Политика
«Газпром» предложил Украине начать переговоры «с чистого листа»Газета.Ru 04:50
Член правления компании Сергей Кузнец заявил, что "Газпром" предложил Украине вернуться к переговорам с "чистого листа". Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, российская компания сделала такое предложение еще в январе 2019 года во время трехсторонних консультаций.
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"Газпром" в рамках мирового соглашения по спорам в судах Стокгольма предлагает Украине вернуться к переговорам "с чистого листа", сообщил журналистам член правления компании Сергей Кузнец.РИА Новости04:05
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