Финансы
«Газпром» поднял индекс до исторического максимумаКоммерсантъ 07:59
Компания вышла на первое место по капитализации, обогнав «Сбербанк» В понедельник около полудня индекс Московской биржи преодолел еще один психологический уровень — 2700 пунктов. Через час он достиг отметки 2743,81 пункта — нового исторического максимума.
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Футбол
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Обновлено вчера в 11:02
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Обновлено вчера в 20:49
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Технологии
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Обновлено в 06:09
Гаджеты
Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта
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Обновлено в 14:11
Здоровье
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Обновлено в 12:10
Общество
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Третий этап перехода с аналогового на цифровое телевещание начинается в регионах "третьей волны" в понедельник, он охватит порядка 60 млн человек.
Обновлено вчера в 17:21
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Лоза счел правильным удаление сцены с геями из фильма «Рокетмен»
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Видеоблогер BadComedian может закрыть канал из-за иска компании Kinodanz
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Яценюк спешно покинул Украину, сообщают СМИ
Обновлено вчера в 21:32
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Обновлено в 09:29
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В управлении энергетики и ЖКХ Рязани прошли следственные действия
Как уточнил источник ТАСС в правоохранительных органах, на месте работают московские специалисты, следственные действия связаны с проверкой ситуации вокруг строительства детской площадки в лесопарке Рязани.
Обновлено в 09:50
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У экс-главы Раменского района нашли алиби в день убийства
1 июня суд арестовал экс-главу Раменского района Андрея Кулакова, подозреваемого в убийстве.
Обновлено в 11:47