Энергетика

«Газпром» подписал пятилетний контракт на покупку газа у ТуркменииТАСС вчера в 08:52

Группа "Газпром" заключила контракт на закупку природного газа у ГК "Туркменгаз" сроком на пять лет - по 30 июня 2024 года. Об этом говорится в сообщении российского газового холдинга. В соответствии с контрактом, объем поставок газа из Туркмении в адрес "Газпрома" составит до 5,5 млрд куб. м в год.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Газпром» заключил пятилетний контракт на закупку туркменского газа

РБКвчера в 11:31

«Газпром» заключил новый долгосрочный контракт с «Туркменгазом»

Ведомостивчера в 17:18

«Газпром» возвращается в Туркмению

Коммерсантъвчера в 15:04

Россия начнет покупать газ за рубежом

Lenta.ru01:28

«Газпром» подписал контракт с Туркменией на покупку газа

News.ruвчера в 10:18

«Газпром» подписал контракт на покупку туркменского газа

Комсомольская правдавчера в 09:38

«Газпром» подписал пятилетний контракт на покупку газа у Туркмении

ТАССвчера в 08:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 02:04, Вашингтон
Происшествия

Восстановлена хронология аварии на «Лошарике»

Пожар на атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик» мог произойти из-за короткого замыкания в одном из распределительных щитов.
Обновлено вчера в 19:03
Общество

Подъем уровня воды прогнозируется на четырех реках Иркутской области

Обновлено в 00:46
Авто

Новый Urus «вывез» Lamborghini на рекордные объемы продаж

Как объясняет глава Lamborghini Стефано Доменикали, существенный вклад в увеличение продаж внес кроссовер Urus, на который пришлось больше половины продаж — 2693 единицы.
Обновлено вчера в 06:01
Общество

Против Маслякова начинается судебный процесс из-за КВН

Судебный процесс начался против ведущего КВН Александра Маслякова из-за авторских прав, сообщает Super.
Обновлено вчера в 17:28
Армия и оружие

Drive: армия США упоминала «Лошарик» в своем докладе 2016 года

Главный инженер научно-технологического подразделения командования воздушно-космической обороны и северного командования ВС США Роб Брюннер, сообщает The Drive, составил список направлений, представляющих интерес для американской армии.
Обновлено вчера в 10:56
Происшествия

В Краснодаре горит склад на площади свыше тысячи квадратных метров

Склад горит в Краснодаре на площади 1,2 тысячи квадратных метров, возгорание уже удалось локализовать, сообщили РИА Новости в четверг в МЧС РФ.
Обновлено в 00:18
Армия и оружие

В США назвали конечную цель сгоревшей АС-31 «Losharik»

Авторитетные зарубежные эксперты назвали конечную цель атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик» (Losharik).
Обновлено в 00:32
Общество

Искалеченная мужем Рита Грачёва снялась в откровенной фотосессии

Маргарита Грачёва, пострадавшая от мужа-садиста, показала в соцсетях кадры с откровенной фотосессии.
Обновлено 02 июля в 01:16
Футбол

Сборная Перу обыграла Чили и вышла в финал Кубка Америки

Обновлено вчера в 22:26
Политика

Путин назвал ключевое отличие России от США

Российский президент отметил, что главное отличие в том, что РФ не вмешивается в дела других стран.
Обновлено вчера в 20:48
Политика

США объяснили появление ржавых танков

2 июля президент США Дональд Трамп заявил, что в праздновании Дня независимости США 4 июля примут участие танки и другая бронетехника.
Обновлено в 00:47
Происшествия

Убийство экс-главы киргизской диаспоры в Екатеринбурге попало на видео

В интернете появилось видео последних минут жизни экс-главы киргизской диаспоры Камчыбека Каримова, застреленного 2 июля в Екатеринбурге.
Обновлено в 01:20
Экономика

Банк УРАЛСИБ продолжил автокредитование по программам с господдержкой

Банк УРАЛСИБ продлевает прием заявок и выдачу кредитов по программам с государственной поддержкой автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».
Обновлено вчера в 23:41
Происшествия

В Тюмени задержан подозреваемый в стрельбе в ТРЦ «Кристалл»

