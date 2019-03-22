«Газпром» предложил серьезное снижение цен на газ для УкраиныМосковский Комсомолец 10:35

Зная запредельный уровень цен для конечного потребителя, которые сегодня есть на украинском рынке, можно абсолютно точно сказать, что по новому контракту прямых поставок российского газа на украинский рынок цена для украинских потребителей будет где-то на четверть ниже нынешнего уровня цен.

После встречи премьера Дмитрия Медведева и главы «Газпрома» Алексея Миллера с кандидатом в президенты Украины Юрием Бойко и политиком Виктором Медведчуком в Москве лидер энергетической корпорации сделал резонансное заявление. Цены на газ для Украины могут быть снижены на четверть, сказал Миллер.

«Газпром» предложил серьезное снижение цен на газ для Украины

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