Экономика

«Газпром» поднял индекс до исторического максимумаКоммерсантъ 07:59

Компания вышла на первое место по капитализации, обогнав «Сбербанк» В понедельник около полудня индекс Московской биржи преодолел еще один психологический уровень — 2700 пунктов. Через час он достиг отметки 2743,81 пункта — нового исторического максимума.
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с чего всё началось
Капитализация «Газпрома» на 11.32 мск превысила
 капитализицию Сбербанка на 5,2 млрд руб., достигнув 5,234 трлн руб. (с учетом привилегированных акций).
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