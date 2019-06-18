«Газпром» предложил Украине начать переговоры «с чистого листа»Газета.Ru 04:50

"Газпром" в рамках мирового соглашения по спорам в судах Стокгольма предлагает Украине вернуться к переговорам "с чистого листа", сообщил журналистам член правления компании Сергей Кузнец.

с чего всё началось

Член правления компании Сергей Кузнец заявил, что "Газпром" предложил Украине вернуться к переговорам с "чистого листа". Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, российская компания сделала такое предложение еще в январе 2019 года во время трехсторонних консультаций.

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