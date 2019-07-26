Заявка была поставлена на весь размер продаваемого пакета по принципу "все или ничего" Пакет акций "Газпрома" в 2,93% продан в рамках одной заявки, пишет ТАСС со ссылкой на зампредседателя правления холдинга Фамиля Садыгова.

Политика Зеленский прилетел в Одессу эконом-классом Украинский президент Владимир Зеленский прилетел из Киева в Одессу, воспользовавшись билетом эконом-класса украинской авиакомпании.

Авто Из Toyota Supra сделали внедорожник с мотором от КамАЗа В Великобритании владелец Toyota Supra четвёртого поколения решил превратить японское купе в суровый внедорожник и оснастил его дизельным двигателем.

Общество Рособрнадзор установил минимальные баллы ЕГЭ на 2020 год Рособрнадзор установил минимальное количество баллов для прохождения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году.

Политика Россия заключит с Украиной краткосрочную сделку по транзиту газа Россия намерена заключить краткосрочный договор с Украиной по транзиту газа через их территорию в Европу, чтобы успеть завершить строительство альтернативного газопровода.

Происшествия Следователи пришли с обыском в Фонд борьбы с коррупцией Навального Сотрудники Следственного комитета и полиции пришли в Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, сообщил его директор Иван Жданов.

Армия и оружие Пограничники Украины пожаловались на зелёный луч со стороны России Пограничники Украины сообщили, что их корабли по вечерам освещают лучом зелёного цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.

Наука Вымирание слонов повысит уровень углекислого газа в атмосфере Лесные слоны формируют свою окружающую среду, служа диспергаторами семян и лесными «бульдозерами», поскольку они едят более ста видов фруктов, топчут кусты, опрокидывают деревья и создают тропы и поляны.

Финансы Банк России понизил ключевую ставку с 7,5% до 7,25% Как сообщало ИА REGNUM, с 17 июня 2019 года ключевая ставка ЦБ РФ составляла 7,5%. Решение о её понижении на 25 п.п. было принято 14 июня 2019 года.

Гаджеты LG и ФКР провели киберспортивный турнир Федерация киберфутбола России (ФКР) совместно с компанией LG организовала киберспортивный турнир с участием известного комментатора игры FIFA и блогера Babatumba.

Политика Иностранцам хотят запретить владеть значимыми IT-компаниями Новый законопроект, который призван запретить иностранным гражданам владеть так называемыми "значимыми информационными ресурсами" в России, внесен в Госдуму, сообщает агентство РИА Новости.

Общество Пятница стала самым теплым днем июля в Москве Синоптики обещают, что в течение дня станет еще теплее. До этого температурный максимум месяца был установлен 22 июля - 26,1 градуса.

Политика МИД РФ отреагировал на вброс о Зайцеве 25 июля полиция австрийского Зальцбурга объявила в розыск россиянина Игоря Егоровича Зайцева.

Происшествия Мосгоризбирком обвинил Соболь в поломке звуковой аппаратуры Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов сообщил, что незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь и представители иностранных СМИ сломали звуковую аппаратуру в зале заседаний.

Происшествия В Раменском на детской площадке убили женщину Как сообщили свидетели, неизвестный мужчина зарезал ножом молодую женщину на одной из детских площадок города.

Общество В Москве начинается проверка соблюдения правил воинского учета Мужчин в возрасте от 27 до 45 лет могут направить на военные сборы сроком до двух месяцев для изменения военно-учетной специальности по воинскому учету.

Армия и оружие Минобороны отреагировало на задержание танков РФ Румынией В Минобороны России назвали информацию о российских танках, которых не пустили в Сербию, не советующей действительности.

Интернет В WhatsApp появятся новые функции Разработчики WhatsApp тестируют ряд новых функций для следующей версии приложения на платформе iOS. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

Происшествия Два теплохода столкнулись в Подмосковье Два пассажирских теплохода столкнулись на канале имени Москвы в Яхроме. По данным экстренных служб, никто не пострадал.

Политика Симоньян прокомментировала решение британского регулятора о штрафе RT Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала решение британского медиарегулятора Ofcom оштрафовать RT на 200 тысяч фунтов стерлингов.

Происшествия СК возбудил два дела после избиения ребенка в лагере под Хабаровском В Хабаровском крае Следственный комитет возбудил два уголовных дела после того, как в детском лагере во время драки серьезно пострадал ребенок.

Происшествия В Петербурге двое туристов из Китая избили россиянку в очереди в музей Двое туристов из Китая избили девушку, стоявшую в очереди в музее-заповеднике "Царское Село", сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе управления вневедомственной охраны войск (УВО) национальной гвардии РФ по Петербургу и Ленинградской области.