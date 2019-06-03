Финансы
Индекс Мосбиржи обновил исторический максимумТАСС 05:36
Индекс Мосбиржи в ходе торгов на бирже обновил исторический максимум, превысив 2700 пунктов. Как свидетельствуют данные торгов, индекс вырос на 1,4%, до 2703,37 пункта.
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Политика
Зеленский прокомментировал снос бюста Жукова в Харькове
Обновлено в 10:43
Происшествия
Дело об убийстве спецназовца передано в центральный аппарат СК
"Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин для дальнейшего расследования поручил передать уголовное дело по факту убийства 24-летнего бывшего военнослужащего, ветерана боевых действий в центральный аппарат ведомства", - сказала Петренко.
Обновлено в 11:13
Происшествия
На Ямале возбуждено уголовное дело после гибели двух полицейских
Следователи в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) возбудили уголовное дело после гибели двух полицейских и супруги одного из них в Ноябрьске, сообщается в понедельник на сайте регионального управления СК.
Обновлено в 09:06
Армия и оружие
В Донбассе уничтожен старший сержант десантно-штурмовой бригады ВСУ Забава
Обновлено в 06:22
Общество
Названы сферы труда в России, где больше всего безработных
Больше всего безработных в России приходится на сферу оптовой и розничной торговли, а также ремонта автотранспортных средств и мотоциклов (более 581 тысяч человек).
Обновлено в 03:30
Технологии
Тюменские лингвисты обнаружили новый союз в русском языке
Новый союз в русском языке обнаружили сотрудники кафедры русского языка Тюменского государственного университета.
Обновлено в 06:40
Политика
США выдвинули ультиматум Евросоюзу из-за военных проектов
Власти США выдвинули ультиматум Евросоюзу в жесткой форме, по условиям которого европейская сторона в условиях российской угрозы может остаться без военной поддержки, если не даст доступ США к своим военным заказам.
Обновлено в 02:01
Шоу-бизнес
Надежда Мейхер показала взрослого сына-красавца
Певица впервые показала свое наследника. Надежда Мейхер предпочитает скрывать от посторонних свою семью – мужа и троих детей.
Обновлено 01 июня в 06:00
Гаджеты
LG начинает продажи первого в мире телевизора OLED 8K
Обновлено в 10:55
Общество
Суд оштрафовал организатора протестов в Екатеринбурге
Суд оштрафовал организатора митингов против храма в Екатеринбурге, представительницу движения «Парки и скверы» Анну Балтину на 20 тысяч рублей, сообщает РБК.
Обновлено в 09:23
Культура
Картину Петрова-Водкина продали в Лондоне почти за 12 млн долларов
Картина знаменитого художника из Хвалынска Саратовской области Кузьмы Петрова-Водкина (1878-1939) продана за 9,3 млн евро (11,7 млн долларов США).
Обновлено в 09:07
Авто
Опубликованы рендеры легендарного УАЗ-469
Основная стилистика все же навеяна оригинальным УАЗ-469, с которого дизайнер перенес на свой проект круглые фары, горизонтальную радиаторную решетку, подштамповку на боковинах, а также трапециевидные вырезы колесных арок.
Обновлено в 11:41
Происшествия
Шведский суд отказался арестовывать Ассанжа
Шведский суд отказал прокуратуре в заочном аресте основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 10:38
Политика
Политолог оценил назначение Кучмы переговорщиком по Донбассу
Обновлено в 11:34
Гаджеты
Xiaomi и Oppo показали камеру под экраном смартфона
Обновлено в 08:40
Политика
Трамп встретился с Елизаветой II
Президент США Дональд Трамп встретился с королевой Великобритании Елизаветой II, сообщает CNN.
Обновлено в 07:38
Кино
Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев
Обновлено в 04:36
Экономика
Повышение НДС не отразилось на бюджете
Сегодня, 3 июня 2019 года, стало известно, что повышение НДС с 18% до 20% с начала года пока не отразилось на поступлениях в российский бюджет, если оценивать их размер относительно ВВП.
Обновлено в 02:45
Происшествия
В мэрии Южно-Сахалинска произошло нападение на человека
Обновлено в 02:07
Экономика
В Петербурге заморозили тарифы на коммунальные услуги
В Петербурге фактически заморожены тарифы на жилищно-коммунальные услуги.
Обновлено в 10:59
Гаджеты
Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта
В Москве стали чаще сдавать на постпродажное обслуживание Xiaomi и Huawei Доля китайских брендов среди всех сдаваемых в ремонт смартфонов за год выросла с 17% до 27%, хотя треть этого рынка все еще приходится на Apple, подсчитали в принадлежащем московской мэрии сервисе «Чудо техники».
Обновлено вчера в 17:55
Политика
Послов Польши и Израиля на Украине возмутил памятник Шухевичу
Польский и израильский дипломаты Бартош Цихоцкий и Джоэл Лион направили письмо главе администрации Ивано-Франковска, в котором выразили протест в связи с открытием нового памятника лидеру украинских националистов Роману Шухевичу.
Обновлено в 08:03
Авто
Японцы начали принимать в России заказы на Toyota Supra
Возрожденная Toyota Supra, переродившаяся в пятом поколении, добралась до российского рынка.
Обновлено в 06:26
Авто
Hyundai сделал спецверсию Solaris для России
Компания Hyundai начала продавать в России специальную версию седана Solaris под названием Super Series.
Обновлено в 08:52
Космос
В Роскосмосе не хотят создавать женский отряд космонавтов
Обновлено в 08:00
Экономика
Орешкин заявил о прошедшем пике инфляции
По словам министра, инфляция достигла максимума в марте — 5,3%. «Но наши оценки — это самая слабая цифра в этом году», — сообщил он и добавил, что инфляция прошла свой пик и начнет замедляться.
Обновлено в 08:26