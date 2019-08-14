Экономика

«Газпром» попросил у Медведева триллион рублей на свои проектыМосковский Комсомолец 11:12

Глава правления "Газпрома" Алексей Миллер попросил правительство России поддержать два очень крупных проекта. Речь идет о гигантском комплексе по переработке и сжижению газа, а также крупнейшем в РФ газохимическом комплексе.
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с чего всё началось

«Газпром» просит у правительства деньги на два гигантских проекта на Балтике

Предправления «Газпрома» Алексей Миллер попросил правительство поддержать проекты гигантского комплекса по переработке и сжижению газа и крупнейшего в стране газохимического комплекса, которые предполагается построить на побережье Балтийского моря рядом с Усть-Лугой.
Ведомости01:16

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«Газпром» попросил у России более 2 трлн рублей на проекты

Газета.Ru11:35

«Газпром» попросил у Медведева триллион рублей на свои проекты

Московский Комсомолец11:12

«Газпром» попросил правительство дать денег на два своих проекта

РБК03:41

Глава «Газпрома» попросил у кабмина деньги на два проекта на Балтике

News.ru05:20

«Газпром» попросил у России триллион рублей

Lenta.ru08:40

«Ведомости»: «Газпром» просит правительство профинансировать мегапроекты на Балтике

Коммерсантъ02:59

«Газпром» просит у правительства деньги на два гигантских проекта на Балтике

Ведомости01:16
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Происшествия

Под Омском около 400 человек ищут пропавшего трехлетнего ребенка

Обновлено в 00:49
Энергетика

Польша намерена поднять плату за транзит российского газа

Власти Польши назвали цену, по которой «Газмпром» осуществляет транспортировку газа через территорию страны по газопроводу «Ямал—Европа», «практически равной нулю», и намерены повысить ее после истечения текущего контракта.
Обновлено в 08:57
Армия и оружие

Российский сенатор оценил шансы размещения ракет США в Азии

Член оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич оценил высказывание посла США в России о размещении ракет малой и средней дальности на территории Азии.
Обновлено в 08:59
Энергетика

Слушания по аресту активов «Газпрома» в Нидерландах начнутся в декабре

Слушания по аресту украинским «Нафтогазом» активов российского «Газпрома» в Нидерландах запланированы на декабрь.
Обновлено в 07:34
Политика

Лидер «Ночных волков» оценил навыки Путина за рулем мотоцикла

На прошлой неделе Путин побывал на организованном "Ночными волками" международном байк-шоу в Севастополе.
Обновлено в 11:38
Армия и оружие

В НАТО объяснили сближение истребителя с самолетом Шойгу

Ранее 13 августа стало известно, что истребитель НАТО F-18 пытался приблизиться к самолету, на котором летел Шойгу.
Обновлено вчера в 13:16
Происшествия

При пожаре в петербургском бизнес-центре обрушилась часть кровли

В Санкт-Петербурге в четырёхэтажном бизнес-центре во время пожара произошло частичное обрушение кровли.
Обновлено в 11:33
Политика

Хакеры атаковали государственные порталы Крыма

Хакеры пытались заблокировать доступ к интернет-приемной главы республики, порталу правительства Крыма, а также его электронную почту и другие сервисы.
Обновлено в 12:54
Армия и оружие

Трамп прокомментировал взрыв ракеты в Архангельской области

Обновлено вчера в 04:26
Общество

Сразу несколько женщин обвинили Пласидо Доминго в домогательствах

Девять женщин заявили, что подвергались сексуальным домогательствам со стороны испанского исполнителя Пласидо Доминго, сообщает Associated Press.
Обновлено вчера в 03:02
Общество

Суд вынес решение по разделу имущества Глушаковых

Никулинский районный суд Москвы разделил поровну имущество полузащитника грозненского "Ахмата" Дениса Глушакова и его бывшей супруги Дарьи, сообщает Sport24.
Обновлено в 12:26
Политика

