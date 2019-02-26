«Газпром» построил более 99 процентов «Силы Сибири»РИА Новости 20:45

"Газпром" построил более 99 процентов газопровода "Силы Сибири", говорится в презентации компании ко Дню инвестора. Данные по готовности участка от Чаяндинского месторождения до границы России и Китая указаны по состоянию на 20 февраля.

«Газпром» построил более 99 процентов «Силы Сибири»

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