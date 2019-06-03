Экономика

Цена акций «Газпрома» выросла до максимума за 8 летРБК 05:52

Достигнутый в понедельник показатель стал рекордным за более чем восемь лет: в предыдущий раз дороже 237 руб. акции «Газпрома» стоили 25 апреля 2011 года. Резкий скачок котировок позволил «Газпрому» стать самой дорогой компанией России, обойдя Сбербанк.
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Рынок сыграл в отставку главы «Газпрома»

РБК13:51

Цена акций «Газпрома» достигла максимума за 10 лет

Известия09:27

«Инвесторы голосуют деньгами»

Коммерсантъ FM07:32

«Газпром» поднял индекс до исторического максимума

Коммерсантъ07:59

Газпром стал самой дорогой компанией в России

Эхо Москвы07:34

Стоимость акций «Газпрома» побила 10-летний рекорд

Московский Комсомолец07:29

«Газпром» обошел Сбербанк по капитализации обыкновенных акций

Капитал страны30 мая в 17:38
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Культура

Каналу BadComedian грозит закрытие из-за иска в 1 млн рублей

Российский блогер и обозреватель фильмов BadComedian, которого на самом деле зовут Евгений Баженов, рассказал, что его YouTube-канал может быть закрыт в связи с иском кинокомпании Kinodanz.
Обновлено в 16:21
Происшествия

Задержан первый подозреваемый в убийстве спецназовца

Обновлено в 15:53
Экономика

Стали известны города-лидеры по социально-экономическому развитию

Эксперты назвали регионы, которые являются лидерами по социально-экономическому развитию. Об этом 3 июня сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 21:40
Армия и оружие

Разгон забастовки в Судане: погибли более 30 человек

Обновлено в 14:48
Происшествия

Суд отправил под арест экс-губернатора Ивановской области

Басманный суд Москвы санкционировал арест бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова по делу о растрате порядка 700 млн рублей бюджетных средств, выделенных ОАО «Ивановский бройлер».
Обновлено в 11:30
Футбол

Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали

Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.
Обновлено вчера в 16:45
Политика

Зеленский прокомментировал снос бюста Жукова в Харькове

Обновлено в 10:43
Футбол

Украина разгромила Панаму и вышла в четвертьфинал молодежного ЧМ-2019

Сборная Украины разгромила команду Панамы (4:1) в матче 1/8 финала молодежного чемпионата мира (U-20).
Обновлено в 13:56
Космос

В Екатеринбурге школьник разработал лазерный сканер для исследования планет

Лучшей работой была признана модель лазерного сканера для исследования ландшафта планет.
Обновлено в 11:17
Шоу-бизнес

Сын Бари Алибасова бросил жену и шестимесячную дочь

Обновлено вчера в 15:56
Политика

Вексельберг назвал санкции США «тотальным жизненным кризисом»

Президент фонда «Сколково» и глава группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг назвал свое попадание в санкционный список США «полным жизненным кризисом».
Обновлено в 14:04
Политика

В Крыму оценили идею Лужкова о подаче воды из Днепра в обход Украины

Вице-спикер Госсовета РК Ефим Фикс положительно оценил высказанную экс-мэром Москвы Юрием Лужковым идею подачи в Крым воды из Днепра по территории России.
Обновлено в 04:37
Происшествия

Прокуратура обвинила свидетеля по делу Захарченко в фальсификациях

«Возбуждено уголовное дело о фальсификации доказательств (ч. 1 ст. 303 УК РФ) в отношении Ивана Кожевникова — одного из фигурантов расследования дела бывшего сотрудника МВД России Дмитрия Захарченко», — говорится в сообщении.
Обновлено в 09:41
Транспорт

В Германии разрешили ездить на самокатах по проезжей части

Ездить на электросамокатах по проезжей части со скоростью не более 20 км/ч разрешили в Германии.
Обновлено в 09:51
Общество

Роспотребнадзор назвал регионы с самым загрязнённым воздухом

В документе говорится, что самый высокий уровень загрязнённого атмосферного воздуха был зафиксирован в Сибири и на Дальнем Востоке, сообщает сайт ведомства.
Обновлено в 12:49
Энергетика

Мировые цены на нефть упали до минимума за три месяца

В начале торгов стоимость сырья эталонной марки Brent упала на 1,5% и впервые за три месяца опустилась ниже $61 за баррель.
Обновлено в 13:05
Политика

Матвиенко сравнила языковую ситуацию на Украине и в России

Украина ущемляет русский язык, в то время как Россия сохраняет национальные языки, даже если на них говорят в одном ауле.
Обновлено в 13:20
Политика

Помпео призвал Россию «сделать больше» для расследования крушения MH17

Госсекретарь США Майк Помпео призвал Россию "сделать больше" для расследования крушения рейса MH-17 на Украина в 2014 году.
Обновлено в 16:17
Происшествия

В Киеве требуют отставки Авакова после смерти 5-летнего мальчика от рук полицейских

Собравшиеся зажгли "фаеры", требуют отправить министра внутренних дел Украины Арсена Авакова в отставку после гибели пятилетнего мальчика, которого смертельно ранили во дворе пьяные сотрудники полиции В Киеве у здания главка МВД в эти минуты проходит протестная акция.
Обновлено в 16:12
Происшествия

В результате ДТП на МКАД сгорел автомобиль

Две машины столкнулись на МКАД, в результате чего один из автомобилей, марки Infiniti, полностью выгорел.
Обновлено в 13:16
Политика

Тысячи жителей Донбасса обратились за российскими паспортами

Министерство внутренних дел России приняло несколько тысяч заявлений на получение российского гражданства от жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Обновлено в 15:19
Шоу-бизнес

Тимур Еремеев стал ведущим нового скандального шоу на Первом канале

Обновлено в 15:55
Гаджеты

Apple представила новый Mac Pro

Apple в ходе презентации WWDC 2019 представила новый настольный компьютер Mac Pro.
Обновлено в 14:38
Политика

Зеленский сообщил о новых решениях по Донбассу

Обновлено в 10:19
Гаджеты

Apple окончательно избавилась от iTunes

Обновлено в 15:38
Гаджеты

IPhone SE точно получит iOS 13

Смартфоны iPhone 6s и более новые модели смогут обновиться до актуальной версии мобильной программной платформы от Apple, сообщается на сайте компании.
Обновлено в 16:23
Космос

После полета на МКС космонавты начали жаловаться на проблемы со слухом

Обновлено в 10:25
Политика

Трамп встретился с Елизаветой II

Президент США Дональд Трамп встретился с королевой Великобритании Елизаветой II, сообщает CNN.
Обновлено в 07:38
Политика

Слуцкий назвал условие возвращения России в ПАСЕ

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что российская делегация может вернуться к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), если она в первый день своей летней сессии 24 июня примет доклад по вопросу прав национальных делегаций с рекомендациями регламентного комитета.
Обновлено в 15:37
Наука

Ученые создали энергоемкий органический катод для аккумуляторов

Российские ученые из Центра энергетических наук и технологий Сколтеха, Института проблем химической физики РАН и Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева разработали новый материал для катодов, применяемых в быстрозаряжаемых металл-ионных аккумуляторах.
Обновлено в 11:18
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