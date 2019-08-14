Экономика
«Газпром» попросил у Медведева триллион рублей на свои проектыМосковский Комсомолец 11:12
Глава правления "Газпрома" Алексей Миллер попросил правительство России поддержать два очень крупных проекта. Речь идет о гигантском комплексе по переработке и сжижению газа, а также крупнейшем в РФ газохимическом комплексе.
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Предправления «Газпрома» Алексей Миллер попросил правительство поддержать проекты гигантского комплекса по переработке и сжижению газа и крупнейшего в стране газохимического комплекса, которые предполагается построить на побережье Балтийского моря рядом с Усть-Лугой.Ведомости01:16
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Энергетика
Польша намерена поднять плату за транзит российского газа
Власти Польши назвали цену, по которой «Газмпром» осуществляет транспортировку газа через территорию страны по газопроводу «Ямал—Европа», «практически равной нулю», и намерены повысить ее после истечения текущего контракта.
Обновлено в 08:57
Армия и оружие
Российский сенатор оценил шансы размещения ракет США в Азии
Член оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич оценил высказывание посла США в России о размещении ракет малой и средней дальности на территории Азии.
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Энергетика
Слушания по аресту активов «Газпрома» в Нидерландах начнутся в декабре
Слушания по аресту украинским «Нафтогазом» активов российского «Газпрома» в Нидерландах запланированы на декабрь.
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Лидер «Ночных волков» оценил навыки Путина за рулем мотоцикла
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Армия и оружие
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Ранее 13 августа стало известно, что истребитель НАТО F-18 пытался приблизиться к самолету, на котором летел Шойгу.
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Происшествия
При пожаре в петербургском бизнес-центре обрушилась часть кровли
В Санкт-Петербурге в четырёхэтажном бизнес-центре во время пожара произошло частичное обрушение кровли.
Обновлено в 11:33
Политика
Хакеры атаковали государственные порталы Крыма
Хакеры пытались заблокировать доступ к интернет-приемной главы республики, порталу правительства Крыма, а также его электронную почту и другие сервисы.
Обновлено в 12:54
Армия и оружие
Трамп прокомментировал взрыв ракеты в Архангельской области
Обновлено вчера в 04:26
Общество
Сразу несколько женщин обвинили Пласидо Доминго в домогательствах
Девять женщин заявили, что подвергались сексуальным домогательствам со стороны испанского исполнителя Пласидо Доминго, сообщает Associated Press.
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Общество
Суд вынес решение по разделу имущества Глушаковых
Никулинский районный суд Москвы разделил поровну имущество полузащитника грозненского "Ахмата" Дениса Глушакова и его бывшей супруги Дарьи, сообщает Sport24.
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Политика
С вокзала Донецка впервые за пять лет отправятся поезда
Движение поездов с вокзала Донецка прекратилось летом 2014 года в результате боевых действий на территории.
Обновлено в 12:50
Происшествия
Суд в Москве арестовал активиста Константина Котова до 12 октября
«Пресненским районным судом города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Константина Котова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 212.1 УК РФ, сроком на 1 месяц 29 суток, то есть до 12 октября 2019 года», – сказал собеседник агентства.
Обновлено в 09:39
Здоровье
Гериатры назвали продукт, продлевающий молодость
Традиционная индийская пряность куркума, которую индусы ежедневно добавляют чуть ли не во все блюда, помогает сохранить здоровье мозга и отодвинуть наступление деменции, пишет "РГ", со ссылкой на результаты научных исследований Национального центра гериатрии и геронтологии.
Обновлено в 06:08
Происшествия
В Москве проходят обыски по делу о хищении у подрядчика РЖД
Следственные действия начались сегодня утром по нескольким адресам, связанным с совладельцами группы компании "1520", - пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.
Обновлено в 10:30
Политика
США призвали КНР избегать насилия при подавлении протестов в Гонконге
Вашингтон призывает Пекин отказаться от жёсткого подавления протестов в Гонконге и признать право жителей на автономию, говорится в заявлении комитета по международным делам палаты представителей США.
Обновлено в 12:38
Финансы
Курс доллара превысил 66 рублей впервые с 3 мая
Курс доллара превысил 66 рублей впервые с 3 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 11:19
Политика
Глава партии Зеленского призвал не выступать в Раде на русском языке
Словесная перепалка произошла в среду в ходе заседания подготовительной депутатской группы между новоизбранными депутатами Рады из-за выступления сопредседателя партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадима Рабиновича на русском языке.
Обновлено в 09:20
Политика
Митрохина зарегистрируют кандидатом в депутаты Мосгордумы
Напомним, выдвинутый кандидатом в депутаты по 43 одномандатному избирательному округу от партии "Яблоко" Сергей Митрохин стал единственным, чья жалоба на неправомерный отказ в регистрации была удовлетворена Мосгоризбиркомом.
Обновлено вчера в 13:03
Происшествия
Инна Чурикова прокомментировала данные о госпитализации мужа
Актриса Ирина Чурикова в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировала сообщения о госпитализации своего супруга, режиссёра Глеба Панфилова.
Обновлено в 12:19
Футбол
«Матч ТВ» отменил трансляцию игры «Порту»—«Краснодар»
«Матч ТВ» отменил трансляцию матча квалификации футбольной Лиги чемпионов «Порту»—«Краснодар» за две минуты до начала встречи.
Обновлено вчера в 15:43
Политика
В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев
В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.
Обновлено в 03:43
Армия и оружие
Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США
Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.
Обновлено в 08:38
Армия и оружие
В США назвали три «провальных» проекта вооружений России
Российские вооруженные силы продолжают демонстрировать передовое оружие, однако не все проекты оказываются успешными, пишет Business Insider, называя три «провальных» примера при разработке вооружения в России.
Обновлено в 12:27
Интернет
Google отбирает посетителей у сайтов
Компания Google прошла важный этап в своей истории.
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Авто
Минпромторг отказался запрещать эксплуатацию старых автомобилей
Минпромторг считает, что запрещать использовать автомобили, которые достигли «предельных» сроков эксплуатации, для решения экологических проблем нельзя.
Обновлено в 04:52
Кино
Кейт Бланшетт заявила о завершении кинокарьеры
Австралийская актриса Кейт Бланшетт заявила о том, что она намерена завершить свою карьеру в кино.
Обновлено в 10:10