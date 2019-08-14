Экономика
«Газпром» попросил у государства триллион рублейSibnet Новости вчера в 10:14
В документе Миллер попросил присвоить проектам статус имеющих «общегосударственное значение для экономики», пишут «Ведомости». Такое статус предполагает государственное субсидирование проектов. Совокупная стоимость проектов оценивается экспертами в 2,3 триллиона рублей.
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с чего всё началось
Предправления «Газпрома» Алексей Миллер попросил правительство поддержать проекты гигантского комплекса по переработке и сжижению газа и крупнейшего в стране газохимического комплекса, которые предполагается построить на Балтийском море рядом с Усть-Лугой.Ведомостивчера в 01:16
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«Ведомости»: «Газпром» просит правительство профинансировать мегапроекты на Балтике
Коммерсантъвчера в 02:59
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