Экономика
«Газпром» продал почти 3% акций одному покупателюАргументы и Факты вчера в 08:18
Высокий спрос Садыгов объяснил «ростом капитализации «Газпрома» и значительным потенциалом ее дальнейшего повышения». Добавим, в мае стоимость акций «Газпрома» достигла 182,73 рубля за одну ценную бумагу, установив новый исторический максимум с апреля 2012 года.
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Экономика
Акции «Яндекса» упали из-за законопроекта о значимых IT-компаниях
Акции компании «Яндекс» рухнули на американской бирже Nasdaq после сообщений СМИ о внесении в Госдуму законопроекта, ограничивающего долю иностранного капитала в интернет-компаниях.
Обновлено в 06:22
Армия и оружие
Sohu: российские бомбардировщики дали пощечину НАТО над Балтикой
В китайском издании Sohu отметили, что российские бомбардировщики Ту-160, осуществившие полет над Балтийским морем во время учений военного блок, привели в ужас войска НАТО.
Обновлено вчера в 10:58
Армия и оружие
Минобороны опровергло данные о задержании военной техники РФ в Румынии
Российское Министерство обороны сделало заявление после того, как румынский МИД заявил об остановке и задержании кораблей с военной техникой России, направляющегося в Сербию.
Обновлено вчера в 18:04
Шоу-бизнес
Галкин выложил фото с Пугачевой
Максим Галкин выложил совместное фото с женой, знаменитой Аллой Пугачевой.
Обновлено вчера в 16:42
Происшествия
«Она сама провоцировала убийцу»: подруга убитой в Раменском женщины
Обновлено вчера в 16:16
Происшествия
В Башкирии врач выстрелил из травматики в устроившего скандал мужчину
Как сообщает ГТРК "Башкортостан", нетрезвый мужчина пришел в морг и со скандалом потребовал отдать тело его недавно умершей жены.
Обновлено в 06:24
Экономика
Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий
Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.
Обновлено вчера в 07:22
Технологии
«Пирелли» ещё не выяснила причины аварии Буэми во время тестов
«Пирелли» ещё не удалось выяснить причины аварии, в которую попал Себастьен Буэми на болиде «Ред Булл» во время тестов в Сильверстоуне.
Обновлено в 06:39
Происшествия
В Петербурге в канализационном коллекторе погиб известный видеоблогер
В Петербурге погиб популярный видеоблогер из Белоруссии. Его тело нашли в канализационном коллекторе на набережной реки Карповки.
Обновлено в 06:26
Общество
Дмитрию Тарасову арестовали счета и закрыли выезд за границу
Обновлено вчера в 01:30
Финансы
В ТПП сочли недостаточным для бизнеса снижение ключевой ставки до 7,25%
Снижения ключевой ставки Центробанка на 0,25 п.п. до 7,25% не достаточно для серьезного улучшения ситуации в экономике, заявил ТАСС президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин, комментируя принятое в пятницу решение регулятора.
Обновлено вчера в 09:12
Происшествия
Задержан директор ФБК Иван Жданов
Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов сообщил, что его задержали.
Обновлено в 04:49
Политика
ЦАР отозвала признание независимости Косова
Центральноафриканская республика отозвала признание самопровозглашенной республики Косово, заявил первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич в эфире национального телевидения, продемонстрировав соответствующую дипломатическую ноту из ЦАР.
Обновлено в 06:15
Политика
Украинцы попросили Зеленского восстановить авиасообщение с Россией
Украинцы просят президента страны Владимира Зеленского вернуть авиасообщение с Россией.
Обновлено в 04:42
Общество
Украинки массово оголились из-за оскорбления чиновника
Обновлено вчера в 14:51
Общество
Лингвист назвала самые «позорные» речевые ошибки
Профессор, заведующая кафедрой сценической речи Екатеринбургского театрального института Азалия Блинова в комментарии "Российской газете" назвала самые "позорные" речевые ошибки.
Обновлено в 04:30
Политика
Соловьев объяснил, почему «недокандидаты» выбрали путь истерики и провокаций
Путь истерики, провокаций, голодовок, который закрывает возможность любого диалога, так как ведется в режиме ультиматума.
Обновлено в 05:54
Политика
Российские дипломаты посетили моряков с танкера Stena Impero
Российские дипломаты встретились с гражданами России, задержанными властями Ирана в составе экипажа танкера Stena Impero.
Обновлено в 04:44
Космос
В Японии частная ракета после запуска упала в море
Японская компания Interstellar Technologies провела неудачный запуск космической ракеты МОМО-4, которая после этого упала в море.
Обновлено в 03:51
Происшествия
Два землетрясения произошли на Филиппинах
В результате двух землетрясений в районе провинции Батанес (Филиппины) погибли восемь человек, еще 60 получили ранения.
Обновлено вчера в 23:03
Политика
Экс-министру обороны Грузии предъявили обвинение
Бывшего министра обороны Грузии, лидера партии «Победившая Грузия» Ираклия Окруашвили официально обвинили в организации, руководстве и участии в групповых насильственных действиях на акции протеста в Тбилиси.
Обновлено в 04:39
Спорт
Австралийская пловчиха Джек сообщила о положительной допинг-пробе
Пловчиха из Австралии Шайна Джек, покинувшая чемпионат мира по водным видам спорта за несколько дней до старта соревнований, заявила, что в её допинг-пробе был найден запрещённый препарат.
Обновлено в 05:52
Происшествия
В США обнаружили мужское тело с пришитой женской головой
В центре биологических ресурсов, расположенном в Аризоне (штат США), оперативники ФБР осуществили расследование, в рамках которого обнаружили тело мужчины с пришитой к нему головой женщины.
Обновлено в 03:16
Политика
Трамп не захотел винить Турцию за покупку С-400
Президент США Дональд Трамп отказался винить Турцию из-за покупки российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф».
Обновлено вчера в 18:16
Армия и оружие
«Донбасс. Бой за Саур-Могилу»
Что происходило пять лет назад на Саур-Могиле, каково это - выйти на бой с танком, имея всего один выстрел из РПГ, и как выжить, когда по тебе бьет пять пакетов «Града», - смотрите в новом фильме Екатерины Габель.
Обновлено в 06:00