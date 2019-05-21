Экономика

«Газпром» планирует выплатить рекордные дивидендыКрасная весна 14:23

Утвердить дивиденды за 2018 год в размере 16,61 рубля на одну акцию (более чем в два раза выше, чем по итогам 2017 года) рекомендовал Совет директоров «Газпрома» 21 мая, сообщается на официальном сайте ПАО «Газпром».
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