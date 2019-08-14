Экономика

«Газпром» попросил у государства триллион рублейSibnet Новости вчера в 10:14

В документе Миллер попросил присвоить проектам статус имеющих «общегосударственное значение для экономики», пишут «Ведомости». Такое статус предполагает государственное субсидирование проектов. Совокупная стоимость проектов оценивается экспертами в 2,3 триллиона рублей.
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с чего всё началось

«Газпром» просит у правительства деньги на два гигантских проекта на Балтике

Предправления «Газпрома» Алексей Миллер попросил правительство поддержать проекты гигантского комплекса по переработке и сжижению газа и крупнейшего в стране газохимического комплекса, которые предполагается построить на Балтийском море рядом с Усть-Лугой.
Ведомостивчера в 01:16

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«Газпром» попросил у России более 2 трлн рублей на проекты

Газета.Ruвчера в 11:35

«Газпром» просит у правительства деньги на два гигантских проекта на Балтике

Ведомостивчера в 01:16

«Газпром» попросил у России триллион рублей

Lenta.ruвчера в 08:40

Глава «Газпрома» попросил у кабмина деньги на два проекта на Балтике

News.ruвчера в 05:20

«Газпром» попросил правительство дать денег на два своих проекта

РБКвчера в 03:41

«Ведомости»: «Газпром» просит правительство профинансировать мегапроекты на Балтике

Коммерсантъвчера в 02:59

«Газпром» попросил у Медведева триллион рублей на свои проекты

Московский Комсомолецвчера в 11:12
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 04:19, Ашберн
Происшествия

Появилось видео с коптера с места посадки самолета в Подмосковье

Обновлено в 03:47
Общество

Поручителями за Егора Жукова выступили 612 человек

Обновлено в 03:13
Происшествия

Под Омском около 400 человек ищут пропавшего трехлетнего ребенка

Обновлено вчера в 00:49
Происшествия

В массовом ДТП на Урале погибли двое полицейских

В Свердловской области столкнулись автомобиль ГАЗ и два мотоцикла. В ДТП погибли двое полицейских, еще четыре человека пострадали.
Обновлено в 03:36
Общество

Пять 17-летних россиянок родили по пятому ребенку в 2018 году

Обновлено в 01:11
Космос

«Спектр-РГ» подтвердил высокую активность чёрной дыры

Обновлено вчера в 11:11
Кино

Умер Валентин Воронин, народный артист России

Обновлено вчера в 21:41
Армия и оружие

В НАТО назвали небезопасным маневр сопровождавшего самолет Шойгу Су-27

Обновлено вчера в 12:10
Наука

Названы продукты, снижающие риск рака и инфаркта у курильщиков

Обновлено вчера в 13:58
Теннис

Мария Шарапова проиграла австралийке Барти

В матче второго круга Мария проиграла австралийке Эшли Барти.
Обновлено вчера в 15:09
Общество

Россияне назвали размер справедливой зарплаты

Самый маленький размер справедливой зарплаты назвали опрошенные из Липецка, Пензы, Барнаула и Рязани (в средней 58 тыс. рублей), Волгограда и Ярославля (59 тыс. рублей).
Обновлено в 03:40
Культура

Актёр Эрик Робертс заявил о желании получить гражданство России

Обновлено в 03:22
Авто

Тюнеры показали доработанный Jeep Wrangler со светодиодной решеткой

Американский внедорожник Jeep Wrangler получил новую радиаторную решетку Oracle Lighting Vector ProSeries, которая оснащена специальными светодиодными лампами, DOT-совместимыми фарами и дальним светом, а также улучшенными дневными ходовыми огнями и фарами дальнего света.
Обновлено вчера в 23:23
Армия и оружие

Болтон обвинил Россию в краже технологий США для гиперзвукового оружия

Обновлено в 01:38
Путешествия

Турецкие торговцы потребовали ограничить систему «всё включено»

Обновлено в 02:31
Космос

Ученые: Юпитер мог поглотить протопланету в начале своего формирования

Обновлено в 04:04
Шоу-бизнес

Лиза Галкина сдружилась с дочерью Александра Реввы Амели

Наследница Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лиза нашла в лице младшей дочери Александра Реввы Амели настоящую подругу.
Обновлено в 02:40
Политика

Меркель винит Россию в развале ДРСМД

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в окончании договора о ракетах средней и меньшей дальности виновата Россия.
Обновлено вчера в 10:32
Происшествия

Новозеландский стрелок отправил из тюрьмы письмо в Россию

Обновлено вчера в 08:36
Политика

Премьер-министр Японии сделал подношение храму бога войны

Обновлено в 00:08
Политика

Пекин обвинил США в антикитайской преступной деятельности в Гонконге

США вступили в сговор с преступными элементами и с "умопомешательством" вовлечены в преступную антикитайскую деятельности в Гонконге, говорится в заявлении канцелярии МИД КНР Гонконге в ответ на комментарии палаты представителей США и других американских политиков относительно событий в Гонконге.
Обновлено в 03:26
Армия и оружие

Военные США заявили о взрыве европейской ракеты в космосе

Служба контроля космического пространства ВВС США засекла взрыв на орбите третьей ступени европейской ракеты космического назначения Ariane 4, сообщается в Twitter 18-й эскадрильи контроля космического пространства ВВС США.
Обновлено в 03:13
Армия и оружие

В Индии создали должность начальника штаба обороны

Обновлено в 01:26
Энергетика

Мировые цены на нефть вновь снижаются

Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду, 14 августа, снижаются.
Обновлено вчера в 01:05
Футбол

«Спартак» и «Тун» рассудит сербская бригада арбитров

Матч третьего раунда квалификации Лиги Европы между московским «Спартаком» и швейцарским «Туном» обслужит бригада судей во главе со Срджаном Йовановичем.
Обновлено вчера в 10:09
Политика

Глава администрации Барнаула ушёл в отставку

Сегодня, 15 августа, мэр Сергей Дугин неожиданно объявил об уходе с поста главы администрации.
Обновлено в 00:10
Футбол

Михайличенко сегодня возглавит киевское «Динамо»

Спортивный директор киевского «Динамо» Алексей Михайличенко сегодня станет главным тренером команды.
Обновлено вчера в 22:38
Шоу-бизнес

Пугачеву оштрафуют из-за забора

Специалисты отдела надзора за водными ресурсами Департамента Росприроднадзора по Центральному федеральному округу еще в декабре 2018 составили протокол об административном правонарушении в отношении недвижимости певицы Аллы Пугачевой.
Обновлено в 03:43
Происшествия

Десять человек пострадали в ДТП на мосту под Саратовом

На мосту Саратов-Энгельс произошла авария, в результате которой пострадали десять человек.
Обновлено в 02:01
Игры

Студия 4A Games начала разработку новой части Metro

Европейский издатель видеоигр THQ Nordic провел презентацию для инвесторов, в ходе которой, кроме прочего, сообщил о начале разработки новой игры франшизы Metro студией 4A Games.
Обновлено вчера в 07:05
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