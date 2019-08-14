Экономика
«Газпром» попросил правительство дать денег на два своих проектаРБК 03:41
«Газпром» просит правительство поддержать проекты газохимического комплекса и комплекса по переработке и сжижению газа, которые будут построены близ Усть-Луги в Ленинградской области.
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с чего всё началось
Предправления «Газпрома» Алексей Миллер попросил правительство поддержать проекты гигантского комплекса по переработке и сжижению газа и крупнейшего в стране газохимического комплекса, которые предполагается построить на Балтийском море рядом с Усть-Лугой.Ведомости01:16
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Культура
У погибшего солиста The Prodigy нашли долги на миллионы фунтов
Покончивший с собой в марте солист The Prodigy Кит Флинт перед смертью накопил 7,3 миллиона фунтов долга по различным кредитам и налоговым отчислениям.
Обновлено в 14:02
Гаджеты
Xiaomi Mi 9T Pro выйдет в Европе 20 августа
В Европе уже на следующей неделе, 20 августа, поступит в официальную продажу смартфон Mi 9T Pro от компании Xiaomi.
Обновлено в 06:42
Общество
В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары
Температурный фон в скором времени вернется к климатической норме, а затем превысит ее, пишет "Российская газета" со ссылкой на руководителя отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александра Голубева.
Обновлено в 02:50
Экономика
В России зафиксировали снижение продаж мяса
Снижение продаж зафиксировано во всех категориях мясных продуктов, от птицы и свинины до колбасы и сосисок.
Обновлено в 04:00
Финансы
Американские фондовые индексы упали на 2–3% на опасениях рецессии
Снижение экспорта привело к падению ВВП Германии во втором квартале на 0,1%, а динамика промышленного производства в Китае в июле оказалась худшей за последние 17 лет: рост составил лишь 4,8%. Значительное влияние на это оказала торговая война между Китаем и США.
Обновлено в 13:50
Общество
Росстат назвал количество рожденных вне брака детей в РФ
Больше всего детей, рожденных в 2018 году вне брака, появились на свет в Туве — 60,4% от общего числа родившихся, затем следует Чечня — 41,8% и Чукотка — 40,5%. Дело в том, что в этих регионах не принято официально регистрировать брак — достаточно религиозных обрядов.
Обновлено в 05:34
Здоровье
Завершение реконструкции клиники Мешалкина обойдется в 8 млрд рублей
По данным пресс-службы клиники Мешалкина, российское правительство приняло решение о реконструкции НИИ в 2003 году.
Обновлено в 18:13
Энергетика
Суд Люксембурга постановил взыскать с Газпрома 2,6 млрд долларов
Напомним, в феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал Газпром выплатить «Нафтогазу» компенсацию в 4,63 млрд долларов по контракту на транзит газа – с учетом ранее присужденной в пользу Газпрома суммы штраф должен был составить 2,56 млрд долларов.
Обновлено в 08:50
Политика
Рабинович устроил скандал в Раде из-за русского языка
Народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы - За життя" Рабинович в среду, 14 августа, устроил перепалку с другими депутатами из-за русского языка.
Обновлено в 05:26
Авто
Российский дизайнер будет создавать концепты суперкаров Koenigsegg
В настоящее время нет аналогов Koenigsegg, ее истории и достижений, - говорит Селипанов.
Обновлено в 16:02
Происшествия
В Филадельфии четыре полицейских пострадали в результате стрельбы
По меньшей мере четверо полицейских получили ранения в результате стрельбы в Филадельфии в США. Об этом сообщает NBC Philadelphia.
Обновлено в 17:35
Политика
Украинского замминистра задержали при получении взятки
Заместителя министра по временно оккупированным территориям Украины Юрия Грымчака задержали при получении взятки.
Обновлено в 16:18
Игры
Опубликован первый трейлер Need for Speed Heat
На официальном Youtube-канале Need for Speed появился первый трейлер новой игры серии: Need for Speed Heat.