Обновлено в 01:34
Происшествия

В Иркутской области подтопило еще пять поселков

Паводок в Иркутской области затронул еще пять населенных пунктов, сообщают в МЧС.
Обновлено в 00:59
Происшествия

Число смертей в скорой помощи увеличилось в России

В Минздраве рост числа умерших в скорых связали с тем, что медицинские автомобили стали быстрее приезжать к пациентам.
Обновлено в 00:14
Происшествия

Чудотворная икона сгорела при пожаре в монастыре в Курганской области

Чудотворная Чимеевская икона Божьей Матери сгорела при пожаре в Свято-Казанском мужском монастыре в Курганской области.
Обновлено вчера в 06:35
Политика

Трамп посоветовал Ирану быть «поосторожнее с угрозами»

Американский лидер Дональд Трамп призвал Иран быть поосторожнее с угрозами о повышении лимита низкообогащенного урана.
Обновлено вчера в 23:49
Политика

Третья мировая война: в Сеть попало «пророчество Вольфа Мессинга»

Ряд средств массовой информации сообщает, что Вольф Мессинг предсказывал вспышку глобального конфликта во втором десятилетии XXI века, а также назвал главных врагов, которые будут противостоять России в Третьей мировой войне.
Обновлено вчера в 11:31
Общество

В Японии более миллиона человек эвакуируют из-за ливней

Японские власти распорядились эвакуировать более миллиона человек из южных регионов страны из-за мощных ливней.
Обновлено в 01:27
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко и Влад Топалов сыграли вторую свадьбу

Влад Топалов и Регина Тодоренко о тайной свадьбе: «День был сумасшедший, но веселый».
Обновлено вчера в 15:00
Политика

«Нафтогаз» предупредил о возможных перебоях в транзите газа из России

Обновлено вчера в 23:37
Футбол

«Барселона» заплатит за Неймара не более € 170 млн

Испанская «Барселона» готова заплатить за нападающего французского «Пари Сен-Жермен» Неймара не более € 170 млн, сообщает Mundo Deportivo.
Обновлено в 00:24
Общество

В Свердловской области появились лжеприставы

Приставы предупреждают свердловчан о мошенниках, которые рассылают письма от лица УФССП.
Обновлено в 01:40
Происшествия

14 моряков ВМФ России погибли на глубоководном аппарате

В результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате погибли 14 моряков-подводников ВМФ России.
Обновлено 02 июля в 09:39
Наука

Молоко оказалось способно препятствовать развитию диабета и рака

Оказалось, что в умеренных количествах молоко с низкой жирностью уменьшило риск развития метаболического синдрома и диабета второго типа.
Обновлено в 01:18
Космос

InSight переставил марсианский бур на другое место

Оказалось, что версия о том, что буру не хватало сцепления с окружающим грунтом, верна, и, возможно, удастся возобновить его работу, утрамбовав в другом месте.
Обновлено вчера в 15:20
Происшествия

Основного фигуранта дела об убийстве экс-бойца ГРУ объявили в розыск

Следственный комитет объявил в международный и федеральный розыск Оганеса Айрапетяна, который является основным фигурантом дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина в Подмосковье.
Обновлено вчера в 22:17
Происшествия

Чиновников Минобрнауки уличили в мошенничестве на 365 млн рублей

Как сообщил «Известиям» источник в правоохранительных органах, с 2012 по 2015 годы ведомство заключило три контракта на создание специализированной информационной системы на сумму 364,7 млн рублей.
Обновлено вчера в 16:00
Экономика

Эксперты сообщили о росте желания россиян продать свой бизнес

Спад цен наблюдался в большинстве включенных в отчет «Авито» городов (15 из 23), и компенсировать его не смогло даже то, что в некоторых из крупных городов готовый бизнес заметно подорожал (в Воронеже — на 37%, в Тольятти — на 35%, в Казани — на 32%).
Обновлено в 01:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Туркмения
Государство
Государство в Средней Азии. Граничит с Афганистаном и Ираном на юге, с Казахстаном и Узбекистаном на севере. Омывается внутренним Каспийским морем на западе, выхода к мировому океану не имеет.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное