Экономика
«Газпром» попросил у правительства средства на два проекта на БалтикеRambler News Service вчера в 10:00
Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер попросил правительство России поддержать проекты строительства комплекса по переработке и сжижению газа и крупнейшего в России газохимического комплекса на побережье Балтийского моря рядом с портом Усть-Луга (Ленинградская область).
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с чего всё началось
Предправления «Газпрома» Алексей Миллер попросил правительство поддержать проекты гигантского комплекса по переработке и сжижению газа и крупнейшего в стране газохимического комплекса, которые предполагается построить на Балтийском море рядом с Усть-Лугой.Ведомостивчера в 01:16
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«Ведомости»: «Газпром» просит правительство профинансировать мегапроекты на Балтике
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