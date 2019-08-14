Экономика
«Газпром» попросил у государства триллион рублейSibnet Новости вчера в 10:14
В документе Миллер попросил присвоить проектам статус имеющих «общегосударственное значение для экономики», пишут «Ведомости». Такое статус предполагает государственное субсидирование проектов. Совокупная стоимость проектов оценивается экспертами в 2,3 триллиона рублей.
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с чего всё началось
Предправления «Газпрома» Алексей Миллер попросил правительство поддержать проекты гигантского комплекса по переработке и сжижению газа и крупнейшего в стране газохимического комплекса, которые предполагается построить на Балтийском море рядом с Усть-Лугой.Ведомостивчера в 01:16
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«Ведомости»: «Газпром» просит правительство профинансировать мегапроекты на Балтике
Коммерсантъвчера в 02:59
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Политика
Минприроды России допустило полный запрет на экспорт леса в Китай
Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы незаконной вырубки лесов на российской территории, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.
Обновлено вчера в 20:48
Экономика
ФАС предложила приватизировать авиакомпанию «Победа»
Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев предложил правительству приватизировать авиакомпанию «Победа», входящую в группу «Аэрофлот», сообщает РБК со ссылкой на письмо Артемьева, направленное вице-премьеру Максиму Акимову и министру транспорта Евгению Дитриху.
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«Одноклассники» запустили поиск друзей с распознаванием лиц
Новая функция работает на основе технологии распознавания лиц, запущенной «Одноклассниками» в прошлом году.
Обновлено в 02:00
Политика
Глава администрации Барнаула ушёл в отставку
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Аллу Вербер похоронили в Канаде в закрытом гробу
Поскольку Алла Вербер страдала менингококковым сепсисом, хоронить ее решили в закрытом гробу, ведь заболевание является крайне опасным, а в группе риска оказались те, кто недавно контактировал со светской львицей.
Обновлено 13 августа в 12:55
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Задержан ранивший полицейских в Филадельфии стрелок
Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого, который мог ранить не менее семи полицейских во время проведения операции по задержанию наркоторговцев в Филадельфии.
Обновлено в 00:26
Политика
В Госдуме объяснили предложение запретить старые машины
Рекомендации запретить эксплуатацию старых машин, направленные думским комитетом по промышленности в профильные министерства, не касаются личного транспорта, заявила автор письма, заместитель председателя комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Госдумы Альфия Когогина.
Обновлено вчера в 05:41
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия
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Происшествия
Под Омском около 400 человек ищут пропавшего трехлетнего ребенка
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Футбол
«Порту» обвинил «Матч ТВ» в срыве трансляции матча с «Краснодаром»
Срыв трансляции матча третьего отборочного раунда Лиги чемпионов между «Порту» и «Краснодаром» на российском телевидении произошел по вине телеканала «Матч ТВ», заявил директор португальского футбольного клуба по вопросам коммуникации Франсишку Мораес.
Обновлено вчера в 09:28
Общество
Минтруд оценил идею четырехдневной рабочей недели
Ранее профсоюзы предложили сократить рабочую неделю до четырех дней.
Обновлено 13 августа в 08:34
Армия и оружие
В Сирии боевики сбили истребитель Су-22
Обновлено вчера в 15:20
Игры
Опубликован первый трейлер Need for Speed Heat
На официальном Youtube-канале Need for Speed появился первый трейлер новой игры серии: Need for Speed Heat.
Обновлено вчера в 09:35
Экономика
Уникальный розовый бриллиант из России оценили в 65 миллионов долларов
Самым дорогим драгоценным камнем в истории стал бриллиант «Розовая звезда». В 2017 году его продали за 71 миллион долларов.
Обновлено вчера в 19:38
Футбол
Зидан может покинуть «Реал» из-за срыва трансфера Погба
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан может покинуть свой пост из-за срыва трансфера полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.
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Президент РФ Владимир Путин не поддержал расчистку популярных частот 3,4-3,8 ГГц для развития сетей пятого поколения в России, сообщает в четверг газета "Ведомости" со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 23:55
Наука
В Японии научились выбирать пол потомства при оплодотворении
Как сообщает журнал PLOS Biology, исследователи из Университета Хиросимы научились выбирать пол потомства животных при искусственном оплодотворении.
Обновлено вчера в 18:52
Наука
Разработано приложение для измерения артериального давления по селфи
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Интернет
В Microsoft признались в прослушке пользователей
В компании Microsoft признались, что прослушивали своих пользователей.
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Политика
Представитель Зеленского обосновал позицию по водной блокаде Крыма
Ранее крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России.
Обновлено 13 августа в 05:24
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Голливудский актер Эрик Робертс намерен получить гражданство РФ
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Происшествия
В Ленобласти пьяный водитель сбил двух женщин с грудными детьми
Обновлено вчера в 15:23
Транспорт
Минтранс разработал новую методику размещения камер вдоль дорог
Минтранс разработал новую методику размещения видеокамер вдоль дорог, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 21:32
Происшествия
Священник из Москвы заявил, что его избили в Ялте на глазах сына
В полиции не уточнили личности участников конфликта, но таким образом прокомментировали сообщения в социальных сетях, где московский священник Алексей Забелин написал, что его избили на набережной на глазах собственного сына.
Обновлено вчера в 17:40
Происшествия
Десять человек пострадали в ДТП на мосту под Саратовом
На мосту Саратов-Энгельс произошла авария, в результате которой пострадали десять человек.
Обновлено в 02:01
Энергетика
Стоимость нефти марки Brent снизилась до $58,46 за баррель
Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent уменьшились в цене на 0,19%, достигнув $58,46 за баррель.
Обновлено 13 августа в 01:19
Происшествия
В Краснодарском крае сгорел пассажирский автобус
Пассажирский автобус, ехавший из Архипо-Осиповки в Таганрог, полностью сгорел на Кубани, никто не пострадал, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
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Происшествия
В Иране разбился учебный самолет, два человека погибли
Сверхлегкий учебный самолет разбился в четверг в северной части Ирана, в результате чего погибли два человека, сообщило агентство Fars со ссылкой на местные власти.
Обновлено в 02:27