Предправления «Газпрома» Алексей Миллер попросил правительство поддержать проекты гигантского комплекса по переработке и сжижению газа и крупнейшего в стране газохимического комплекса, которые предполагается построить на Балтийском море рядом с Усть-Лугой.

с чего всё началось

«Газпром» просит правительство поддержать проекты газохимического комплекса и комплекса по переработке и сжижению газа, которые будут построены близ Усть-Луги в Ленинградской области.

«Газпром» попросил правительство дать денег на два своих проекта

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