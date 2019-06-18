«Газпром» предложил Украине вернуться к переговорам с «чистого листа»ФАН 04:13

"Газпром" в рамках мирового соглашения по спорам в судах Стокгольма предлагает Украине вернуться к переговорам "с чистого листа", сообщил журналистам член правления компании Сергей Кузнец.

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«Газпром» предложил Украине вернуться к переговорам с «чистого листа» в рамках мирового соглашения по спорам с судах Стокгольма. Об этом сообщил член правления компании Сергей Кузнец на пресс-конференции «Газпрома» на тему: «Экспорт и повышение надежности поставок газа в Европу».

«Газпром» предложил Украине вернуться к переговорам с «чистого листа»

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