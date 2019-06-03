Экономика
«Газпром» поднял индекс до исторического максимумаКоммерсантъ 07:59
Компания вышла на первое место по капитализации, обогнав «Сбербанк» В понедельник около полудня индекс Московской биржи преодолел еще один психологический уровень — 2700 пунктов. Через час он достиг отметки 2743,81 пункта — нового исторического максимума.
Читать в источнике
Оценить12
с чего всё началось
Капитализация «Газпрома» на 11.32 мск превысила капитализицию Сбербанка на 5,2 млрд руб., достигнув 5,234 трлн руб. (с учетом привилегированных акций).Ведомости04:34
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 09:39, Ашберн
Происшествия
Боец спецназа ГРУ погиб в драке в Подмосковье
Обновлено в 06:51
Кино
Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев
Обновлено в 04:36
Футбол
Гризманн не знает, где продолжит карьеру
Бывший нападающий Атлетико Антуан Гризманн ответил на вопрос о своем будущем. Это хороший вопрос, но я не знаю.
Обновлено в 04:42
Шоу-бизнес
Рудковская оправдалась за нещадную эксплуатацию сына Плющенко
Продюсер Яна Рудковская оправдалась после обвинений в нещадной эксплуатации юного Саши Плющенко, более известного как Гном Гномыч.
Обновлено в 07:35
Политика
Зеленский рассказал о новых решениях по Донбассу
Обновлено в 08:19
Экономика
Пятая часть россиян пожаловалась на снижение зарплат
В 2018 году 18,3% россиян почувствовали снижение зарплат, свидетельствуют данные исследования Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.
Обновлено в 06:46
Наука
В Физтехе создали конкурента светодиодным лампочкам
Российские физики из МФТИ разработали прототип новой лампы освещения.
Обновлено 01 июня в 04:51
Авто
Представлены изображения обновленной внедорожной легенды УАЗ-469
Позже, ульяновский автомобильный завод представил обновленную версию этого по сути внедорожника – машина получила название UAZ Hunter.
Обновлено в 08:09
Происшествия
В Дагестане четыре человека пострадали от взрыва газа
Четверо жителей Дагестана пострадали в результате взрыва газа в Чародинском районе, сообщили "РГ" пресс-службе республиканского МВД.
Обновлено в 09:00
Авто
Кроссовер Hyundai Kona стал гибридом
В отличии от стандартной версии Kona Hybrid получила приборную панель с увеличенным экраном, на который, в том числе, выводятся данные о работе гибридной силовой установки.
Обновлено в 09:15
Политика
В Верховную раду проходят 4 партии
Если бы досрочные выборы в Верховную раду проходили в ближайшее воскресенье, то в парламент прошли бы четыре партии: «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Европейская солидарность» (бывшая БПП) и «Батькивщина», говорится в материалах исследования, проведенного Центром «Социальный мониторинг» и Украинским институтом социальных исследований им.А.Яременко.
Обновлено в 07:38
Происшествия
В Индии пропал военный самолет Ан-32
Военно-транспортный самолет Ан-32 Военно-воздушных сил Индии потерял связь с диспетчерами, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на источники.
Обновлено в 06:55
Политика
Порошенко захотел стать отцом нации
Бывший президент Украины Петр Порошенко возглавил список партии «Европейская солидарность» для того, чтобы стать не просто депутатом, а отцом нации.
Обновлено в 04:51
Происшествия
Самолет «ЮТэйр» не смог вылететь из Уфы в Сургут из-за поломки
Самолет авиакомпании "ЮТэйр", следовавший по маршруту Уфа-Сургут со 123 пассажирами в салоне, не смог вылететь из уфимского аэропорта из-за поломки подкрылок, никто не пострадал, сообщил на оперативном совещании правительства Башкирии зампредседателя комитета по транспорту Альберт Сулейманов.
Обновлено в 03:33
Гаджеты
Huawei купила российские технологии распознавания лиц
Huawei купила российские технологии распознавания лиц, пишет принадлежащее Демьяну Кудрявцеву издание "Ведомости".
Обновлено в 06:09
Шоу-бизнес
Любовь Успенская планирует сделать дорогостоящий ремонт
Певица Любовь Успенская планирует сделать дорогостоящий ремонт в своем загородном доме. Его она построила шесть лет тому назад.
Обновлено в 04:09
Шоу-бизнес
Галкин отругал Малахова и назвал его лжецом
Галкин назвал Малахова «главным телесплетником страны» и обвинил издание в заказной публикации.
Обновлено в 08:33
Шоу-бизнес
Наталья Бардо сообщила о расставании с Марюсом Вайсбергом
Наталья Бардо решила поделиться с подписчиками неожиданной новостью о расставании с гражданским мужем Марюсом Вайсбергом, который является отцом ее ребенка.
Обновлено вчера в 16:00
Общество
Еще 36 регионов страны переходят на цифровое вещание
Переход на цифру в России полностью завершится 14 октября, напоминает телеканал "Россия 24".
Обновлено вчера в 18:40
Экономика
Стали известны города-лидеры по социально-экономическому развитию
Эксперты назвали регионы, которые являются лидерами по социально-экономическому развитию. Об этом 3 июня сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 21:40
Армия и оружие
Сирийская армия успешно возобновила наступление
Обновлено в 08:23
Авто
АвтоВАЗ назвал стоимость универсала Lada Granta Cross
Компания «АвтоВАЗ» объявила, что продажи нового универсала Lada Granta Cross стартуют 12 июня, а также назвала цены на автомобили.
Обновлено в 08:41
Футбол
Газинский получил травму в контрольном матче Россия — «Чертаново»
Полузащитник сборной России по футболу Юрий Газинский получил травму в контрольном матче с клубом Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Чертаново».
Обновлено в 09:27
Политика
Россия опровергла отзыв военных специалистов из Венесуэлы
Посол России в Венесуэле Владимир Заемский опроверг информацию газеты The Wall Street Journal об отзыве российских военных специалистов из страны.
Обновлено в 03:04
Здоровье
Почти 60% регионов провалили указ Путина по зарплатам медперсонала
Указ президента России, о ненадлежащем выполнении которого сообщила Счетная палата, предусматривает повышение средней зарплаты для младшего и среднего медицинского персонала до 100% от средней заработной платы в соответствующем регионе к 2018 году.
Обновлено в 07:18
Экономика
Орешкин заявил о прошедшем пике инфляции
По словам министра, инфляция достигла максимума в марте — 5,3%. «Но наши оценки — это самая слабая цифра в этом году», — сообщил он и добавил, что инфляция прошла свой пик и начнет замедляться.
Обновлено в 08:26
Происшествия
Неизвестные украли участок дороги в Томской области
Неизвестные демонтировали и увезли выложенный бетонными плитами участок дороги в Верхнекетском районе Томской области, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МВД.
Обновлено в 08:59
Происшествия
В детском лагере в Приамурье умер подросток
Накануне в лагере «Колосок» произошел трагический случай — во время утренней зарядки умер 14-летний мальчик.
Обновлено вчера в 22:39