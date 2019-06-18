Политика

«Газпром» предложил Украине вернуться к переговорам с «чистого листа»ФАН 04:13

«Газпром» предложил Украине вернуться к переговорам с «чистого листа» в рамках мирового соглашения по спорам с судах Стокгольма. Об этом сообщил член правления компании Сергей Кузнец на пресс-конференции «Газпрома» на тему: «Экспорт и повышение надежности поставок газа в Европу».
Читать в источнике
Обсудить
с чего всё началось

«Газпром» предложил Украине вернуться к переговорам «с чистого листа»

"Газпром" в рамках мирового соглашения по спорам в судах Стокгольма предлагает Украине вернуться к переговорам "с чистого листа", сообщил журналистам член правления компании Сергей Кузнец.
РИА Новости04:05

Подробнее о событии

«Газпром» готов обсуждать мировое соглашение с «Нафтогазом» на честных условиях

ТАСС04:11

Киев отказался от «нулевого варианта» урегулирования спора с «Газпромом»

Интерфакс04:49

«Газпром» сообщил о предложении к Киеву начать переговоры с чистого листа

РБК04:44

«Газпром» предложил Украине вернуться к переговорам «с чистого листа»

RT на русском04:33

«Газпром» предложил Украине начать все с чистого листа

Lenta.ru05:01

«Газпром» предложил Украине вернуться к переговорам «с чистого листа»

РИА Новости04:05

Начать с «чистого листа» предложил «Газпром» Украине

Газета.Ru04:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 09:50, Вашингтон
Космос

В США приостановили изготовление приборов телескопа «Спектр-М»

НАСА приостановило изготовление приборов для российской космической обсерватории "Спектр-М" (проект "Миллиметрон") из-за сокращения финансирования проекта и неясности с запуском, заявил во вторник руководитель Астрокосмического центра Физического института РАН (ФИАН), академик РАН Николай Кардашев.
Обновлено в 08:04
Происшествия

В Чувашии уборщицу суда оштрафовали за сожженное уголовное дело

В Чувашии Ибресинский районный суд оштрафовал уборщицу одного из судов на 50 тысяч рублей за то, что она сожгла уголовное дело из мести.
Обновлено в 08:16
Экономика

Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:31
Здоровье

Разрешение на купание в РТ выдано пляжам Нижнекамска и Альметьевска

Санитарно-эпидемиологическое заключение, разрешающее купание на водном объекте в Татарстане выдано только на городские пляжи в Альметьевске и Нижнекамске.
Обновлено в 04:17
Политика

Меркель стало плохо на встрече с Зеленским

Обновлено в 09:27
Авто

Минпромторг предложил запретить транспортные средства с грязным выхлопом

Замглавы Минпромторга Александр Морозов пожаловался, что в центре Москвы регулярно встречаются автобусы и грузовики с грязным выхлопом.
Обновлено в 04:11
Армия и оружие

Шойгу анонсировал появление новейшего оружия в российской армии

Российская армия в ближайшей перспективе получит новейшее вооружение, основанное на лазерных и гиперзвуковых технологиях.
Обновлено в 07:49
Политика

Меркель назвала условие снятия санкций с России

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и Украина считают, что антироссийские санкции могут быть сняты только при прогрессе в реализации Минских соглашений.
Обновлено в 08:12
Шоу-бизнес

В семье Алибасова не отнеслись серьезно к заявлению сестры продюсера

PR-директор основателя группы «На-На» Бари Алибасова объяснил нехваткой внимания заявление сестры продюсера о том, что ее брата отравили родственники его жены.
Обновлено в 08:40
Политика

Зеленский предложил вариант окончания войны в Донбассе

Обмен удерживаемыми лицами мог бы свидетельствовать о намерении обеих сторон урегулировать конфликт в Донбассе.
Обновлено в 07:13
Религия

Прихожанке церкви в Перми запретили ставить принесенную с собой свечу

Жительница Перми пришла в церковь со своей свечой, но прихожанке не дали воспользоваться ей.
Обновлено в 08:32
Политика

Госдума приняла закон о приостановке ДРСМД

Государственная дума приняла закон о приостановке Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между СССР и США.
Обновлено в 05:52
Футбол

