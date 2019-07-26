Экономика
«Газпром» продал почти 3% акций одному покупателюАргументы и Факты 08:18
Заявка была поставлена на весь размер продаваемого пакета по принципу "все или ничего" Пакет акций "Газпрома" в 2,93% продан в рамках одной заявки, пишет ТАСС со ссылкой на зампредседателя правления холдинга Фамиля Садыгова.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 14:11, Вашингтон
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