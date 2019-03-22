Энергетика
«Газпром» ответил на сообщения о нерентабельности «Северного потока-2»Газета.Ru вчера в 15:33
"Газпром" сохраняет планы завершить строительство в этом году, сообщил заместитель начальника департамента внешнеэкономической деятельности холдинга Дмитрий Хандога во время телефонной конференции.
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В «Газпроме» не исключают задержки строительства «Северного потока – 2»
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«Газпром» заявил, что есть шансы достроить и запустить Nord Stream 2 в 2019 году
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Названы новые профессии на рынке труда в России
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Цены на нефть в понедельник утром сохраняют негативную динамику на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о призывах к ОПЕК повысить добычу, свидетельствуют данные торгов.
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