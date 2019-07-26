Заявка была поставлена на весь размер продаваемого пакета по принципу "все или ничего" Пакет акций "Газпрома" в 2,93% продан в рамках одной заявки, пишет ТАСС со ссылкой на зампредседателя правления холдинга Фамиля Садыгова.

Общество Рособрнадзор установил минимальные баллы ЕГЭ на 2020 год Рособрнадзор установил минимальное количество баллов для прохождения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году.

Армия и оружие Лавров предостерег США от размещения оружия в космосе Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал возможность размещения США оружия в космосе. Об этом сообщает РИА "Новости".

Культура Народного артиста РФ Торопова похоронят на Троекуровском кладбище Прощание и похороны пройдут 29 июля Похороны народного артиста России Анатолия Торопова пройдут в понедельник, 29 июля, на Троекуровском кладбище, сообщает РИА Новости.

Интернет В WhatsApp появятся новые функции Разработчики WhatsApp тестируют ряд новых функций для следующей версии приложения на платформе iOS. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

Шоу-бизнес Состояние Алибасова сильно ухудшилось «Врачи НИИ имени Склифосовского диагностировали у продюсера Бари Алибасова сильное сужение пищевода до 0,6 см», — сказал Горжанкин.

Происшествия За сожжение флага России жительнице Саранска ограничили свободу Жительница Мордовии признана виновной по ст. 329 УК РФ («Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации и Государственным флагом Российской Федерации»).

Политика Зеленского попросили пустить поезда в Крым На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с требованием пустить поезда в Крым.

Политика «Нафтогаз» отреагировал на новости о транзите и «Газпроме» Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко прокомментировал информацию агентства Reuters о продлении контракта на транзит российского газа через Украину.

Экономика «Яндекс.Такси» впервые за четыре года получило прибыль До сих пор с конца 2015 г. квартальные EBITDA сервиса заказа такси были отрицательными из-за инвестиций в расширение бизнеса и завоевание доли рынка.

Политика Суд впервые прекратил дело о неуважении к власти из‑за поста о Путине Суд Котласа (Архангельская область) прекратил дело о неуважении к власти, которое завели на местного жителя Дмитрия Попперека из‑за постов в «ВКонтакте».

Спорт Девятнадцатый этап «Тур де Франс» остановлен из-за непогоды Девятнадцатый этап многодневной велогонки "Тур де Франс" остановлен в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Политика Мосгоризбирком отказал Соболь в регистрации кандидатом в Мосгордуму Накануне рабочая группа Мосгоризбиркома рекомендовала не отменять решение окружного избиркома, который отказал Соболь в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы.

Политика К делу о митингах в Москве подключилась Вторая служба ФСБ За что отвечает Вторая служба Вторая служба ФСБ (Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом) отвечает за борьбу с терроризмом, экстремизмом и контроль за органами власти.

Политика Симоньян прокомментировала решение британского регулятора о штрафе RT Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала решение британского медиарегулятора Ofcom оштрафовать RT на 200 тысяч фунтов стерлингов.

Политика Польша пригласит Путина на 75-летие освобождения Освенцима Российскому президенту Владимиру Путину направят приглашение на мероприятия по случаю 75-й годовщины освобождения концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме.

Политика В России предложили запретить иностранцам владеть интернет-компаниями В Госдуму был внесен законопроект о значимых информационных ресурсах для развития информационной инфраструктуры России.

Происшествия Участницу Олимпиады задержали в Германии с 50 кг наркотиков Голландская легкоатлетка Мадия Гафур была задержана немецкой таможней после того, как у нее в машине обнаружили более 50 кг наркотиков, сообщает Sport1.de.

Авто ГИБДД отложила выдачу новых автомобильных номеров на год Изначально номера нового образца должны были начать выдаваться с 1 января 2019 года, однако из-за особенности системы полицейских госзакупок ведомство просит отложить нововведение до 1 августа.

Шоу-бизнес 13-летняя дочь Волочковой окунулась в купель по примеру мамы В кадре запечатлена дочка Волочковой - Ариадна. Девочка по примеру своей мамы решила окунуться в ледяную купель.

Армия и оружие Китайские СМИ рассказали о «пощечине» НАТО от российских Ту-160 Журналисты китайского портала Sohu рассказали, как Россия не на шутку напугала НАТО во время учений BALTOPS-2019, отправив в воздушное пространство два бомбардировщика Ту-160.

Происшествия Азиатские туристы избили россиянку в очереди в музей Двое туристов из Юго-Восточной Азии избили 29-летнюю россиянку в очереди у входа в музей-заповедник «Царское Село» в Пушкине.

Экономика Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.