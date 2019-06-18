Политика

«Газпром» предложил «Нафтогазу» начать переговоры «с чистого листа»Российская газета 06:20

"Газпром" предложил "Нафтогазу" урегулировать все текущие судебные разбирательства и провести переговоры "с чистого листа", однако получил отказ еще в январе. При этом "Газпром" все еще готов "на честных, равноправных условиях" обсуждать мировое соглашение, если у украинской стороны "будет желание".
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