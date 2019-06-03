Финансы
«Газпром» поднял индекс до исторического максимумаКоммерсантъ 07:59
Почти с самого начала торгов в понедельник индекс Московской биржи уверенно шел вверх. В районе 12:00 он уже достиг уровня 2700 пунктов, а еще через час коснулся отметки 2743,81 — нового исторического максимума.
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