Экономика
«Газпром» попросил правительство дать денег на два своих проектаРБК 03:41
«Газпром» просит правительство поддержать проекты газохимического комплекса и комплекса по переработке и сжижению газа, которые будут построены близ Усть-Луги в Ленинградской области.
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с чего всё началось
Предправления «Газпрома» Алексей Миллер попросил правительство поддержать проекты гигантского комплекса по переработке и сжижению газа и крупнейшего в стране газохимического комплекса, которые предполагается построить на Балтийском море рядом с Усть-Лугой.Ведомости01:16
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Авто
В Госдуме хотят запретить эксплуатацию старых автомобилей
Обновлено в 15:14
Происшествия
В Филадельфии четыре полицейских пострадали в результате стрельбы
По меньшей мере четверо полицейских получили ранения в результате стрельбы в Филадельфии в США. Об этом сообщает NBC Philadelphia.
Обновлено в 17:35
Экономика
«Аэрофлот» объявил конкурс на ремонт SSJ-100 с платой за летные часы
"Аэрофлот" объявил конкурс на техническое обслуживание и ремонт (ТОиР) запасных частей своих 49 самолетов Sukhoi Superjet 100, следует из материалов закупки.
Обновлено в 10:47
Общество
Суд разделил имущество Глушакова и его бывшей жены пополам
Никулинский суд города Москвы разделил пополам имущество полузащитника грозненского "Ахмата" Дениса Глушакова и его бывшей супруги Дарьи.
Обновлено в 14:28
Политика
Меркель обвинила Россию в распаде ДРСМД
В окончании действия договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) виновата Москва, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции в Берлине.
Обновлено в 09:15
Политика
Украинского замминистра задержали при получении взятки
Заместителя министра по временно оккупированным территориям Украины Юрия Грымчака задержали при получении взятки.
Обновлено в 16:18
Интернет
В WhatsApp на Android появилась функция входа по отпечатку пальца
Мессенджер WhatsApp начала тестирование новой функции для приложения на Android, позволяющую пройти авторизацию по отпечатку пальца.
Обновлено в 10:12
Космос
Испытания нового марсохода NASA проходят в лавовых полях Исландии
Испытания новейшего марсохода, разработанного сотрудниками американского аэрокосмического агентства NASA, стартовали в лавовых полях на территории Исландии.
Обновлено в 09:30
Космос
Флуоресцентное свечение поможет в поисках внеземной жизни
Астрономы из Корнелльского университета (США) открыли новый способ поиска жизни в космосе: скрытые биосферы можно будет обнаружить с помощью резких вспышек ультрафиолетового излучения от красных карликов.
Обновлено в 05:19
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия создает новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, похищенных у Штатов.
Обновлено в 18:32
Авто
В Москве прошёл фестиваль скорости Russian Vintage Racing
В минувшую субботу, 10 августа на аэродроме «Мячково» прошёл фестиваль Russian Vintage Racing.
Обновлено в 09:50
Армия и оружие
Названы три «провальных» проекта вооружений РФ
Издание Business Insider назвало три «провальных» разработки нового российского вооружения, пишет «Взгляд».
Обновлено в 15:07
Происшествия
Один человек погиб при столкновении пяти машин в Подольске
Один человек погиб и еще двое пострадали при столкновении пяти автомобилей в Подольске Московской области, в том числе грузовика и "Газели".
Обновлено в 10:04
Экономика
В Сбербанке считают, что рост потребкредитования пока не исчерпан
Рост потребительского кредитования в России пока не исчерпан, он носил объективный характер.
Обновлено в 03:58
Политика
Электоральный рейтинг «Единой России» достиг 44%
Опрос «Левада-центра» показал, что если бы парламентские выборы проводились в ближайшее воскресенье, 44% опрошенных россиян из числа тех, кто готов голосовать и определился с выбором, проголосовали бы за «Единую Россию».
Обновлено в 04:02
Политика
Кадыров назвал врагов Чечни после волнений из-за слов об имаме Шамиле
Ранее Кадыров в интервью изданию «Чечня сегодня» сказал, что с тех пор как в 1840 году Шамиль провозгласил себя имамом Чечни и Дагестана, в течение 20 лет каждое чеченское село сжигалось по несколько раз.
Обновлено в 14:04
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри тайно отдохнули на Ибице с сыном
Уточняется, что супруги прибыли на Ибицу на частном самолете, их сопровождали несколько охранников.
Обновлено в 11:30
Общество
В особняке у Эпштейна нашли портрет Билла Клинтона в платье, пишут СМИ
Американский миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой в начале августа в тюрьме, где он находился по обвинению в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.
Обновлено в 19:21
Происшествия
В ходе беспорядков в тюрьме в Калифорнии пострадали 58 человек
Более 50 заключённых пострадали в в результате беспорядков в тюрьме американского города Соледад (штат Калифорния).
Обновлено в 20:38
Экономика
Экономисты оценили потери России от санкций в ₽800 млрд
«Учитывая, что ВВП России вырос в 2014 году на 0,7% и упал в 2015 году на 2,3%, мы заключаем, что российская экономика вошла бы в рецессию даже без санкций», — подчеркивают эксперты.
Обновлено в 02:01
Происшествия
Новозеландский стрелок отправил из тюрьмы письмо в Россию
Австралиец Брентон Таррант, обвиняемый в убийстве 5о человек в мечетях Новой Зеландии в марте этого года, смог из тюрьмы отправить письмо в Россию, сообщает 14 августа, RNZ.
Обновлено в 13:00
Культура
Звезда Disney сняла фильм для взрослых
Актриса, ставшая известной благодаря сериалу "Танцевальная лихорадка", который выходил на канале Disney, попробовала свои силы на новом поприще.
Обновлено в 12:40
Финансы
Путин рассчитывает на снижение ставок по ипотеке
Президент России Владимир Путин рассчитывает, что ставки по ипотеке снизятся до конца 2019 года.
Обновлено в 08:43
Армия и оружие
В Сирии боевики сбили истребитель Су-22
Обновлено в 15:20
Футбол
«Матч ТВ» отменил трансляцию игры «Порту»—«Краснодар»
«Матч ТВ» отменил трансляцию матча квалификации футбольной Лиги чемпионов «Порту»—«Краснодар» за две минуты до начала встречи.
Обновлено вчера в 15:43
Здоровье
Гериатры назвали продукт, продлевающий молодость
Традиционная индийская пряность куркума, которую индусы ежедневно добавляют чуть ли не во все блюда, помогает сохранить здоровье мозга и отодвинуть наступление деменции, пишет "РГ", со ссылкой на результаты научных исследований Национального центра гериатрии и геронтологии.
Обновлено в 06:08
Общество
Рождаемость в России резко упала
По данным Росстата, в первом полугодии 2019 года рождаемость в стране составила 9,9 новорожденных на 1 тысячу человек.
Обновлено в 07:27