Международного валютного фонда Владиславом Рашкованом, председателем НАК «Нафтогаз Украины» Андреем Коболевым и исполнительным директором «Нафтогаза» Юрием Витренко.
Обновлено вчера в 12:29
Происшествия
В офис Фонда борьбы с коррупцией пришли с обыском
В офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального в Москве пришли с обыском сотрудники полиции и Следственного комитета России, сообщил директор ФБК Иван Жданов в Twitter.
Обновлено вчера в 13:24
Происшествия
В Астраханской области задержали бывшего главу правительства
Бывший председатель правительства Астраханской области Расул Султанов и министр финансов региона Виталий Шведов задержаны в рамках расследования уголовного дела.
Обновлено вчера в 03:48
Музыка
Игорь Крутой отметит 65-летие концертами с Нетребко и Бочелли
Народный артист России, известный композитор Игорь Крутой рассказал, что планирует серию концертов в честь своего 65-летнего юбилея с участием Анны Нетребко и Андреа Бочелли.
Обновлено вчера в 03:10
Происшествия
«Она сама провоцировала убийцу»: подруга убитой в Раменском женщины
Обновлено вчера в 16:16
Происшествия
Число жертв землетрясений на Филиппинах возросло
Серия землетрясений, которая атаковала Филиппины в ночь на субботу, 27 июля, убила не менее 8 человек.
Обновлено вчера в 23:34
Шоу-бизнес
Елена Преснякова объяснила, почему больше не будет рожать
Обновлено в 00:03
Общество
Названы минимальные баллы ЕГЭ для поступления
Рособрнадзор определил минимальные баллы, необходимые выпускнику для получения аттестата и поступления вузы.
Обновлено вчера в 00:29
Футбол
«Атлетико» разгромил «Реал» в товарищеском матче
Футболисты "Атлетико" разгромили "Реал" в матче предсезонного турнира Международный кубок чемпионов.
Обновлено в 01:23
Армия и оружие
Минобороны опровергло сообщения о задержании военной техники в Румынии
Как отметили в министерстве, никаких судов для перевозки военной техники по Дунаю в Сербию направлено не было.
Обновлено вчера в 12:26
Гаджеты
AMD Threadripper 1920X подешевел и стал самым доступным 12-ядерным процессором AMD
После выпуска AMD Ryzen 3000 другие процессоры компании дешевеют и становятся привлекательнее для потребителей.
Обновлено в 01:05
Политика
Китай захотел плечом к плечу работать с Россией
По словам Ван И, КНР хочет работать "плечом к плечу с Россией" и защищать права жителей двух стран на международной арене.
Обновлено вчера в 22:12