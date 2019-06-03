Финансы

Индекс Мосбиржи обновил исторический максимумТАСС 05:36

Индекс Мосбиржи в ходе торгов на бирже обновил исторический максимум, превысив 2700 пунктов. Как свидетельствуют данные торгов, индекс вырос на 1,4%, до 2703,37 пункта.
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«Газпром» поднял индекс до исторического максимума

Коммерсантъ07:59

Индекс ММВБ обновил исторический рекорд

ФАН05:38

Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

РБК06:08

Индекс МосБиржи снова обновил исторический максимум

Российская газета05:46

Индекс МосБиржи впервые в истории пробил вверх рубеж в 2700 пунктов

Росбалт06:28

Акции «Газпрома» обновили максимум с апреля 2011 года

ТАСС06:00

Взлет акций «Газпрома» превысил 10%

Интерфакс05:51
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Политика

Зеленский прокомментировал снос бюста Жукова в Харькове

Обновлено в 10:43
Происшествия

Дело об убийстве спецназовца передано в центральный аппарат СК

"Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин для дальнейшего расследования поручил передать уголовное дело по факту убийства 24-летнего бывшего военнослужащего, ветерана боевых действий в центральный аппарат ведомства", - сказала Петренко.
Обновлено в 11:13
Футбол

Сборная России по футболу в контрольном матче разгромила «Чертаново»

Обновлено в 11:24
Происшествия

На Ямале возбуждено уголовное дело после гибели двух полицейских

Следователи в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) возбудили уголовное дело после гибели двух полицейских и супруги одного из них в Ноябрьске, сообщается в понедельник на сайте регионального управления СК.
Обновлено в 09:06
Армия и оружие

В Донбассе уничтожен старший сержант десантно-штурмовой бригады ВСУ Забава

Обновлено в 06:22
Общество

Названы сферы труда в России, где больше всего безработных

Больше всего безработных в России приходится на сферу оптовой и розничной торговли, а также ремонта автотранспортных средств и мотоциклов (более 581 тысяч человек).
Обновлено в 03:30
Технологии

Тюменские лингвисты обнаружили новый союз в русском языке

Новый союз в русском языке обнаружили сотрудники кафедры русского языка Тюменского государственного университета.
Обновлено в 06:40
Политика

США выдвинули ультиматум Евросоюзу из-за военных проектов

Власти США выдвинули ультиматум Евросоюзу в жесткой форме, по условиям которого европейская сторона в условиях российской угрозы может остаться без военной поддержки, если не даст доступ США к своим военным заказам.
Обновлено в 02:01
Шоу-бизнес

Надежда Мейхер показала взрослого сына-красавца

Певица впервые показала свое наследника. Надежда Мейхер предпочитает скрывать от посторонних свою семью – мужа и троих детей.
Обновлено 01 июня в 06:00
Гаджеты

LG начинает продажи первого в мире телевизора OLED 8K

Обновлено в 10:55
Общество

Суд оштрафовал организатора протестов в Екатеринбурге

Суд оштрафовал организатора митингов против храма в Екатеринбурге, представительницу движения «Парки и скверы» Анну Балтину на 20 тысяч рублей, сообщает РБК.
Обновлено в 09:23
Культура

Картину Петрова-Водкина продали в Лондоне почти за 12 млн долларов

Картина знаменитого художника из Хвалынска Саратовской области Кузьмы Петрова-Водкина (1878-1939) продана за 9,3 млн евро (11,7 млн долларов США).
Обновлено в 09:07
Авто

Опубликованы рендеры легендарного УАЗ-469

Основная стилистика все же навеяна оригинальным УАЗ-469, с которого дизайнер перенес на свой проект круглые фары, горизонтальную радиаторную решетку, подштамповку на боковинах, а также трапециевидные вырезы колесных арок.
Обновлено в 11:41
Происшествия

Шведский суд отказался арестовывать Ассанжа

Шведский суд отказал прокуратуре в заочном аресте основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 10:38
Политика

Политолог оценил назначение Кучмы переговорщиком по Донбассу

Обновлено в 11:34
Гаджеты

Xiaomi и Oppo показали камеру под экраном смартфона

Обновлено в 08:40
Политика

Трамп встретился с Елизаветой II

Президент США Дональд Трамп встретился с королевой Великобритании Елизаветой II, сообщает CNN.
Обновлено в 07:38
Кино

Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев

Обновлено в 04:36
Экономика

Повышение НДС не отразилось на бюджете

Сегодня, 3 июня 2019 года, стало известно, что повышение НДС с 18% до 20% с начала года пока не отразилось на поступлениях в российский бюджет, если оценивать их размер относительно ВВП.
Обновлено в 02:45
Происшествия

В мэрии Южно-Сахалинска произошло нападение на человека

Обновлено в 02:07
Экономика

В Петербурге заморозили тарифы на коммунальные услуги

В Петербурге фактически заморожены тарифы на жилищно-коммунальные услуги.
Обновлено в 10:59
Общество

IKEA запустила библиотеку дизайн-проектов для российских «хрущевок»

Обновлено в 11:45
Гаджеты

Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта

В Москве стали чаще сдавать на постпродажное обслуживание Xiaomi и Huawei Доля китайских брендов среди всех сдаваемых в ремонт смартфонов за год выросла с 17% до 27%, хотя треть этого рынка все еще приходится на Apple, подсчитали в принадлежащем московской мэрии сервисе «Чудо техники».
Обновлено вчера в 17:55
Политика

Послов Польши и Израиля на Украине возмутил памятник Шухевичу

Польский и израильский дипломаты Бартош Цихоцкий и Джоэл Лион направили письмо главе администрации Ивано-Франковска, в котором выразили протест в связи с открытием нового памятника лидеру украинских националистов Роману Шухевичу.
Обновлено в 08:03
Авто

Японцы начали принимать в России заказы на Toyota Supra

Возрожденная Toyota Supra, переродившаяся в пятом поколении, добралась до российского рынка.
Обновлено в 06:26
Авто

Hyundai сделал спецверсию Solaris для России

Компания Hyundai начала продавать в России специальную версию седана Solaris под названием Super Series.
Обновлено в 08:52
Космос

В Роскосмосе не хотят создавать женский отряд космонавтов

Обновлено в 08:00
Происшествия

Россияне разогнались до 200 километров в час, попали в аварию и выжили

Обновлено в 05:10
Происшествия

Испанского YouTube-блогера лишили свободы за пранк с печеньем

Обновлено в 05:17
Экономика

Орешкин заявил о прошедшем пике инфляции

По словам министра, инфляция достигла максимума в марте — 5,3%. «Но наши оценки — это самая слабая цифра в этом году», — сообщил он и добавил, что инфляция прошла свой пик и начнет замедляться.
Обновлено в 08:26
Как работают Яндекс.Новости?
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