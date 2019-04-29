Энергетика

«Газпром» ответил на сообщения о нерентабельности «Северного потока-2»Газета.Ru 15:33

"Газпром" сохраняет планы завершить строительство в этом году, сообщил заместитель начальника департамента внешнеэкономической деятельности холдинга Дмитрий Хандога во время телефонной конференции.
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