РПЛ определила даты матчей первых восьми туров чемпионата России

Российская премьер-лига на своем официальном сайте опубликовала полное расписание матчей первых восьми туров чемпионата России-2019/20 по футболу.
Обновлено в 09:09
Баскетбол

Капитан ЦСКА Хайнс продлил контракт с клубом

Московский баскетбольный клуб ЦСКА объявил о подписании нового контракта с американским форвардом и капитаном команды Кайлом Хайнсом.
Обновлено в 08:48
Политика

В NYT сообщили о скорой замене на посту советника Трампа по России

Советник президента США Дональда Трампа по России и Европе Фиона Хилл покинет свой пост в конце августа, написал в твиттере журналист издания The New York Times Питер Бейкер.
Обновлено в 09:09
Авто

АвтоВАЗ повысит цены на автомобили в июле

С 1 июля «АвтоВАЗ» планирует повысить рекомендованные розничные цены на весь модельный ряд LADA в России в связи с инфляцией.
Обновлено в 00:06
Происшествия

Авиапассажиры в Швейцарии госпитализированы из-за турбулентности

Обновлено в 04:52
Политика

Украина планирует снять транспортную блокаду с Донбасса

В ответ на блокаду власти ДНР и ЛНР ввели внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции в Донбассе.
Обновлено в 09:08
Музыка

На «Муз-ТВ» раскрыли суть конфликта Лазарева и Лободы

Представитель «Муз-ТВ» прокомментировал конфликт певицы Светланы Лободы с артистом Сергеем Лазаревым на церемонии вручения одноименной премии.
Обновлено в 08:21
Происшествия

Россияне и грузины устроили массовую драку в Стамбуле

В Стамбуле произошла массовая драка, в результате которой россиянин получил ножевое ранение.
Обновлено в 08:43
Общество

Недостаточно бедных россиян лишат господдержки

Граждан России, имеющих свободную жилплощадь или даже огород, могут лишить государственных пособий.
Обновлено вчера в 08:21
Экономика

Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений в России

По данным журнала, "Мираторгу" принадлежит самый большой по площади земельный банк в России, однако по стоимости он только на третьем месте, потому что земли расположены в основном в Центральном федеральном округе, где цена сельскохозяйственного гектара почти втрое ниже, чем в Краснодарском крае.
Обновлено в 07:36
Наука

Ученые нашли объяснение грусти в глазах собак

Сравнив анатомию собак и волков, специалисты обнаружили, что у собак есть небольшая мышца, позволяющая им поднимать внутреннюю бровь домиком, в результате чего и появляется «детское» выражение беспомощности, перед которым трудно устоять.
Обновлено в 09:26
Авто

«АвтоВАЗ» повысит качество внедорожника Lada 4x4

В настоящее время в цехе уже функционируют пять мониторов. В дальнейшем планируется установка дополнительных.
Обновлено в 03:55
Наука

Окаменелости указали на живших в Арктике 1,4 миллиона лет назад гиен

Окаменелости двух зубов, найденные в канадской Арктике, принадлежали вымершей гиене Chasmaporthetes ossifragus, жившей около 1,4 миллиона лет назад, сообщается в Open Quaternary.
Обновлено в 08:36
Происшествия

ФСБ провела обыски в музее «Собрание» Давида Якобашвили

Федеральная служба безопасности (ФСБ) провела во вторник, 18 июня, обыски в музее «Собрание», владельцем которого является один из основателей компании «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили.
Обновлено в 09:11
Происшествия

В Москве избили директора Фонда кино

Обновлено вчера в 18:08
Гаджеты

«Роскачество» составило рейтинг лучших смартфонов

«Роскачество» совместно с Международной ассоциацией организаций потребительских испытаний (ICRT) составило новый рейтинг смартфонов.
Обновлено в 02:01
Происшествия

Журналист дагестанского «Черновика» арестован на два месяца

Советский районный суд Махачкалы арестовал на два месяца журналиста еженедельника «Черновик» Абдулмумина Гаджиева.
Обновлено в 08:51
Футбол

Экс-президент УЕФА Платини арестован по делу о коррупции

Бывший глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини арестован по подозрению в коррупции во время выбора страны-хозяйки чемпионата мира 2022 года, передает ТАСС.
Обновлено в 05:39
Как работают Яндекс.Новости?
Главное