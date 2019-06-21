Экономика
«Газпром» обещает выплаты по новой дивидендной политике с 2020 годаКоммерсантъ вчера в 08:37
ПАО «Газпром» планирует до конца 2019 года разработать новую дивидендную политику и начать применять ее в следующем году. В презентации (.pdf) отмечается, что новая политика приведет к повышению прозрачности и предсказуемости роста доходов акционеров и инвесторов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 03:16, Вашингтон
Политика
Генсек МАП назвал Грузию ответственной за провокацию
Протесты в Тбилиси вспыхнули 20 июня после того, как группа радикалов ворвалась в здание парламента Грузии и сорвала сессию МАП.
Обновлено в 02:30
Происшествия
Около 4 тыс. жителей Пермского края остались без газа из-за ДТП
Около 4 тыс. человек в Пермском крае остались без газоснабжения в результате ДТП, сообщает в субботу ситуационно-аналитический центр (САЦ) Минэнерго РФ.
Обновлено вчера в 23:09
Авто
Продажи кроссоверов SsangYong в РФ окончательно прекращены
Обновлено вчера в 06:27
Политика
Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля
Президент России Владимир Путин подписал указ, который запрещает российским авиакомпаниям с 8 июля 2019 года осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию.
Обновлено вчера в 14:32
Происшествия
Следствие по делу сестер Хачатурян завершено
Следствие по делу обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян завершено.
Обновлено вчера в 06:30
Армия и оружие
ВСУ учат детей, что в ЛНР и ДНР живут «неправильные» украинцы
Начальник пресс-службы НМ ЛНР подчеркнул, что под видом информационного просвещения и медиа-образования молодежи «высокопоставленные оккупанты стремятся оправдать карательную операцию на Донбассе и убийство мирных граждан украинскими преступниками».
Обновлено вчера в 08:11
Происшествия
В Москве в захламленной квартире нашли двух девочек
Обновлено вчера в 15:21
Шоу-бизнес
Ольга Бузова опубликовала романтичный снимок с Егором Кридом
Певица и телеведущая Ольга Бузова выложила романтичный снимок с Егором Кридом, чем спровоцировала слухи о романе.
Обновлено в 02:57
Хоккей
«Нью-Джерси» выбрал Хьюза под первым номером на драфте НХЛ-2019
Обновлено вчера в 20:20
Общество
В Пензе специалисты осмотрели танк Т-34
Порядка 40 лет у краеведческого музея на ул. Карла Маркса в Пензе стоит танк Т-34.
Обновлено в 02:37
Политика
На выборы в Раду от «Слуги народа» пойдет экс-футболист «Шахтера»
Отмечается, что главным конкурентом футболиста станет действующей Рады Богдан Дубневич.
Обновлено вчера в 18:31
Политика
Жириновский увидел в провокациях в Грузии руку иностранных «дирижеров»
Российский политический деятель Владимир Жириновский прокомментировал ситуацию в Грузии в интервью журналистам «iReactor», в ходе которого отметил, что к протестным движениям в республике могут быть причастны зарубежные «дирижеры».
Обновлено вчера в 08:11
Футбол
Неймар: футбол всегда был для меня шоу
Бразилец Неймар прокомментировал сезон в исполнении «ПСЖ» и рассказал об отношении к футболу.
Обновлено в 02:31
Авто
Ford продаст свои заводы в России на торгах
Как сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров, компания полностью погасила кредит перед Внешэкономбанком.
Обновлено вчера в 07:21
Происшествия
Главу Пушкинского района Подмосковья обвинили в получении взятки
Главе Пушкинского района Подмосковья Евгению Жиркову, задержанному на этой неделе, предъявлено обвинение в получении крупной взятки от застройщика в Балашихе в 2015 году.
Обновлено вчера в 05:12
Спорт
Российские волейболисты обыграли сборную Германии в Лиге наций
Мужская сборная России провела матч со сборной Германии в рамках четвертого этапа волейбольной Лиги наций в Куяба (Бразилия).
Обновлено вчера в 19:27
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об обороне Брестской крепости
Среди представленных документов «историко-познавательного» раздела — сканы газет с первыми упоминаниями защитников Бреста, политдонесения об артобстреле крепости, указ Президиума Верховного совета СССР от 1957 года о награждении орденами и медалями участников обороны Брестской крепости.
Обновлено вчера в 23:05
Политика
Путин ответил на вопрос о зарплатах чиновников и рядовых работников
Резкое снижение заработной платы чиновников и руководителей приведет к дефициту кадров и отразится на качестве управления, заявил 20 июня президент России Владимир Путин в ходе «прямой линии».
Обновлено 20 июня в 07:12
Спорт
В Минске началась церемония открытия II Европейских игр
Воочию наблюдают за открытием II Европейских игр более 22 тысяч зрителей, в том числе и VIP-персоны: президент Беларуси Александр Лукашенко, глава Молдовы Игорь Додон, лидер Сербии Александр Вучич, премьер-министр России Дмитрий Медведев и многие другие, а также главы всех европейских олимпийских комитетов.
Обновлено вчера в 15:22
Политика
Трамп захотел остаться президентом навечно
Обновлено вчера в 23:13
Общество
Роскомнадзор объяснился за нецензурный твит
Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский объяснил твит с нецензурной лексикой в адрес пользователя Twitter, передает RNS.
Обновлено вчера в 14:12
Политика
Дзюба выругался матом во время «прямой линии» с Путиным
Обновлено вчера в 03:46
Армия и оружие
Иранские военные сбили американский беспилотник
Обновлено 20 июня в 03:00
Происшествия
Суд снова арестовал экс-главу Раменского района по делу об убийстве
Бабушкинский суд Москвы отправил под арест до 7 июля бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова, задержанного по делу об убийстве заместителя председателя местной общественной палаты Евгении Исаенковой.
Обновлено вчера в 13:08
Политика
Путин анонсировал повышение пенсий военным пенсионерам
Обновлено 20 июня в 16:36
Политика
Норкин никогда не видел Путина таким, как на Прямой линии
Журналист и телеведущий канала НТВ Андрей Норкин признался, что никогда не видел Владимира Путина таким, каким он предстал во время Прямой линии, рассказывая о стыдном эпизоде в своей президентской карьере.
Обновлено 20 июня в 23:58
Политика
Определена роль русского языка в жизни украинцев
Украинцы в повседневной жизни в равной степени пользуются как русским, так и украинским языком.
Обновлено вчера в 20:29
Армия и оружие
СМИ сообщили о пролете бомбардировщика РФ вблизи испанского авианосца
Обновлено в 00:47
Наука
Потерянные кошельки с крупными деньгами возвращают владельцам чаще
Потерянные кошельки и бумажники с крупными денежными суммами возвращают их владельцам чаще.
Обновлено вчера в 16:07
Футбол
Египет обыграл Зимбабве в матче открытия Кубка Африки
Обновлено в 02:12