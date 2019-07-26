Экономика
«Газпром» продал почти 3% акций одному покупателюАргументы и Факты вчера в 08:18
Высокий спрос Садыгов объяснил «ростом капитализации «Газпрома» и значительным потенциалом ее дальнейшего повышения». Добавим, в мае стоимость акций «Газпрома» достигла 182,73 рубля за одну ценную бумагу, установив новый исторический максимум с апреля 2012 года.
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Политика
Задержан экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков
Обновлено в 05:41
Политика
Соловьев объяснил, почему «недокандидаты» выбрали путь истерики и провокаций
Путь истерики, провокаций, голодовок, который закрывает возможность любого диалога, так как ведется в режиме ультиматума.
Обновлено в 05:54
Экономика
НЛМК заявил о планах инвестировать в Индию до $150 млн
Согласно индийским СМИ, желание НЛМК инвестировать в создание своего производства электростали в Индии объясняется растущим спросом на электричество в стране, на фоне которого спрос на трансформаторные подстанции возрос в 30 раз.
Обновлено вчера в 12:19
Политика
Волкер сообщил о подготовке визита Зеленского в США
Как сообщалось, 25 июля американский лидер Дональд Трамп и украинский президент Владимир Зеленский провели телефонный разговор, в ходе которого договорились предметно обсудить практические вопросы двустороннего взаимодействия во время визита главы Украины в Соединённые Штаты.
Обновлено в 04:17
Общество
Лингвист назвала самые «позорные» речевые ошибки
Профессор, заведующая кафедрой сценической речи Екатеринбургского театрального института Азалия Блинова в комментарии "Российской газете" назвала самые "позорные" речевые ошибки.
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Политика
ЦАР отозвала признание независимости Косова
Центральноафриканская республика отозвала признание самопровозглашенной республики Косово, заявил первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич в эфире национального телевидения, продемонстрировав соответствующую дипломатическую ноту из ЦАР.
Обновлено в 06:15
Происшествия
В Башкирии врач выстрелил из травматики в устроившего скандал мужчину
Правоохранители Башкирии выясняют причину и обстоятельства инцидента в одной из больниц, где доктор выстрелил в мужчину, устроившего в медучреждении скандал, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по республике.
Обновлено в 06:24
Политика
Украинцы попросили Зеленского возобновить авиасообщение с Россией
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Обновлено в 01:56
Политика
Основатель Bellingcat обвинил Россию в попытке взлома проекта
"Bellingcat считает себя мишенью кибератак", - такое заявление сделал в своем Твиттере британский журналист Элиот Хоггинс, являющийся основателем проекта.
Обновлено в 05:28
Политика
Посол Евросоюза назвал имидж Украины «ужасным»
Посол Евросоюза на Украине Хюьг Мингарелли заявил, что у Украины сложился «ужасный имидж».
Обновлено вчера в 21:01
Кино
Стало известно, кто может снять «Венома 2»
Актер, сыгравший в оскароносной "Черной пантере" одержимого физика Улисса Кло, - один из нескольких кандидатов на место режиссера, который снимет продолжение хита 2018 года с Томом Харди.
Обновлено в 06:19
Политика
Раскрыта сделка Зеленского с США по новому премьеру Украины
Союз блогеров Украины опубликовал копию письма директора регионального направления World Bank Сату Кахконен спецпредставителю США по Украине Курта Волкера, в котором раскрывается факт наличия договоренностей президента Украины Владимира Зеленского с американской стороной по кандидатуре украинского премьер-министра.
Обновлено вчера в 06:58
Спорт
Загитова показала платье для новой короткой программы
Олимпийская чемпионка Алина Загитова в рамках шоу The Ice в Японии представила новую короткую программу, с которой будет выступать в предстоящем сезоне.