Обновлено в 09:35
Армия и оружие
Раритетный пулемет ТКБ-464 Силина-Перерушева показали на видео
Раритетный пулемет ТКБ-464 Силина-Перерушева знают только оружейные эксперты, внимательно изучавшие историю советской военной промышленности, однако его показали на видео.
Обновлено в 08:15
Политика
Половина граждан РФ собирается голосовать за «Единую Россию»
Большинство мест в Государственной думе нового созыва заняли бы представители "Единой России", КПРФ и ЛДПР, если бы выборы проходили в ближайшее воскресенье.
Обновлено в 03:27
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия создает новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, похищенных у Штатов.
Обновлено в 18:32
Армия и оружие
Россия призвала Запад предотвратить гонку вооружений в космосе
Москва призывает страны Запада присоединиться к разработке совместных мер для недопустимости размещения оружия в космосе и предотвращения гонки вооружений, заявил постпред России при отделении ООН Геннадий Гатилов.
Обновлено в 19:06
Происшествия
Мать избитой девочки из Ингушетии заявила о желании вернуть дочь
Уполномоченный по правам ребёнка в Ингушетии Зарема Чахкиева сообщила, что мать семилетней Аиши Ажиговой, ранее избитой и в настоящий момент проходящей лечение в НИИ имени Рошаля в Москве, решила вернуть свою дочь.
Обновлено в 15:39
Политика
Мадуро рассказал о плане покушения на него с помощью наемников
Экс-президент Колумбии Альваро Урибе готовил план покушения на главу Венесуэлы с помощью наемников, об этом заявил сам президент Венесуэлы Николас Мадуро.
Обновлено в 19:44
Политика
Суд обязал зарегистрировать Митрохина кандидатом в Мосгордуму
Окружная избирательная комиссия 16 июля отказалась регистрировать Митрохина в качестве кандидата в депутаты, обосновав это большим количеством брака в подписях.
Обновлено вчера в 12:31
Технологии
Плавучий атомный блок «Академик Ломоносов» доставят на Чукотку в «упряжке» из буксиров
Обновлено в 20:23
Происшествия
Под Омском около 400 человек ищут пропавшего трехлетнего ребенка
Около 400 полицейских, волонтеров, местных жителей и вертолет Росгвардии ищут трехлетнего мальчика, пропавшего в лесу в Большереченском районе Омской области, пока его родители собирали ягоды, сообщает областной главк МВД.
Обновлено в 00:49
Политика
Китай не пустил в Гонконг корабли ВМС США
Как пишет Интерфакс, в начале августа власти КНР потребовали от американских дипломатов, работающих в Гонконге, прекратить вмешиваться в дела города.
Обновлено в 04:36
Политика
Бурджанадзе: Тбилиси занижает ущерб от потери российских туристов
По словам экс-спикера грузинского парламента, лидера оппозиционного "Демократического движения" Нино Бурджанадзе, власти страны более чем в 10 раз занизили финансовые потери туротрасли от падения турпотока из России.
Обновлено вчера в 20:13
Авто
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин. Минпромторг и Минтранс рассматривают инициативу депутатов.
Обновлено в 04:44
Происшествия
Новозеландский стрелок отправил письмо в Россию
Associated Press сообщает, что устроивший в марте стрельбу в двух мечетях Крайстчерча австралиец Брентон Таррант отправил письмо в Россию некоему «Алану».
Обновлено в 08:21
Экономика
Определены даты проведения ПМЭФ-2020
Датами проведения XXIV Петербургского международного экономического форума определены 3-6 июня 2020 года.
Обновлено в 08:40
Армия и оружие
В Сирии боевики сбили истребитель Су-22
Обновлено в 15:20
Энергетика
В Совфеде оценили планы Польши поднять цену на транзит газа из России
О намерении Варшавы поднять цену на транзит российского газа заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский ранее в этот день.
Обновлено в 14:05