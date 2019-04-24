Политика
Газпром построил 44% газопровода «Северный поток-2»Центр энергетической экспертизы 09:31
В настоящее время Газпром проложил по дну Балтийского моря 1080 км газопровода "Северный поток-2". Это около 44% его общей протяженности, сообщает российский холдинг.
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Футбол
Зенит — Динамо 2:0
Обновлено в 15:54
Религия
Страстной Четверг: Бог моет ноги людям
Есть ли в Иуде загадка Ольга Седакова, филолог, поэт: — Все ученики, как поется в тропаре Великого Четверга, во время Тайной Вечери «просвещаются» (в этом слове соединены два значения — обретения знания и освещения; на них падает свет мудрости), а Иуда – «омрачается», то есть наполняется последней темнотой.
Обновлено в 17:07
Энергетика
Shell обнаружила крупные запасы нефти в США на участке в Мексиканском заливе
Подразделение Royal Dutch Shell обнаружило крупные запасы нефти в Мексиканском заливе в США. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Обновлено в 16:54
Общество
Ущерб от природных пожаров в Забайкалье достиг 1 млрд рублей
Обновлено в 19:59
Наука
Онколог: Самый частый вид рака долгое время протекает бессимптомно
Главный врач-онколог Европейской клиники хирургии и онкологии Андрей Пылев рассказал «Вечерней Москве» о главных признаках рака легких и диагностике этого заболевания.
Обновлено в 13:57
Экономика
Россияне избавляются от дач из-за нового налога
Россияне после принятия нового закона продают дачи вместо того, чтобы регистрировать собственность по новым правилам, сообщает DEITA.
Обновлено в 14:01
Политика
Штаб Зеленского призвал усилить санкции против России
В команде победившего на президентских выборах на Украине Владимира Зеленского заявили, что необходимо ввести санкции из-за того, что лидер России Владимир Путин упростил получение российских паспортов для жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР, передает ТАСС.
Обновлено в 11:52
Хоккей
Сборная РФ обыграла команду Латвии в матче Еврочелленджа
Сборная России обыграла команду Латвии со счетом 4:2 в матче Европейского хоккейного вызова (Еврочеллендж).
Обновлено в 15:42
Гаджеты
В России поступил в продажу крупноформатный игровой монитор HP OMEN X Emperium 65 по цене от 300 тыс. рублей
Обновлено в 16:40
Энергетика
Польша приостановила транзит российской нефти
В свою очередь, министерство энергетики Польши заявило, что если ситуация с качеством российской нефти, передаваемой по нефтепроводу "Дружба", затянется, то будет задействован для поставок резервный канал через порт Гданьска.
Обновлено в 18:42
Здоровье
Широка страна моя: отчего россияне полнеют
По данным Роспотребнадзора, каждая четвертая россиянка (26%) и каждый седьмой россиянин (14%) страдают от избыточной массы тела.
Обновлено в 17:02
Здоровье
Россиянам могут запретить ввозить пармезан и хамон
Национальная мясная ассоциация предложила вице-премьеру Алексею Гордееву ввести запрет на ввоз частными лицами из-за рубежа мясной и молочной продукции для личного пользования, усилить контроль за багажом и ручной кладью на границе и повысить ответственность за незаконный ввоз продукции животного происхождения.
Обновлено в 18:06
Армия и оружие
В Германии задержан «гражданин рейха» с автоматом Калашникова
Германская полиция отчиталась о задержании «гражданина рейха» с автоматом Калашникова.
Обновлено вчера в 15:36
Гаджеты
Названы самые популярные смартфоны в России
Смартфоны Honor и носимые устройства стали самыми популярными гаджетами.
Обновлено в 04:51
Шоу-бизнес
Коллеги рассказали о плохом состоянии актера Леонова-Гладышева
Звезда "Убойной силы" и легендарного "Место встречи изменить нельзя" Евгений Леонов-Гладышев находится в плохом состоянии и практически не разговаривает.
Обновлено в 05:22
Политика
Песков рассказал, как Путин будет выстраивать отношения с Зеленским
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин намерен выстраивать с Киевом отношения с учетом действий лидера второго тура выборов на Украине Владимира Зеленского.
Обновлено в 07:34
Кино
Скончался французский актер Жан-Пьер Марьель
Обновлено в 16:57
Политика
Команда Зеленского считает, что решение о гражданстве РФ препятствует миру в Донбассе
Окружение победившего на президентских выборах на Украине Владимира Зеленского утверждает, что указ президента РФ Владимира Путина об упрощении получения российского гражданства жителями ряда украинских регионов «не способствует прекращению огня в Донбассе».
Обновлено в 11:59
Происшествия
СК возбудил дело против избивших отца бойца ММА полицейских
Следователи возбудили уголовное дело против трех полицейских, подозреваемых в избиении мужчины, который спустя неделю скончался в больнице, сообщается на сайте Главного следственного управления СК по Московской области.
Обновлено в 11:48
Происшествия
CNN: боевики готовили вторую серию атак на Шри-Ланке
Террористическая группировка «Джамаат ат-Таухид аль-Ватания» (запрещена в России) планировала осуществить вторую серию нападений на Шри-Ланке.
Обновлено в 09:56
Космос
Зима близко: смена сезонов разрушит атмосферу Плутона
Ученые установили, что на Плутоне, как и на Земле, есть смена сезонов.
Обновлено в 09:26
Происшествия
Пассажирский автобус провалился в яму с кипятком в Петербурге
На углу Будапештской и улиц Димитрова в среду днем прорвало трубу, в результате на проезжей части образовалась полуметровая яма, в которую и провалился автобус.
Обновлено в 10:48
Футбол
«Лацио» вновь обыграл «Милан» и вышел в финал Кубка Италии
Закончилась ответная встреча полуфинала Кубка Италии между "Миланом" и "Лацио", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 17:46
Происшествия
На Кубани МВД выплатит 4 млн рублей матери убитой девочки
Первомайский районный суд Краснодара обязал краевое управление МВД выплатить 4 миллиона рублей матери девочки, которую изнасиловал, а затем убил инспектор по делам несовершеннолетних из Горячего Ключа Иван Сорокоумов.
Обновлено в 10:57
Авто
Появилась информация о новом Toyota Land Cruiser 300
По данным японских СМИ, внедорожник Toyota Land Cruiser 300 дебютирует 24 октября 2019 года на международном автосалоне в Токио.
Обновлено вчера в 23:35
Политика
Премьер Нидерландов обсудил с Зеленским крушение MH17
Председатель правительства Нидерландов Марк Рютте в ходе телефонного разговора с новым лидером Украины Владимиром Зеленским поднял вопрос продолжения расследования крушения малайзийского Boeing над Донбассом в 2014 году.
Обновлено в 13:18
Наука
Найдены камни, которые превращают свет в электричество
Специалисты из Китая, Канады и США на камнях, находящихся в жарком и сухом климате удалось зафиксировать фотосинтез.
Обновлено в 16:05