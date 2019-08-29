Энергетика
News.ru«Газпром» повысит зарплаты рабочим
Компания «Газпром» планирует повысить зарплаты рабочим на 15%. Это произойдёт с 1 октября, сообщил председатель правления холдинга Алексей Миллер.
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"Газпром" с 1 октября повысит тарифные ставки рабочих в дочерних обществах, организациях и филиалах "Газпрома" на 15%, сообщил председатель правления холдинга Алексей Миллер в Санкт-Петербурге на селекторном совещании, посвященном Дню работников нефтяной и газовой промышленности.ТАСС04:50
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