Энергетика
«Газпром» ответил на сообщения о нерентабельности «Северного потока-2»Газета.Ru вчера в 15:33
"Газпром" сохраняет планы завершить строительство в этом году, сообщил заместитель начальника департамента внешнеэкономической деятельности холдинга Дмитрий Хандога во время телефонной конференции.
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В «Газпроме» не исключают задержки строительства «Северного потока – 2»
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