Экономика
«Газпром» помог Московской бирже установить рекордВедомости вчера в 14:41
Сумма сделки составила 139,1 млрд руб. "Оборот торгов, конечно, поддержал большой объем размещений на первичном рынке через биржу, но на июль также приходится пик сезона дивидендных отсечек, так что активность инвесторов растет", – напоминает аналитик Газпромбанка Андрей Клапко.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 11:05, Ашберн
Происшествия
В Гонконге полиция применила против протестующих слезоточивый газ
Полицейские в Гонконге использовали против митингующих слезоточивый газ.
Обновлено в 10:21
Футбол
Урал — Ростов 2:2
Обновлено в 08:52
Происшествия
На несогласованной акции в Москве начались задержания
В Москве 3 августа проходит четвертая по счету акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.
Обновлено в 07:32
Футбол
«Спартак» договорился о трансфере Тиля
Обновлено вчера в 01:11
Политика
Украинские СМИ раскритиковали крымские курорты, но им никто не поверил
Украинские журналисты написали о плохих условиях на крымских курортах, однако читатели опровергли приведенные в статье утверждения.
Обновлено в 09:05
Происшествия
В Москве затопило мастерскую художника Никаса Сафронова
Сын художника добавил, что 19 сентября в Москве должна была открыться выставка Никаса Сафронова, однако теперь ее проведение находится под угрозой.
Обновлено в 09:28
Футбол
«Интер» попытается в последний раз подписать Лукаку
Миланский "Интер" предпримет последнюю попытку в подписании нападающего "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку, сообщает Corierre dello Sera.
Обновлено в 03:10
Происшествия
СКР возбудил дело об отмывании миллиарда рублей фондом Навального
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
Обновлено в 09:03
Политика
Kyodo сообщило об отказе Японии от антиядерных идей
Япония отвергла антиядерные инициативы СССР еще в середине 1950-х годов, сообщает агентство Киодо.
Обновлено в 09:42
Игры
Alan Wake и For Honor бесплатно раздают в Epic Games Store
Обновлено вчера в 12:24
Общество
До 1 тыс. человек приняли участие в митинге в Санкт-Петербурге — МВД
В согласованном митинге на площади Ленина в Санкт-Петербурге принимает участие до 1 тыс. человек.
Обновлено в 09:18
Шоу-бизнес
Стали известны расценки самых популярных инстаблогеров России
Пятерка самых популярных блогеров российского Instagram выглядит так: Ольга Бузова, Хабиб Нурмагомедов, Тимати, Ксения Бородина, Павел Воля.
Обновлено в 07:23
Политика
Разумкова предложат на пост спикера Рады
Спикером новой Рады на Украине может стать глава пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков.
Обновлено в 10:57
Политика
Получивших российские паспорта украинцев допросили
Киевские власти смогли идентифицировать большую часть граждан Украины, получивших российские паспорта.
Обновлено вчера в 12:04
Шоу-бизнес
«Русфонду» вернули все собранные на лечение Жанны Фриске деньги
«Русфонд» получил все собранные телезрителями «Первого канала» на лечение певицы Жанны Фриске деньги.
Обновлено вчера в 15:23
Политика
ЕК предложила свой вариант по транзиту российского газа через Украину
Еврокомиссия предложила Украине и России заключить с начала 2020 года десятилетний контракт о транзите газа, сообщает ТАСС.
Обновлено 01 августа в 22:51
Политика
Введение второго пакета санкций США вызвало вопросы в посольстве РФ
Введение США второго пакета антироссийских санкций по «делу Скрипалей» вызывает много вопросов, так как британская сторона до сих пор не представила результаты официального расследования и улики, указывающие на причастность Москвы к инциденту.
Обновлено в 09:02
Гаджеты
Apple запретила покупать криптовалюту и фишки в казино с Apple Card
В соглашении говорится, что пользователи Apple Card не смогут покупать фишки в казино, лотерейные билеты и даже делать ставки на ипподроме.
Обновлено в 02:20
Здоровье
Медики: Продукты с трансжирами повышают риск инсульта
Исследователи пришли к выводу, что повышенный риск возникновения инсультов и инфарктов, а также сердечно-сосудистых заболеваний имели люди, употребляющие в пищу жареные блюда, чипсы, крекеры и другие содержащие трансжиры продукты.
Обновлено вчера в 07:40
Экономика
Машиностроение и фармацевтика. Индийские компании расширят производство в Подмосковье
«Речь шла о сотрудничестве в сфере фармацевтики, один из индийских производителей капсул для лекарств намерен прийти на российский рынок, много вопросов было по экспорту нашей сельхозпродукции и в сфере производства оборудования для электрозарядных станций», — сообщил Антон Логинов.
Обновлено в 04:34
Экономика
Путин разрешил ЦБ ограничивать комиссию за эквайринг
Президент России Владимир Путин подписал закон «О национальной платежной системе», наделяющий Центробанк правом вводить максимальные размеры платы за эквайринг.
Обновлено вчера в 16:43
Происшествия
Люди погибли при обрушении скалы на пляже в Калифорнии
Обновлено в 01:20
Футбол
«Барселона» планирует отдать Коутиньо в аренду
Напомним, что в сезоне 2018/19 Коутиньо сыграл за "Барселону" 54 матча, забив 11 голов и совершив пять голевых передач.
Обновлено в 08:26
Армия и оружие
Финляндия извинилась за вхождение военного корабля в российские воды
Представители Военно-морских сил Финляндии выразили сожаление из-за ошибочного вхождения корабля Hämeenmaa в территориальные воды России.
Обновлено в 08:55
Авто
Volkswagen отзовет свыше 27 тысяч автомобилей
В США будут отозваны свыше 27 тысяч Passat CC и Tiguan, проблема связана с неисправностью подушек безопасности.
Обновлено в 07:29
Космос
В Гватемале сфотографировали момент удара молнии в вершину вулкана
В Гватемале фотограф Серхио Монтафар запечатлел момент удара молнии в вершину вулкана Агуа высотой 3761 метр.
Обновлено в 06:05
Игры
Riot Games разрабатывает уникальный файтинг
Обновлено в 06:49
Политика
Пентагон поддержал размещение ракет средней дальности в Азии
Новый министр обороны США Марк Эспер заявил, что поддерживает планы по размещению ракет наземного базирования средней дальности в Азии для того, чтобы остановить рост влияния Китая в регионе.
Обновлено в 07:32
Общество
Мутко потребовал от чиновников Иркутской области работать быстрее
Вице-премьер Виталий Мутко потребовал от руководства муниципалитетов Иркутской области быстрее "взять себя в руки" и вплотную заняться проблемами жителей региона, пострадавших от наводнения.
Обновлено в 02:40
Политика
Зеленский рассказал, когда видел родителей последний раз
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что не видел своих родителей с момента инаугурации, которая прошла 20 мая 2019 года.
Обновлено в 10:52