Экономика

«Газпром» получит от размещения акций 139 млрд рублейКоммерсантъ 02:32

Согласно информации компании, в среду было собрано 494 заявки общим объемом более 198,9 млрд руб. По котировкам на закрытие торгов на Московской бирже рыночная стоимость пакета оценивалась в 154,3 млрд руб. Накануне "дочки" "Газпрома" — Gazprom Gerosgaz Holdings BV (Нидерланды) и Rosingaz Limited (Кипр) — заключили соглашение о размещении на Московской бирже 693,63 млн акций "Газпрома".
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