Политика

Газпром построил 44% газопровода «Северный поток-2»Центр энергетической экспертизы 09:31

В настоящее время Газпром проложил по дну Балтийского моря 1080 км газопровода "Северный поток-2". Это около 44% его общей протяженности, сообщает российский холдинг.
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Правительство Украины приняло решение выйти из Соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений.
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Российский экономист, региональный глава, государственный деятель. Председатель правления и заместитель председателя совета директоров ПАО «Газпром». Кандидат экономических наук.
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