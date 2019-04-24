Политика

Газпром построил 44% газопровода «Северный поток-2»Центр энергетической экспертизы 09:31

В настоящее время Газпром проложил по дну Балтийского моря 1080 км газопровода "Северный поток-2". Это около 44% его общей протяженности, сообщает российский холдинг.
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«Газпром» уложил более 1 тысячи км труб «Северного потока — 2»

ФАН08:02

Строительство газопровода «Северный поток — 2» завершено на 44%

REGNUM08:42

Середина не за горами: «Северный поток — 2» проложили на 44%

Фонтанка.Ру07:30

Стала известна степень готовности «Северного потока - 2»

Газета.Ru07:11

«Газпром» уложил уже 44% «Северного потока - 2» по дну Балтийского моря

ТАСС07:09

Nord Stream 2 построила 44% «Северного потока — 2»

Rambler News Service07:01

Построено более тысячи километров «Северного потока — 2»

News.ru07:54
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Футбол

Зенит — Динамо 2:0

Обновлено в 15:54
Религия

Страстной Четверг: Бог моет ноги людям

Есть ли в Иуде загадка Ольга Седакова, филолог, поэт: — Все ученики, как поется в тропаре Великого Четверга, во время Тайной Вечери «просвещаются» (в этом слове соединены два значения — обретения знания и освещения; на них падает свет мудрости), а Иуда – «омрачается», то есть наполняется последней темнотой.
Обновлено в 17:07
Энергетика

Shell обнаружила крупные запасы нефти в США на участке в Мексиканском заливе

Подразделение Royal Dutch Shell обнаружило крупные запасы нефти в Мексиканском заливе в США. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Обновлено в 16:54
Общество

Ущерб от природных пожаров в Забайкалье достиг 1 млрд рублей

Обновлено в 19:59
Наука

Онколог: Самый частый вид рака долгое время протекает бессимптомно

Главный врач-онколог Европейской клиники хирургии и онкологии Андрей Пылев рассказал «Вечерней Москве» о главных признаках рака легких и диагностике этого заболевания.
Обновлено в 13:57
Экономика

Россияне избавляются от дач из-за нового налога

Россияне после принятия нового закона продают дачи вместо того, чтобы регистрировать собственность по новым правилам, сообщает DEITA.
Обновлено в 14:01
Политика

Штаб Зеленского призвал усилить санкции против России

В команде победившего на президентских выборах на Украине Владимира Зеленского заявили, что необходимо ввести санкции из-за того, что лидер России Владимир Путин упростил получение российских паспортов для жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР, передает ТАСС.
Обновлено в 11:52
Хоккей

Сборная РФ обыграла команду Латвии в матче Еврочелленджа

Сборная России обыграла команду Латвии со счетом 4:2 в матче Европейского хоккейного вызова (Еврочеллендж).
Обновлено в 15:42
Происшествия

Три человека погибли при пожаре в общежитии на сахалинской ГРЭС-2

Обновлено в 19:49
Гаджеты

В России поступил в продажу крупноформатный игровой монитор HP OMEN X Emperium 65 по цене от 300 тыс. рублей

Обновлено в 16:40
Энергетика

Польша приостановила транзит российской нефти

В свою очередь, министерство энергетики Польши заявило, что если ситуация с качеством российской нефти, передаваемой по нефтепроводу "Дружба", затянется, то будет задействован для поставок резервный канал через порт Гданьска.
Обновлено в 18:42
Здоровье

Широка страна моя: отчего россияне полнеют

По данным Роспотребнадзора, каждая четвертая россиянка (26%) и каждый седьмой россиянин (14%) страдают от избыточной массы тела.
Обновлено в 17:02
Здоровье

Россиянам могут запретить ввозить пармезан и хамон

Национальная мясная ассоциация предложила вице-премьеру Алексею Гордееву ввести запрет на ввоз частными лицами из-за рубежа мясной и молочной продукции для личного пользования, усилить контроль за багажом и ручной кладью на границе и повысить ответственность за незаконный ввоз продукции животного происхождения.
Обновлено в 18:06
Армия и оружие

