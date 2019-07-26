Ранее сообщалось, что структуры "Газпрома" - Gazprom Gerosgaz Holdings BV и Rosingaz Limited - разместят 693,63 млн акций материнской компании на Московской бирже. Данный пакет бумаг составляет примерно 2,93% капитала компании. Сбор заявок в рамках размещения акций "Газпрома" пройдет 25 июля.

Акции «Газпрома» на Мосбирже выросли на 3%

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