С вокзала Донецка впервые за пять лет отправятся поезда

Движение поездов с вокзала Донецка прекратилось летом 2014 года в результате боевых действий на территории.
Обновлено в 12:50
Происшествия

Суд в Москве арестовал активиста Константина Котова до 12 октября

«Пресненским районным судом города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Константина Котова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 212.1 УК РФ, сроком на 1 месяц 29 суток, то есть до 12 октября 2019 года», – сказал собеседник агентства.
Обновлено в 09:39
Здоровье

Гериатры назвали продукт, продлевающий молодость

Традиционная индийская пряность куркума, которую индусы ежедневно добавляют чуть ли не во все блюда, помогает сохранить здоровье мозга и отодвинуть наступление деменции, пишет "РГ", со ссылкой на результаты научных исследований Национального центра гериатрии и геронтологии.
Обновлено в 06:08
Происшествия

В Москве проходят обыски по делу о хищении у подрядчика РЖД

Следственные действия начались сегодня утром по нескольким адресам, связанным с совладельцами группы компании "1520", - пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.
Обновлено в 10:30
Политика

США призвали КНР избегать насилия при подавлении протестов в Гонконге

Вашингтон призывает Пекин отказаться от жёсткого подавления протестов в Гонконге и признать право жителей на автономию, говорится в заявлении комитета по международным делам палаты представителей США.
Обновлено в 12:38
Финансы

Курс доллара превысил 66 рублей впервые с 3 мая

Курс доллара превысил 66 рублей впервые с 3 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 11:19
Общество

Мэрия согласовала проведение митинга на проспекте Сахарова 25 августа

Обновлено в 10:43
Политика

Глава партии Зеленского призвал не выступать в Раде на русском языке

Словесная перепалка произошла в среду в ходе заседания подготовительной депутатской группы между новоизбранными депутатами Рады из-за выступления сопредседателя партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадима Рабиновича на русском языке.
Обновлено в 09:20
Политика

Митрохина зарегистрируют кандидатом в депутаты Мосгордумы

Напомним, выдвинутый кандидатом в депутаты по 43 одномандатному избирательному округу от партии "Яблоко" Сергей Митрохин стал единственным, чья жалоба на неправомерный отказ в регистрации была удовлетворена Мосгоризбиркомом.
Обновлено вчера в 13:03
Происшествия

Инна Чурикова прокомментировала данные о госпитализации мужа

Актриса Ирина Чурикова в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировала сообщения о госпитализации своего супруга, режиссёра Глеба Панфилова.
Обновлено в 12:19
Футбол

«Матч ТВ» отменил трансляцию игры «Порту»—«Краснодар»

«Матч ТВ» отменил трансляцию матча квалификации футбольной Лиги чемпионов «Порту»—«Краснодар» за две минуты до начала встречи.
Обновлено вчера в 15:43
Политика

В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев

В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.
Обновлено в 03:43
Происшествия

Британка сварила яйца в микроволновке и осталась без глаза

Обновлено в 10:16
Армия и оружие

Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США

Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.
Обновлено в 08:38
Армия и оружие

В США назвали три «провальных» проекта вооружений России

Российские вооруженные силы продолжают демонстрировать передовое оружие, однако не все проекты оказываются успешными, пишет Business Insider, называя три «провальных» примера при разработке вооружения в России.
Обновлено в 12:27
Интернет

Google отбирает посетителей у сайтов

Компания Google прошла важный этап в своей истории.
Обновлено в 05:55
Авто

Минпромторг отказался запрещать эксплуатацию старых автомобилей

Минпромторг считает, что запрещать использовать автомобили, которые достигли «предельных» сроков эксплуатации, для решения экологических проблем нельзя.
Обновлено в 04:52
Кино

Кейт Бланшетт заявила о завершении кинокарьеры

Австралийская актриса Кейт Бланшетт заявила о том, что она намерена завершить свою карьеру в кино.
Обновлено в 10:10
Происшествия

Новозеландский стрелок отправил из тюрьмы письмо в Россию

Обновлено в 08:36
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