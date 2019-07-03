Энергетика
«Газпром» подписал контракт на покупку туркменского газаКомсомольская правда 09:38
"Газпром" подписал контракт на закупку природного газа у туркменской государственной компании "Туркменгаз" сроком на 5 лет. Об этом сообщила пресс-служба российской компании. Контракт предусматривает поставку до 5,5 млрд кубических метров газа ежегодно до 30 июня 2024 года.
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