Экономика
«Газпром» планирует выплатить рекордные дивидендыКрасная весна 14:23
Утвердить дивиденды за 2018 год в размере 16,61 рубля на одну акцию (более чем в два раза выше, чем по итогам 2017 года) рекомендовал Совет директоров «Газпрома» 21 мая, сообщается на официальном сайте ПАО «Газпром».
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«Тулаточмаш» направит 60,7% чистой прибыли за 2018г на инвестиции, 25% - на дивиденды
Интерфакс - Россия12:03
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