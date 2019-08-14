Экономика

«Газпром» попросил правительство дать денег на два своих проектаРБК 03:41

«Газпром» просит правительство поддержать проекты газохимического комплекса и комплекса по переработке и сжижению газа, которые будут построены близ Усть-Луги в Ленинградской области.
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с чего всё началось

«Газпром» просит у правительства деньги на два гигантских проекта на Балтике

Предправления «Газпрома» Алексей Миллер попросил правительство поддержать проекты гигантского комплекса по переработке и сжижению газа и крупнейшего в стране газохимического комплекса, которые предполагается построить на Балтийском море рядом с Усть-Лугой.
Ведомости01:16

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«Газпром» попросил у России более 2 трлн рублей на проекты

Газета.Ru11:35

«Газпром» попросил у Медведева триллион рублей на свои проекты

Московский Комсомолец11:12

«Газпром» попросил у России триллион рублей

Lenta.ru08:40

Глава «Газпрома» попросил у кабмина деньги на два проекта на Балтике

News.ru05:20

«Газпром» попросил правительство дать денег на два своих проекта

РБК03:41

«Ведомости»: «Газпром» просит правительство профинансировать мегапроекты на Балтике

Коммерсантъ02:59

«Газпром» просит у правительства деньги на два гигантских проекта на Балтике

Ведомости01:16
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Авто

В Госдуме хотят запретить эксплуатацию старых автомобилей

Обновлено в 15:14
Происшествия

В Филадельфии четыре полицейских пострадали в результате стрельбы

По меньшей мере четверо полицейских получили ранения в результате стрельбы в Филадельфии в США. Об этом сообщает NBC Philadelphia.
Обновлено в 17:35
Экономика

«Аэрофлот» объявил конкурс на ремонт SSJ-100 с платой за летные часы

"Аэрофлот" объявил конкурс на техническое обслуживание и ремонт (ТОиР) запасных частей своих 49 самолетов Sukhoi Superjet 100, следует из материалов закупки.
Обновлено в 10:47
Общество

Суд разделил имущество Глушакова и его бывшей жены пополам

Никулинский суд города Москвы разделил пополам имущество полузащитника грозненского "Ахмата" Дениса Глушакова и его бывшей супруги Дарьи.
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Политика

Меркель обвинила Россию в распаде ДРСМД

В окончании действия договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) виновата Москва, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции в Берлине.
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Украинского замминистра задержали при получении взятки

Заместителя министра по временно оккупированным территориям Украины Юрия Грымчака задержали при получении взятки.
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Интернет

В WhatsApp на Android появилась функция входа по отпечатку пальца

Мессенджер WhatsApp начала тестирование новой функции для приложения на Android, позволяющую пройти авторизацию по отпечатку пальца.
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Космос

Испытания нового марсохода NASA проходят в лавовых полях Исландии

Испытания новейшего марсохода, разработанного сотрудниками американского аэрокосмического агентства NASA, стартовали в лавовых полях на территории Исландии.
Обновлено в 09:30
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Британка едва не лишилась зрения, сварив яйца по рецепту из интернета

Обновлено в 11:40
Космос

Флуоресцентное свечение поможет в поисках внеземной жизни

Астрономы из Корнелльского университета (США) открыли новый способ поиска жизни в космосе: скрытые биосферы можно будет обнаружить с помощью резких вспышек ультрафиолетового излучения от красных карликов.
Обновлено в 05:19
Армия и оружие

Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия создает новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, похищенных у Штатов.
Обновлено в 18:32
Авто

В Москве прошёл фестиваль скорости Russian Vintage Racing

В минувшую субботу, 10 августа на аэродроме «Мячково» прошёл фестиваль Russian Vintage Racing.
Обновлено в 09:50
Происшествия

