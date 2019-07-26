Экономика
Акции «Газпрома» на Мосбирже выросли на 3%ТАСС 25 июля в 04:30
Ранее сообщалось, что структуры "Газпрома" - Gazprom Gerosgaz Holdings BV и Rosingaz Limited - разместят 693,63 млн акций материнской компании на Московской бирже. Данный пакет бумаг составляет примерно 2,93% капитала компании. Сбор заявок в рамках размещения акций "Газпрома" пройдет 25 июля.
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