Энергетика
«Газпром» ответил на сообщения о нерентабельности «Северного потока-2»Газета.Ru 15:33
"Газпром" сохраняет планы завершить строительство в этом году, сообщил заместитель начальника департамента внешнеэкономической деятельности холдинга Дмитрий Хандога во время телефонной конференции.
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Армия и оружие
Российские истребители дважды за неделю поднимали на перехват
За прошедшую неделю российские истребители дважды были подняты по тревоге в связи с возможными нарушениями границ России.
Обновлено в 07:51
Происшествия
В США задержали планировавшего теракт экс-военнослужащего
По ее данным, бывшего военнослужащего Марка Стивенса Доминго задержали в пятницу после получения взрывного устройства.
Обновлено в 16:11
Шоу-бизнес
Резко ухудшилось состояние звезды сериала «Склифосовский»
Обновлено в 16:41
Политика
Саакашвили прокомментировал слова Путина о своем гражданстве
Обновлено в 09:55
Общество
Нагиев не исключил ухода из шоу «Голос. Дети»
По данным исследователей компании Mediascope, рейтинг финала шестого сезона программы побил антирекорд за всю историю шоу.
Обновлено в 14:20
Авто
Новый Nissan GT-R R35 не получит гибридную силовую установку
Nissan решила не снабжать свой новый автомобиль GT-R R35 гибридной силовой установкой.
Обновлено в 13:55
Политика
Караулова рассказала о хорошем отношении к ней в колонии
Варвара Караулова, осужденная за попытку примкнуть к террористической организации "Исламское государство"* и вышедшая из колонии условно-досрочно, рассказала, что к ней хорошо относились в колонии.
Обновлено в 09:37
Происшествия
Прокурор запросил три года колонии для повредившего картину Репина
Прокурор попросил приговорить Игоря Подпорина, обвиняемого в повреждении картины Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван» в Третьяковской галерее, к трем годам колонии общего режима.
Обновлено в 09:53
Шоу-бизнес
Откровения возлюбленной Андрея Губина
Обновлено в 16:30
Авто
Концепт гиперкара от Alfa Romeo показали на рендерах в Сети
На рендерах представлен революционный дизайн спорткаров Alfa Romeo, в котором также есть отсылки к ретро-мотивам.
Обновлено в 15:47
Игры
Игрока League of Legends забанили за спойлеры к «Мстителям»
Обновлено в 07:09
Культура
Первый канал проверит результаты финала шоу «Голос. Дети»
По итогам зрительского голосования дочь Алсу получила 56,5 процента голосов.
Обновлено 27 апреля в 06:09
Происшествия
В московском кафе произошла перестрелка
Конфликт между посетителями кафе произошел на востоке Москвы: один человек ранен, предположительно, из травматического оружия, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 16:49
Армия и оружие
МИД Сербии пояснил детали сотрудничества с НАТО
Дачич отметил, что сотрудничество Сербии с НАТО "ограничено военным нейтралитетом", и страна "не хочет и не будет вступать в альянс".
Обновлено в 09:23
Энергетика
Минэнерго отвело 4 дня на поступление чистой нефти на НПЗ в Белоруссии
26 апреля заместитель министра энергетики России Павел Сорокин по итогам встречи операторов «Дружбы» в Минске пообещал, что чистая нефть придет на завод в Мозыре в начале мая, а через две недели достигнет границы Белоруссии и Польши.
Обновлено в 15:31
Политика
Погребинский прокомментировал высказывание Цимбалюка об «аннексии» Донбасса
Украинский политолог Михаил Погребинский прокомментировал высказывание киевского журналиста Романа Цимбалюка, заявившего, что Донбасс «аннексирован» Россией.
Обновлено в 13:39
Происшествия
В Подмосковье задержаны семь участников ячейки ИГ
В Подмосковье задержаны семь участников запрещенной в России ячейки международной террористической организации ИГ, сообщает в понедельник Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Обновлено в 10:55
Политика
Центр выдачи паспортов жителям ЛНР открылся в Ростовской области
В городе Новошахтинск (Ростовская область) открылся первый центр по выдаче российских паспортов жителями Луганской народной республики.
Обновлено в 14:46
Армия и оружие
В Госдепе прокомментировали новое видео с главарем ИГ
Представитель Госдепартамента заявил, что США продолжат работать над тем, чтобы над главарями террористической группировки ИГ (запрещена в РФ) свершилось правосудие.
Обновлено в 16:54
Политика
Порошенко подтвердил намерение подписать закон о языке
Президент Украины Пётр Порошенко подтвердил намерение подписать принятый Верховной радой закон об исключительном использовании украинского языка.
Обновлено в 16:02
Общество
Гидрометцентр рассказал о погоде в России на майские праздники
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в России на майские праздники.
Обновлено в 07:16
Футбол
Софьян Ханни: «Хочу выиграть титул со „Спартаком“»
Полузащитник «Спартака» Софьян Ханни поговорил о своем будущем в составе московского клуба.
Обновлено в 16:29
Космос
Проблема в электроснабжении выявлена на МКС
По данным американского космического агентства, утром в понедельник команда МКС выявила «проблему с системой электроснабжения» станции.
Обновлено в 16:41
Музыка
Победу дочери Алсу на «Голосе» прокомментировала представитель певицы
Напомним, что первый канал устроил проверку результатов голосования в финале шоу, после победы дочки певицы Алсу Микеллы Абрамовой.
Обновлено в 03:24
Политика
В Белоруссии задержали экс-главу службы безопасности Лукашенко
Комитет госбезопасности Белоруссии (КГБ) взял под стражу Андрея Втюрина - заместителя госсекретаря Совета безопасности, бывшего начальника службы безопасности Александра Лукашенко, сообщает в понедельник газета "Наша Нива" со ссылкой свои источники.
Обновлено в 10:52
Политика
Министр социальной политики Украины назвал жителей ДНР и ЛНР мразями
В интервью одному из украинских изданий глава министерства социальной политики Украины Андрей Рева назвал жителей ЛДНР мразями.
Обновлено вчера в 17:29
Общество
В Госдуме предложили сократить рабочую неделю в зимнее время
Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил сократить рабочую неделю в зимнее время.
Обновлено вчера в 23:55
Авто
KIA собирается начать производство пикапов
Вслед за Hyundai, который планирует представить новый серийный пикап Santa Cruz (на фото) в 2020 году, о создании грузовиков задумались и в KIA.
Обновлено в 06:00