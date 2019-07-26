Экономика

«Газпром» продал почти 3% акций одному покупателюАргументы и Факты 08:18

Заявка была поставлена на весь размер продаваемого пакета по принципу "все или ничего" Пакет акций "Газпрома" в 2,93% продан в рамках одной заявки, пишет ТАСС со ссылкой на зампредседателя правления холдинга Фамиля Садыгова.
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«Газпром» продал почти 3% акций одному покупателю

Аргументы и Факты08:18

«Газпром» продал почти 3% своих акций одному покупателю

РБК08:15

Пакет акций «Газпрома» в 2,93% продан по одной заявке

ТАСС07:03

Выставленные на продажу 2,93% акций «Газпрома» купил один инвестор

Интерфакс06:59

Газпром удовлетворил одну крупную заявку в ходе размещения 2,93% акций

Financial One07:29
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