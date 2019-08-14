Экономика

«Газпром» попросил у правительства средства на два проекта на БалтикеRambler News Service вчера в 10:00

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер попросил правительство России поддержать проекты строительства комплекса по переработке и сжижению газа и крупнейшего в России газохимического комплекса на побережье Балтийского моря рядом с портом Усть-Луга (Ленинградская область).
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с чего всё началось

«Газпром» просит у правительства деньги на два гигантских проекта на Балтике

Предправления «Газпрома» Алексей Миллер попросил правительство поддержать проекты гигантского комплекса по переработке и сжижению газа и крупнейшего в стране газохимического комплекса, которые предполагается построить на Балтийском море рядом с Усть-Лугой.
Ведомостивчера в 01:16

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«Газпром» попросил у России более 2 трлн рублей на проекты

Газета.Ruвчера в 11:35

«Ведомости»: «Газпром» просит правительство профинансировать мегапроекты на Балтике

Коммерсантъвчера в 02:59

«Газпром» попросил у России триллион рублей

Lenta.ruвчера в 08:40

Глава «Газпрома» попросил у кабмина деньги на два проекта на Балтике

News.ruвчера в 05:20

«Газпром» попросил правительство дать денег на два своих проекта

РБКвчера в 03:41

«Газпром» попросил у Медведева триллион рублей на свои проекты

Московский Комсомолецвчера в 11:12

«Газпром» просит у правительства деньги на два гигантских проекта на Балтике

Ведомостивчера в 01:16
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Вторым пилотом самолета «Уральских авиалиний», аварийно севшего в четверг утром в Подмосковье, оказался 23-летний Георгий Мурзин.
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Общество

Почти 30‑градусная жара может прийти в Москву на следующей неделе

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Общество

В России в 2018 году пять 17-летних матерей родили по пятому ребёнку

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Скотленд-Ярд выявил четвертую жертву инцидента в Солсбери

Скотленд-Ярд сообщил о выявлении четвертой жертвы инцидента в Солсбери, которой стал полицейский, прибывший на место происшествия после отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
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Дочь Брюса Ли посоветовала Тарантино «заткнуться»

Дочь гонконгского и американского актера Брюса Ли Шеннон резко высказалась в адрес голливудского режиссера Квентина Тарантино, посоветовав ему «заткнуться».
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В Красноярске отец выкинул дочь из окна дома

Отец выкинул шестимесячного ребенка из окна общежития в Красноярске.
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Общество

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Глава Минтруда Максим Топилин утвердил перечень работ, на которых ограничивается применение труда женщин.
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Михайличенко возглавит киевское «Динамо»

Бывший футболист и главный тренер киевского «Динамо» Алексей Михайличенко вновь возглавит родной клуб после отставки Александра Хацкевича, сообщает football.ua.
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Лавров оценил ситуацию с подписанием мирного договора с Японией

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Cisco увеличила годовую выручку на 7%

Подразделение Cisco, занимающееся инфраструктурными платформами, которое включает в себя производство коммутаторов и маршрутизаторов, увеличило квартальную выручку на 6%, до $7,88 млрд.
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Макгрегор ударил пожилого мужчину по лицу за отказ выпить его виски

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В Сирии боевики сбили истребитель Су-22

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Президент Литвы Гитанас Науседа на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель раскритиковал строительство газопровода «Северный поток-2».
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В открытой базе Федерального агенства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) появился расширенный сертификат Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) на новые версии автомобиля Lada Granta – учебную и с ручным управлением, предназначенную для людей с ограниченными физическими возможностями.
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В Санкт-Петербурге загорелось производственно-складское помещение, расположенное в доме №103 на Пулковском шоссе.
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В России впервые восстановят до летного состояния бомбардировщик времен ВОВ Ту-2.
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Политика

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Представитель украинского лидера в кабинете министров Андрей Герус заявил, что экспорт электроэнергии в Польшу, осуществляемый за счёт одного из блоков Хмельницкой АЭС, приведёт к росту дефицита электричества в самой Украине.
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Аргентинский форвард "Барселоны" Лионель Месси, португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду и голландский защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк вошли в шорт-лист претендентов на звание лучшего футболиста прошлого сезона по версии УЕФА, сообщается на сайте УЕФА.
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После вскрытия эксперты обнаружили переломы костей шеи у ушедшего из жизни миллиардера и финансиста Джеффри Эпштейна.
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Появилось видео страстного поцелуя Ольги Бузовой и Олега Майами Стоит отметить, что интернет-пользователи довольно скептически отнеслись к опубликованному видео.
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Отмечается, что в составе «Чертаново» также выступали все 11 воспитанников клубной академии.
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