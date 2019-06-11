Энергетика
«Газпром» расширяется в Охотском мореКоммерсантъ вчера в 18:13
Компании дадут лицензию на Центрально-Пограничный участок В условиях моратория на выдачу участков на арктическом шельфе РФ "Газпром" расширяет присутствие на морских участках Сахалина.
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Происшествия
Уголовное преследование Голунова прекращено
МВД России приняло решение прекратить уголовное дело в отношении журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова в связи с недоказанностью его причастности к преступлению.
Обновлено в 10:22
Авто
Уволен руководитель производителя «Кортежа» Путина
В настоящее время на должность гендиректора назначен Адиль Ширинов.
Обновлено в 06:02
Авто
АвтоВАЗ объяснил, почему в «Ладах» «воет» коробка
Обновлено в 07:45
Политика
Комиссар Совета Европы по правам человека посетит Крым 7-11 октября
Договоренность о визите комиссара Совета Европы по правам человека Дуньи Миятович достигнута, она посетит Крым 7-11 октября.
Обновлено в 10:46
Армия и оружие
Бывший главком ВДВ рассказал о подготовке броска на Приштину
Бывший командующий Воздушно-десантных войск России Георгий Шпак заявил, что операция по захвату аэродрома в косовской Приштине в 1999 году готовилась тщательно и не предполагала плана Б. Об этом генерал рассказал в интервью каналу RT.
Обновлено в 07:37
Армия и оружие
Авианосец ВМС Китая прошел между японскими островами
Авианосец Военно-морских сил (ВМС) Народно-освободительной армии Китая «Ляонин» прошел между японскими островами Окинава и Миякодзима.
Обновлено в 03:54
Шоу-бизнес
Бари Алибасов вышел из искусственной комы
Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна, сообщил РИА Новости его пиар-директор Вадим Горжанкин со ссылкой на сына продюсера.
Обновлено в 05:13
Происшествия
Полковнику Захарченко дали 13 лет
Как передает ТАСС, полицейского приговорили к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 170 млн рублей.
Обновлено вчера в 10:10
Экономика
Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю
В будущем мир может перейти на четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 08:57
Шоу-бизнес
L’One ушел из Black Star со скандалом
Рэпер L'One (Леван Горозия) подтвердил информацию о своем уходе с лейбла Black Star, передает издание Super.
Обновлено в 09:52
Политика
Глава Дагестана объяснил снос знака на границе с Чечней
Обновлено в 09:16
Авто
Представлен новый седан Bentley Flying Spur
Британский автопроизводитель представил роскошный седан Bentley Flying Spur третьего поколения.
Обновлено в 05:57
Общество
Глава Кузбасса отреагировал на просьбу жителей об убежище в Канаде
Обновлено вчера в 12:03
Политика
Филарет отказался признать томос об автокефалии новой церкви Украины
Лидер неканонической УПЦ Киевского патриархата Филарет Денисенко заявил, что не принимает томос об автокефалии новой церкви на Украине, поскольку не знает его содержания.
Обновлено в 07:34
Культура
Участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин найден мертвым в ванной
Умер 44-летний певец, бывший солист Мариинского театра, участник телевизионного проекта "Голос" Алексей Сафиулин.
Обновлено в 05:31
Общество
ФБК нашел элитное жилье у семьи сотрудника ФСБ из расследования Голунова
Навальный выяснил, что одна из дочерей Медоева в прошлом работала в мэрии Москвы, а недавно продала квартиру за 250 млн руб. Автопарк семьи, указано в расследовании, состоит из шести мотоциклов, трех Range Rover, двух Audi Q7, трех Mercedes, Porsche Cayenne и Lexus.
Обновлено в 09:18
Музыка
Лазарев и Лобода устроили скандал за кулисами «Премии МУЗ-ТВ»
Артист Сергей Лазарев накричал на певицу Светлану Лободу за кулисами «Премии МУЗ-ТВ» из-за длительности её выступления.
Обновлено вчера в 11:35
Армия и оружие
Советский пулемет уничтожил современный американский броневик
Йеменские повстанцы-хуситы уничтожили современный бронеавтомобиль американского производства, принадлежащий их противникам, из советского пулемета ДШКМ.
Обновлено в 08:56
Происшествия
СК возбудил дело по факту взрыва на танкере в Махачкале
Представители Южного следственного управления на транспорте СК России возбудили уголовное дело по факту взрыва на танкере в одном из портов Махачкалы.
Обновлено в 03:12
Культура
«Спаситель мира» да Винчи найдена на яхте саудовского принца
Картина «Спаситель мира», принадлежащая кисти Леонардо да Винчи, местонахождение которой не могли установить сотрудники парижского Лувра, обнаружилась на яхте принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда.
Обновлено вчера в 23:22
Хоккей
Директор «Трактора» прокомментировал трансфер Войнова в команду
Директор «Трактора» Борис Видгоф прокомментировал информацию с трансфером Вячеслава Войнова в челябинскую команду.
Обновлено в 05:11
Политика
Путин присвоил звание генерала 18 офицерам МВД России
Президент России Владимир Путин присвоил звание генерал-майора 18 офицерам МВД России. Еще два генерала получили повышения.
Обновлено в 10:56
Космос
Уральцы станут свидетелями максимального сближения Юпитера с Землей
Уральцы станут свидетелями необычного астрономического явления - планета Юпитер сблизится с Землей на самое минимальное расстояние в этом году (около 640 млн. км). Кроме того, благодаря тому, что Юпитер окажется в точке противостояния с Солнцем (расположение небесных тел, когда их центры оказываются на одной прямой), он станет самым ярким светилом на ночном небе после Луны и Венеры.
Обновлено вчера в 02:44
Общество
Group-IB представила итоги проверки голосования в финале «Голос. Дети»
«Первый канал» аннулировал результаты голосования и 24 мая объявил победителями шоу всех финалистов шестого сезона.
Обновлено в 10:04
Происшествия
Избившего промоутера в «Зарядье» охранника уволили
На кадрах сотрудник охраны парка пытается выгнать с территории распространителя листовок.
Обновлено в 09:58