"Газпром" с 1 октября повысит тарифные ставки рабочих в дочерних обществах, организациях и филиалах "Газпрома" на 15%, сообщил председатель правления холдинга Алексей Миллер в Санкт-Петербурге на селекторном совещании, посвященном Дню работников нефтяной и газовой промышленности.

с чего всё началось

Компания «Газпром» планирует повысить зарплаты рабочим на 15%. Это произойдёт с 1 октября, сообщил председатель правления холдинга Алексей Миллер.

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