В Германии задержан «гражданин рейха» с автоматом Калашникова

Германская полиция отчиталась о задержании «гражданина рейха» с автоматом Калашникова.
Обновлено вчера в 15:36
Гаджеты

Названы самые популярные смартфоны в России

Смартфоны Honor и носимые устройства стали самыми популярными гаджетами.
Обновлено в 04:51
Шоу-бизнес

Коллеги рассказали о плохом состоянии актера Леонова-Гладышева

Звезда "Убойной силы" и легендарного "Место встречи изменить нельзя" Евгений Леонов-Гладышев находится в плохом состоянии и практически не разговаривает.
Обновлено в 05:22
Политика

Песков рассказал, как Путин будет выстраивать отношения с Зеленским

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин намерен выстраивать с Киевом отношения с учетом действий лидера второго тура выборов на Украине Владимира Зеленского.
Обновлено в 07:34
Кино

Скончался французский актер Жан-Пьер Марьель

Обновлено в 16:57
Политика

Команда Зеленского считает, что решение о гражданстве РФ препятствует миру в Донбассе

Окружение победившего на президентских выборах на Украине Владимира Зеленского утверждает, что указ президента РФ Владимира Путина об упрощении получения российского гражданства жителями ряда украинских регионов «не способствует прекращению огня в Донбассе».
Обновлено в 11:59
Происшествия

СК возбудил дело против избивших отца бойца ММА полицейских

Следователи возбудили уголовное дело против трех полицейских, подозреваемых в избиении мужчины, который спустя неделю скончался в больнице, сообщается на сайте Главного следственного управления СК по Московской области.
Обновлено в 11:48
Происшествия

CNN: боевики готовили вторую серию атак на Шри-Ланке

Террористическая группировка «Джамаат ат-Таухид аль-Ватания» (запрещена в России) планировала осуществить вторую серию нападений на Шри-Ланке.
Обновлено в 09:56
Космос

Зима близко: смена сезонов разрушит атмосферу Плутона

Ученые установили, что на Плутоне, как и на Земле, есть смена сезонов.
Обновлено в 09:26
Происшествия

Пассажирский автобус провалился в яму с кипятком в Петербурге

На углу Будапештской и улиц Димитрова в среду днем прорвало трубу, в результате на проезжей части образовалась полуметровая яма, в которую и провалился автобус.
Обновлено в 10:48
Футбол

«Лацио» вновь обыграл «Милан» и вышел в финал Кубка Италии

Закончилась ответная встреча полуфинала Кубка Италии между "Миланом" и "Лацио", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 17:46
Происшествия

На Кубани МВД выплатит 4 млн рублей матери убитой девочки

Первомайский районный суд Краснодара обязал краевое управление МВД выплатить 4 миллиона рублей матери девочки, которую изнасиловал, а затем убил инспектор по делам несовершеннолетних из Горячего Ключа Иван Сорокоумов.
Обновлено в 10:57
Авто

Появилась информация о новом Toyota Land Cruiser 300

По данным японских СМИ, внедорожник Toyota Land Cruiser 300 дебютирует 24 октября 2019 года на международном автосалоне в Токио.
Обновлено вчера в 23:35
Политика

Премьер Нидерландов обсудил с Зеленским крушение MH17

Председатель правительства Нидерландов Марк Рютте в ходе телефонного разговора с новым лидером Украины Владимиром Зеленским поднял вопрос продолжения расследования крушения малайзийского Boeing над Донбассом в 2014 году.
Обновлено в 13:18
Общество

В Якутии дали старт проекту по переселению из аварийного жилья

Обновлено в 08:10
Происшествия

Россиянину грозит 10 лет тюрьмы за домогательства в самолете

Обновлено в 19:49
Наука

Найдены камни, которые превращают свет в электричество

Специалисты из Китая, Канады и США на камнях, находящихся в жарком и сухом климате удалось зафиксировать фотосинтез.
Обновлено в 16:05
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