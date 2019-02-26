Энергетика
«Газпром» построил 99% газопровода «Сила Сибири»Вести.Финанс 08:17
"Газпром" к 20 февраля построил 99% газопровода "Сила Сибири", отмечено в презентации компании ко Дню инвестора. "Газпром" начнет поставки газа в Китай по "Силе Сибири" с 1 декабря 2019 г. В этом году "Газпром" направит на строительство "Силы Сибири" 147,5 млрд руб.
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Хоккей
СКА проиграл «Спартаку» в первом матче плей-офф КХЛ
В двух последних сезонах СКА встречался в первом раунде плей-офф с «Витязем» и «Северсталью» и оба раза выиграл в серии матчей со счетом 4:0.
Обновлено в 14:38
Музыка
Украина может отказаться от участия в Евровидении
Национальная общественная телерадиокомпания Украины не исключает, что страна не станет принимать участие в музыкальном конкурсе Евровидение в 2019 году.
Обновлено в 14:21
Политика
Новак назвал невыгодным транзит российского газа через Украину
21 января Новак заявил, что для сохранения транзита российского газа через территорию Украины после 2019 года новый договор должен быть привлекательным, а маршрут — конкурентоспособным.
Обновлено в 12:41
Политика
WP: военные США отключили интернет российской «фабрике троллей»
Киберкомандование США в 2018 г. успешно заблокировало доступ в интернет российскому Агентству интернет-исследований, более известному как «фабрика троллей», сообщает газета The Washington Post со ссылкой на несколько неназванных источников.
Обновлено в 12:59
Политика
Кортеж Порошенко чуть не застрял посреди разбитой дороги под Львовом
Мэр Червонограда Андрей Залевский опубликовал в Facebook видео, на котором кортеж президента Украины Петра Порошенко с трудом пробирается по разбитой дороги во Львовской области.
Обновлено в 12:21
Политика
Грудинина лишили депутатского мандата
Гендиректора совхоза имени Ленина Павла Грудинина лишили мандата депутата города Видное, сообщил РИА Новости председатель городского совета депутатов Игорь Коршаков.
Обновлено в 08:50
Происшествия
СКР сообщил об обысках у силовиков по делу Арашуковых
Следственный комитет России (СКР) сообщил о проведении более 70 новых обысков по делу сенатора от Карачаево-Черкесии (КЧР) Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова, советника гендиректора «Газпром межрегионгаза».
Обновлено в 08:19
Политика
Клишас ответил Познеру на критику закона об оскорблении государства
Вторым проектом закона предлагается ввести административное наказание за оскорбительные публикации в интернете в адрес общества, государства и госсимволов — штрафы от одной до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток.
Обновлено в 13:18
Происшествия
Загорелся большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков»
В Североморске на причале горит большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», к месту происшествия выехали несколько пожарных отделений и полицейские, сообщают СМИ.
Обновлено в 12:49
Общество
Георгия Данелию вывели из искусственной комы
Режиссер Георгий Данелия чувствует себя лучше, врачи вывели его из искусственной комы и делают все возможное для улучшения состояния, рассказала РИА Новости во вторник супруга режиссёра Галина Юркова-Данелия.
Обновлено в 13:20
Политика
В Госдуму внесен проект об электронном голосовании на выборах в Москве
Во вторник группа депутатов внесла в Госдуму законопроект "О проведении эксперимента по организации и осуществлению дистанционного электронного голосования на выборах депутатов Московской городской Думы седьмого созыва".
Обновлено в 13:56
Общество
Познер высказался о песне про бомбежку Вашингтона
Журналист и телеведущий Владимир Познер назвал «дурным вкусом» исполнение песни о бомбежке Вашингтона в Исаакиевском соборе.
Обновлено в 13:01
Политика
Тимошенко начала процедуру импичмента Порошенко
Обновлено в 06:52
Футбол
«Арсенал» перенес матч с ЦСКА из Тулы в Грозный
«Арсенал» не сможет сыграть матч с ЦСКА на домашнем стадионе в Туле из-за неудовлетворительного состояния газона.
Обновлено в 13:03
Происшествия
Полковника ФСБ и экс-сотрудника «Касперского» осудили за госизмену
Московский окружной военный суд приговорил экс-полковника Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергея Михайлова к 22 годам колонии за госизмену, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 09:13
Спорт
Милонов оценил слова Нурмагомедова о спектакле «Охота на мужчин»
Член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов прокомментировал RT заявление чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, возмутившегося показом в Дагестане спектакля «Охота на мужчин», в котором была продемонстрирована обнажённая сцена.
Обновлено в 12:25
Происшествия
Испанская полиция подтвердила, что Малашенко покончил с собой
Испанская полиция не нашла признаков криминала в смерти сооснователя НТВ Игоря Малашенко.
Обновлено в 08:39
Автоспорт
Албон: всё ещё осваиваюсь в болиде
Пилот «Торо Россо» Александер Албон поделился впечатлениями от первого дня второй серии предсезонных тестов Формулы-1, по итогам которого ему удалось показать шестое время.
Обновлено в 14:44
Политика
Суд на Украине отменил статью о незаконном обогащении чиновников
Конституционный суд Украины решил отменить статью Уголовного кодекса, которая запрещает незаконное обогащение чиновников, в связи с ее несоответствием принципам презумпции невиновности и верховенства права.
Обновлено в 12:59
Спорт
В ФФККР прокомментировали состав заявки на чемпионат мира
Как рассказал президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков, из-за нехватки времени изменения в заявке национальной команды до сих пор не внесены - состав остается тем же, что и на прошедшем чемпионате Европы в Минске.
Обновлено вчера в 11:28
Политика
Юрий Борисов: Серийный выпуск лайнера МС-21 перенесен на 2021 год
Борисов уточнил, что несмотря на санкции к концу 2020 планируется получить сертификат, а после (в 2012 году) — выйти на серийное производство.
Обновлено в 13:51
Происшествия
Найденного в «Лосином Острове» ребенка решили не передавать бабушке
Отдел социальной защиты населения района Братеево отменил решение о передаче под опеку бабушке ребенка, которого мать оставила на ночь в столичном парке «Лосиный Остров».
Обновлено в 12:12
Армия и оружие
ВВС Индии нанесли удар по целям на территории Пакистана
Военно-воздушные силы (ВВС) Индии нанесли удар по целям на территории Пакистана, пишет газета The Hindustan Times со ссылкой на заявление секретаря министерства иностранных дел Индии Виджай Гокхале.
Обновлено в 05:31
Общество
Бракоразводный процесс Аршавина перенесен
Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы Алисы Казьминой, заявил, что суд Санкт-Петербурга перенес по подсудности заявления о разводе бывшего футболиста сборной России Андрея Аршавина в Красное Село, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:50
Политика
Мэр Риги Ушаков намерен участвовать в выборах в Европарламент
Мэр Риги Нил Ушаков планирует принять участие в выборах в Европарламент от списка латвийской партии «Согласие».
Обновлено в 12:46
Политика
Должники не смогут выехать за границу через Белоруссию
Граждане России, которым запрещено выезжать за границу, с весны не смогут покинуть страну через Белоруссию, сообщил журналистам председатель комиссии парламентского собрания Союзного государства по безопасности, обороне и борьбе с преступностью Валерий Гайдукевич, слова которого приводит «Российская газета».
Обновлено в 14:12
Политика
В порту Роттердама изъято 90 тысяч бутылок российской водки
Водку перевозили на судне китайской компании.
Обновлено в 12:31