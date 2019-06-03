«Газпром» поднял индекс до исторического максимумаКоммерсантъ 07:59

с чего всё началось

Компания вышла на первое место по капитализации, обогнав «Сбербанк» В понедельник около полудня индекс Московской биржи преодолел еще один психологический уровень — 2700 пунктов. Через час он достиг отметки 2743,81 пункта — нового исторического максимума.

Футбол Гризманн не знает, где продолжит карьеру Бывший нападающий Атлетико Антуан Гризманн ответил на вопрос о своем будущем. Это хороший вопрос, но я не знаю.

Шоу-бизнес Рудковская оправдалась за нещадную эксплуатацию сына Плющенко Продюсер Яна Рудковская оправдалась после обвинений в нещадной эксплуатации юного Саши Плющенко, более известного как Гном Гномыч.

Экономика Пятая часть россиян пожаловалась на снижение зарплат В 2018 году 18,3% россиян почувствовали снижение зарплат, свидетельствуют данные исследования Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.

Наука В Физтехе создали конкурента светодиодным лампочкам Российские физики из МФТИ разработали прототип новой лампы освещения.

Авто Представлены изображения обновленной внедорожной легенды УАЗ-469 Позже, ульяновский автомобильный завод представил обновленную версию этого по сути внедорожника – машина получила название UAZ Hunter.

Происшествия В Дагестане четыре человека пострадали от взрыва газа Четверо жителей Дагестана пострадали в результате взрыва газа в Чародинском районе, сообщили "РГ" пресс-службе республиканского МВД.

Авто Кроссовер Hyundai Kona стал гибридом В отличии от стандартной версии Kona Hybrid получила приборную панель с увеличенным экраном, на который, в том числе, выводятся данные о работе гибридной силовой установки.

Политика В Верховную раду проходят 4 партии Если бы досрочные выборы в Верховную раду проходили в ближайшее воскресенье, то в парламент прошли бы четыре партии: «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Европейская солидарность» (бывшая БПП) и «Батькивщина», говорится в материалах исследования, проведенного Центром «Социальный мониторинг» и Украинским институтом социальных исследований им.А.Яременко.

Происшествия В Индии пропал военный самолет Ан-32 Военно-транспортный самолет Ан-32 Военно-воздушных сил Индии потерял связь с диспетчерами, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на источники.

Политика Порошенко захотел стать отцом нации Бывший президент Украины Петр Порошенко возглавил список партии «Европейская солидарность» для того, чтобы стать не просто депутатом, а отцом нации.

Происшествия Самолет «ЮТэйр» не смог вылететь из Уфы в Сургут из-за поломки Самолет авиакомпании "ЮТэйр", следовавший по маршруту Уфа-Сургут со 123 пассажирами в салоне, не смог вылететь из уфимского аэропорта из-за поломки подкрылок, никто не пострадал, сообщил на оперативном совещании правительства Башкирии зампредседателя комитета по транспорту Альберт Сулейманов.

Гаджеты Huawei купила российские технологии распознавания лиц Huawei купила российские технологии распознавания лиц, пишет принадлежащее Демьяну Кудрявцеву издание "Ведомости".

Шоу-бизнес Любовь Успенская планирует сделать дорогостоящий ремонт Певица Любовь Успенская планирует сделать дорогостоящий ремонт в своем загородном доме. Его она построила шесть лет тому назад.

Шоу-бизнес Галкин отругал Малахова и назвал его лжецом Галкин назвал Малахова «главным телесплетником страны» и обвинил издание в заказной публикации.

Шоу-бизнес Наталья Бардо сообщила о расставании с Марюсом Вайсбергом Наталья Бардо решила поделиться с подписчиками неожиданной новостью о расставании с гражданским мужем Марюсом Вайсбергом, который является отцом ее ребенка.

Общество Еще 36 регионов страны переходят на цифровое вещание Переход на цифру в России полностью завершится 14 октября, напоминает телеканал "Россия 24".

Экономика Стали известны города-лидеры по социально-экономическому развитию Эксперты назвали регионы, которые являются лидерами по социально-экономическому развитию. Об этом 3 июня сообщает «РИА Новости».

Авто АвтоВАЗ назвал стоимость универсала Lada Granta Cross Компания «АвтоВАЗ» объявила, что продажи нового универсала Lada Granta Cross стартуют 12 июня, а также назвала цены на автомобили.

Футбол Газинский получил травму в контрольном матче Россия — «Чертаново» Полузащитник сборной России по футболу Юрий Газинский получил травму в контрольном матче с клубом Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Чертаново».

Политика Россия опровергла отзыв военных специалистов из Венесуэлы Посол России в Венесуэле Владимир Заемский опроверг информацию газеты The Wall Street Journal об отзыве российских военных специалистов из страны.

Здоровье Почти 60% регионов провалили указ Путина по зарплатам медперсонала Указ президента России, о ненадлежащем выполнении которого сообщила Счетная палата, предусматривает повышение средней зарплаты для младшего и среднего медицинского персонала до 100% от средней заработной платы в соответствующем регионе к 2018 году.

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Происшествия Неизвестные украли участок дороги в Томской области Неизвестные демонтировали и увезли выложенный бетонными плитами участок дороги в Верхнекетском районе Томской области, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МВД.