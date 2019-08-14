Предправления «Газпрома» Алексей Миллер попросил правительство поддержать проекты гигантского комплекса по переработке и сжижению газа и крупнейшего в стране газохимического комплекса, которые предполагается построить на Балтийском море рядом с Усть-Лугой.

с чего всё началось

"Газпром" попросил у правительства страны более 2 трлн рублей на проекты по строительству крупного комплекса по переработке газа и крупнейшего в России газохимического комплекса. Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета "Ведомости".

«Газпром» попросил у России более 2 трлн рублей на проекты

Футбол Гендиректор «Зенита» прояснил ситуацию с контрактами Дзюбы и Кокорина Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о том, какие действия клуб собирается предпринимать в отношении контрактов с нападающими Артемом Дзюбой и Александром Кокориным.

Происшествия После гибели пропавшей в Омске трехлетней девочки возбудили дело Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности по факту гибели трехлетней девочки, пропавшей в среду в Омске, сообщает СУСК области.

Происшествия Устроивший стрельбу в Филадельфии задержан Подозреваемый в стрельбе в американском городе Филадельфия задержан. Об этом сообщил представитель пресс-службы полиции города Эрик Грипп.

Политика Жириновский обвинил Зеленского в копировании Путина В своём личном Telegram-канале Владимир Жириновский высказал предположение о том, что команда нынешнего президента Украины, как и сам Владимир Зеленский пытаются копировать политические решения России.

Шоу-бизнес Соседи Федора Бондарчука надеются на его помощь в закрытии хостела До недавнего времени дом, в котором решил жить Бондарчук с Паулиной, называли одним из самых лучших в Москве.

Политика Украинского замминистра задержали при получении взятки Заместителя министра по временно оккупированным территориям Украины Юрия Грымчака задержали при получении взятки.

Армия и оружие Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия создает новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, похищенных у Штатов.

Общество Любовь Соболь прекратила голодовку Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь прекратила голодовку, об этом она сама написала в Facebook.

Происшествия Десять человек пострадали в ДТП в Саратовской области В Саратовской области произошло столкновение легкового автомобиля и микроавтобуса, по предварительным данным, пострадали десять человек.

Политика Минприроды России допустило полный запрет на экспорт леса в Китай Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы незаконной вырубки лесов на российской территории, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.

Наука Японский гериатр назвал продлевающий молодость продукт В рамках состоявшегося в Москве Всероссийского конгресса по гериатрии и геронтологии профессор из Японии рассказал об удивительных результатах нового масштабного исследования, участники которого смогли значительно улучшить память, принимая куркумин — соединение, которым богата пряность куркума.

Транспорт Минтранс разработал новую методику размещения камер вдоль дорог Минтранс разработал новую методику размещения видеокамер вдоль дорог, пишет «Коммерсантъ».

Политика Кадыров назвал врагов Чечни после волнений из-за слов об имаме Шамиле Ранее Кадыров в интервью изданию «Чечня сегодня» сказал, что с тех пор как в 1840 году Шамиль провозгласил себя имамом Чечни и Дагестана, в течение 20 лет каждое чеченское село сжигалось по несколько раз.

Игры EA анонсировала Need for Speed Heat Компания EA представила новую часть гоночной серии Need for Speed, получившую подзаголовок Heat, вместе с дебютным трейлером.

Армия и оружие Названы три «провальных» проекта вооружений РФ Издание Business Insider назвало три «провальных» разработки нового российского вооружения, пишет «Взгляд».

Общество В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары Руководитель отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александр Голубев рассказал, что в скором времени температура воздуха прогреется до своей климатической нормы, а после превысит ее.

Футбол «Ливерпуль» в четвертый раз завоевал Суперкубок УЕФА «Ливерпуль» в четвертый раз завоевал Суперкубок УЕФА, обыграв «Челси» в серии пенальти в матче за трофей.

Политика МИД Украины объяснил отказ принимать обратно моряков-провокаторов Представитель МИД Украины Зеркаль объяснила причину отказа забирать задержанных Россией осенью 2018 года моряков.

Политика Глава Барнаула написал заявление об отставке Глава Барнаула Сергей Дугин написал заявление об уходе в отставку по собственному желанию.

Армия и оружие Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.

Общество Пять 17-летних россиянок родили по пятому ребенку в 2018 году В России насчитали пять несовершеннолетних матерей, которые в 17 лет смогли родить уже пятого ребенка.