Обновлено в 04:13
Наука
Пень-зомби из Новой Зеландии выжил за счет воды соседних деревьев
Ученые-биологи обнаружили на территории Новой Зеландии пень, выживающий благодаря растущим рядом с ним другим деревьям.
Обновлено в 01:03
Музыка
В Баку открылся музыкальный фестиваль «Жара»
Четвертый международный музыкальный фестиваль "Жара" открылся в четверг вечером в столице Азербайджана.
Обновлено 25 июля в 16:42
Политика
Назван основной претендент на пост премьер-министра Украины
Ранее СМИ сообщали, что в Офисе Зеленского ведут переговоры о назначении на пост премьер-министра с заместителем исполнительного директора Международного валютного фонда Владиславом Рашкованом, председателем НАК «Нафтогаз Украины» Андреем Коболевым и исполнительным директором «Нафтогаза» Юрием Витренко.
Обновлено вчера в 12:29
Общество
Умерла заслуженная артистка России Татьяна Анофриева
Обновлено вчера в 13:06
Общество
Рекордную жару в Москве сменит аномальный холод
Глава отдела краткосрочных прогнозов и опасных явлений Гидрометцентра Александр Голубев отметил, что последние дни июля считаются в Москве самыми теплыми днями лета по климатическим меркам, но в этом году всё будет наоборот.
Обновлено в 05:29
Игры
Легендарные Doom и Doom II стали доступны на всех смартфонах
Обновлено в 02:30
Происшествия
В Белой Церкви украинская полиция проводит масштабную спецоперацию
Сотрудники украинской полиции при поддержке спецназа проводит в Белой Церкви (Киевская обл.) одновременные обыски по 50-ти адресам и задержания известных им членов преступного сообщества.
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В Канаде при крушении гидросамолета погибли четыре человека
В 100 км от западного побережья Канады потерпел крушение небольшой гидросамолет. Об этом 27 июля сообщил телеканал CBC.
Обновлено вчера в 23:30
Армия и оружие
Sohu: российские бомбардировщики дали пощечину НАТО над Балтикой
В китайском издании Sohu отметили, что российские бомбардировщики Ту-160, осуществившие полет над Балтийским морем во время учений военного блок, привели в ужас войска НАТО.
Обновлено вчера в 10:58
Футбол
«Реал» и «Атлетико» забили 10 голов в товарищеском матче
«Атлетико» и «Реал» в мадридском дерби на предсезонном турнире Международного кубка чемпионов забили десять голов.
Обновлено вчера в 23:42
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Космическая обсерватория Hubble сделала новый снимок одной из самых известных галактик
Обновлено вчера в 12:59
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В Минздраве назвали три самые опасные инфекции в России
Как сообщает RT со ссылкой на главного специалиста Минздрава России по инфекционным болезням Елену Малинникову, речь идет о гепатите, кори и ВИЧ.
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Шоу-бизнес
Рудковскую обвинили в устройстве сыновей в МГИМО по блату
Особо внимательные отметили, что приемная комиссия обнародовала список поступивших несколько позже, чем появился пост Рудковской в инстаграме, — пишет «Starhit».
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Фирмино сделал татуировку в честь победы в Лиге чемпионов
Бразильский нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино сделал татуировку в честь победы в Лиге чемпионов-2018/19.
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Судно «Газпрома» для газификации Калининграда уплыло в Европу
Регазификационное судно «Маршал Василевский», принадлежащее «Газпрому» и призванное обеспечить газовую безопасность Калининграда, находится у берегов Дании и следует в порт Роттердама.
Обновлено вчера в 10:18
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Уровень доверия россиян президенту Путину существенно вырос
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил рейтинги доверия российским политикам — показатель одобрения деятельности президента РФ Владимира Путина вырос до 65,2%.
Обновлено вчера в 09:14
Гаджеты
Xiaomi выпустит новые игровые ноутбуки с графикой NVIDIA GeForce
Ранее Xiaomi уже выпускала ноутбуки игрового класса.
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