Активиста Котова арестовали за многократные нарушения на митингах

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Транспорт

В РЖД рассказали об обязанности проводников собирать постельное белье

Обновлено в 11:22
Армия и оружие

Названы три «провальных» проекта вооружений РФ

Издание Business Insider назвало три «провальных» разработки нового российского вооружения, пишет «Взгляд».
Обновлено в 15:07
Происшествия

Один человек погиб при столкновении пяти машин в Подольске

Один человек погиб и еще двое пострадали при столкновении пяти автомобилей в Подольске Московской области, в том числе грузовика и "Газели".
Обновлено в 10:04
Экономика

В Сбербанке считают, что рост потребкредитования пока не исчерпан

Рост потребительского кредитования в России пока не исчерпан, он носил объективный характер.
Обновлено в 03:58
Политика

Электоральный рейтинг «Единой России» достиг 44%

Опрос «Левада-центра» показал, что если бы парламентские выборы проводились в ближайшее воскресенье, 44% опрошенных россиян из числа тех, кто готов голосовать и определился с выбором, проголосовали бы за «Единую Россию».
Обновлено в 04:02
Политика

Кадыров назвал врагов Чечни после волнений из-за слов об имаме Шамиле

Ранее Кадыров в интервью изданию «Чечня сегодня» сказал, что с тех пор как в 1840 году Шамиль провозгласил себя имамом Чечни и Дагестана, в течение 20 лет каждое чеченское село сжигалось по несколько раз.
Обновлено в 14:04
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри тайно отдохнули на Ибице с сыном

Уточняется, что супруги прибыли на Ибицу на частном самолете, их сопровождали несколько охранников.
Обновлено в 11:30
Общество

В особняке у Эпштейна нашли портрет Билла Клинтона в платье, пишут СМИ

Американский миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой в начале августа в тюрьме, где он находился по обвинению в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.
Обновлено в 19:21
Происшествия

В ходе беспорядков в тюрьме в Калифорнии пострадали 58 человек

Более 50 заключённых пострадали в в результате беспорядков в тюрьме американского города Соледад (штат Калифорния).
Обновлено в 20:38
Экономика

Экономисты оценили потери России от санкций в ₽800 млрд

«Учитывая, что ВВП России вырос в 2014 году на 0,7% и упал в 2015 году на 2,3%, мы заключаем, что российская экономика вошла бы в рецессию даже без санкций», — подчеркивают эксперты.
Обновлено в 02:01
Происшествия

Новозеландский стрелок отправил из тюрьмы письмо в Россию

Австралиец Брентон Таррант, обвиняемый в убийстве 5о человек в мечетях Новой Зеландии в марте этого года, смог из тюрьмы отправить письмо в Россию, сообщает 14 августа, RNZ.
Обновлено в 13:00
Культура

Звезда Disney сняла фильм для взрослых

Актриса, ставшая известной благодаря сериалу "Танцевальная лихорадка", который выходил на канале Disney, попробовала свои силы на новом поприще.
Обновлено в 12:40
Финансы

Путин рассчитывает на снижение ставок по ипотеке

Президент России Владимир Путин рассчитывает, что ставки по ипотеке снизятся до конца 2019 года.
Обновлено в 08:43
Армия и оружие

В Сирии боевики сбили истребитель Су-22

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Футбол

«Матч ТВ» отменил трансляцию игры «Порту»—«Краснодар»

«Матч ТВ» отменил трансляцию матча квалификации футбольной Лиги чемпионов «Порту»—«Краснодар» за две минуты до начала встречи.
Обновлено вчера в 15:43
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Гериатры назвали продукт, продлевающий молодость

Традиционная индийская пряность куркума, которую индусы ежедневно добавляют чуть ли не во все блюда, помогает сохранить здоровье мозга и отодвинуть наступление деменции, пишет "РГ", со ссылкой на результаты научных исследований Национального центра гериатрии и геронтологии.
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Общество

Рождаемость в России резко упала

По данным Росстата, в первом полугодии 2019 года рождаемость в стране составила 9,9 новорожденных на 1 тысячу человек.
Обновлено в 07:27
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