Экономика
«Газпром» попросил у России более 2 трлн рублей на проектыГазета.Ru вчера в 11:35
"Газпром" попросил у правительства страны более 2 трлн рублей на проекты по строительству крупного комплекса по переработке газа и крупнейшего в России газохимического комплекса. Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета "Ведомости".
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с чего всё началось
Предправления «Газпрома» Алексей Миллер попросил правительство поддержать проекты гигантского комплекса по переработке и сжижению газа и крупнейшего в стране газохимического комплекса, которые предполагается построить на Балтийском море рядом с Усть-Лугой.Ведомостивчера в 01:16
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«Ведомости»: «Газпром» просит правительство профинансировать мегапроекты на Балтике
Коммерсантъвчера в 02:59
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