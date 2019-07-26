Экономика
Цена размещения акций «Газпрома» составила 200,5 рублей за штукуКоммерсантъ 02:32
По котировкам на закрытие торгов на Московской бирже рыночная стоимость пакета оценивалась в 154,3 млрд руб. Накануне «дочки» «Газпрома» — Gazprom Gerosgaz Holdings BV (Нидерланды) и Rosingaz Limited (Кипр) — заключили соглашение о размещении на Московской бирже 693,63 млн акций «Газпрома».
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