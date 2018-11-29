«Газпром» построил около 300 км газопровода «Северный поток — 2». Об этом информирует на пресс-служба компании. Как отмечается, строительство газопровода продолжается в соответствии с графиком.

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Энергетика Энергетика Минэнерго отметило восстановление уровня прибыльности АЗС «Изменения налоговых и макро условий с 2014 года привели к росту цен, но из-за снижения внешних цен в ноябре 2018 года уровень общей маржинальности восстановился»,— отмечает господин Сорокин.

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