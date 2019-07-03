Энергетика
«Газпром» подписал пятилетний контракт на покупку газа у ТуркменииТАСС вчера в 08:52
Группа "Газпром" заключила контракт на закупку природного газа у ГК "Туркменгаз" сроком на пять лет - по 30 июня 2024 года. Об этом говорится в сообщении российского газового холдинга. В соответствии с контрактом, объем поставок газа из Туркмении в адрес "Газпрома" составит до 5,5 млрд куб. м в год.
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