Политика
«Газпром» предложил серьезное снижение цен на газ для УкраиныМосковский Комсомолец 10:35
После встречи премьера Дмитрия Медведева и главы «Газпрома» Алексея Миллера с кандидатом в президенты Украины Юрием Бойко и политиком Виктором Медведчуком в Москве лидер энергетической корпорации сделал резонансное заявление. Цены на газ для Украины могут быть снижены на четверть, сказал Миллер.
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Зная запредельный уровень цен для конечного потребителя, которые сегодня есть на украинском рынке, можно абсолютно точно сказать, что по новому контракту прямых поставок российского газа на украинский рынок цена для украинских потребителей будет где-то на четверть ниже нынешнего уровня цен.
— Алексей Миллер, российский экономистRambler News Service 10:00
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Миллер заявил о готовности «Газпрома» к переговорам о продолжении транзита газа через Украину
Rambler News Service10:00
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