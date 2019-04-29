Энергетика
«Газпром» ответил на сообщения о нерентабельности «Северного потока-2»Газета.Ru 15:33
"Газпром" сохраняет планы завершить строительство в этом году, сообщил заместитель начальника департамента внешнеэкономической деятельности холдинга Дмитрий Хандога во время телефонной конференции.
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Шоу-бизнес
Резко ухудшилось состояние звезды сериала «Склифосовский»
Обновлено в 16:41
Энергетика
Минэнерго отвело 4 дня на поступление чистой нефти на НПЗ в Белоруссии
26 апреля заместитель министра энергетики России Павел Сорокин по итогам встречи операторов «Дружбы» в Минске пообещал, что чистая нефть придет на завод в Мозыре в начале мая, а через две недели достигнет границы Белоруссии и Польши.
Обновлено в 15:31
Кино
Скончался режиссер «Двойного форсажа» Джон Синглтон
Американский кинорежиссер, продюсер, номинант премии «Оскар» Джон Синглтон скончался в США в возрасте 51 года, сообщает 29 апреля TMZ.
Обновлено в 17:04
Происшествия
На атомной электростанции на Украине произошел пожар
Трансформатор загорелся на Ровенской атомной электростанции, расположенной на северо-западе Украины, сообщает «Лига.net» со ссылкой на ровненское управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
Обновлено в 16:55
Армия и оружие
Россия не попала в пятерку стран с наибольшими военными расходами
Россия впервые с 2006 года не вошла в пятерку стран c наибольшими военными расходами, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:53
Политика
В Белоруссии задержали экс-главу службы безопасности Лукашенко
Комитет госбезопасности Белоруссии (КГБ) взял под стражу Андрея Втюрина - заместителя госсекретаря Совета безопасности, бывшего начальника службы безопасности Александра Лукашенко, сообщает в понедельник газета "Наша Нива" со ссылкой свои источники.
Обновлено в 10:52
Происшествия
Против эстонского министра возбудили дело о семейном насилии
Возбуждено уголовное дело для проверки обвинений эстонского министра IT и внешней торговли в семейном насилии, сообщил в понедельник вечером министр юстиции Райво Аэг.
Обновлено в 17:23
Происшествия
В ресторане на востоке Москвы произошла массовая драка со стрельбой
Один человек ранен в ходе массовой драки со стрельбой в ресторане на востоке Москвы, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе столичного главка полиции.
Обновлено в 16:40
Шоу-бизнес
Цыганова заявила, что дочь Алсу заранее знала о победе на «Голосе»
В интервью «Царьграду» Цыганова пояснила, что судит и с позиции психолога, и как профессиональная актриса.
Обновлено в 11:11
Политика
Центр выдачи паспортов РФ жителям ЛНР открылся в Ростовской области
В среду, 24 апреля, президент России Владимир Путин своим указом упростил процедуру предоставления российского гражданства жителям ДНР и ЛНР.
Обновлено в 07:54
Общество
Глава Кузбасса осудил медсестер, голодавших из-за сокращения
Губернатор Кемеровской области единоросс Сергей Цивилев осудил медсестер акушерского отделения из Анжеро-Судженска, объявлявших голодовку из-за массового сокращения, сообщает «Новая газета».
Обновлено в 15:33
Общество
Минобороны России опубликовало архивные фото маршалов Победы
Минобороны России на своем сайте разместило оцифрованные уникальные фотографии советских военачальников-участников Великой Отечественной войны, Снимки сделаны во время парадов разных лет в честь Победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 17:05
Армия и оружие
Два эсминца ВМС США прошли через Тайваньский пролив
Два эсминца Военно-морских сил (ВМС) США, идентифицированные как корабли William P. Lawrence и Stethem, осуществили проход через Тайваньский пролив, сообщило информационное агентство Reuters.
Обновлено вчера в 21:29
Здоровье
Роспотребнадзор: «Конкорд» не штрафовали за качество еды
По одной из ранних версий, причиной массового отравления могла стать некачественная продукция, поставленная в пищеблоки комбинатом питания «Конкорд».
Обновлено в 15:04
Политика
Первый штраф по закону об оскорблении власти обжаловали
Житель Новгородской области Юрий Картыжев, который получил первый в России штраф по закону о неуважении к власти в размере 30 тысяч рублей, обжаловал его.
Обновлено в 09:51
Хоккей
Прохоркин: уезжаю в НХЛ. Договорился о контракте с «Лос-Анджелесом»
В сезоне-2012/13 Прохоркин провёл восемь матчей за фарм-клуб «Лос-Анджелеса», но в итоге его контракт не был зарегистрирован, так как хоккеист уехал в НХЛ, имея действующее соглашение с ЦСКА.
Обновлено в 14:34
Культура
Нагиев прокомментировал ситуацию вокруг шоу «Голос»
По данным исследователей компании Mediascope, рейтинг финала шестого сезона программы побил антирекорд за всю историю шоу.
Обновлено в 14:20
Шоу-бизнес
Бывший муж Юлии Началовой оскорбил Ирину Салтыкову
Бывший муж покойной певицы Юлии Началовой Дмитрий Ланской оскорбил артистку Ирину Салтыкову, которая утверждает, что мужчина унижал свою супругу из-за лишнего веса и буквально заставлял ее худеть.
Обновлено в 07:13
Общество
Жители Китая массово вывозят из России собак и кошек
Обновлено в 14:56
Общество
Гидрометцентр рассказал о погоде в России на майские праздники
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в России на майские праздники.
Обновлено в 07:16
Происшествия
В Подмосковье задержали семерых членов ИГ
В Московской области задержаны участники террористической организации «Исламское государство»*, заявили в пресс-службе ФСБ России.
Обновлено в 10:59
Здоровье
Зоолог рассказал, что бояться гадюк в столичных парках не стоит
Зоолог и телеведущий Тимофей Баженов заявил, что людям с хорошим иммунитетом не стоит бояться укуса гадюки, так как для них он совершенно не представляет опасности.
Обновлено в 11:51
Шоу-бизнес
Откровения возлюбленной Андрея Губина
Обновлено в 16:30
Экономика
Банк России решил ограничить денежные переводы за границу
Системы денежных переводов с 16 апреля ввели лимиты на отправку денег во Вьетнам, Китай, Киргизию (до 100 тысяч рублей в месяц) и Казахстан (до 150 тысяч рублей), сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Обновлено в 08:06
Наука
Разработано устройство, превращающее сигналы мозга в речь
Искусственный интеллект способен перевести сигналы мозга в речь, хоть пока ученые могут получать только односложные слова.
Обновлено в 04:09
Кино
Фанаты «Игры престолов» пожаловались на кромешную тьму в третьей серии
В третьем эпизоде «Игры престолов» все главные персонажи, наконец-таки, собрались вместе, чтобы дать отпор предводителю армии мертвецов.
Обновлено в 09:45
Наука
Споры о клонировании: безопасна ли еда из клонов, спасут ли вымирающие виды и мучаются ли «скопированные» животные
Безопасно ли молоко клонированных коров и почему в магазинах еще нет продуктов от клонов Репродуктивное клонирование — другой метод, который позволяет исследователям делать копии животных с потенциальной выгодой для медицины и сельского хозяйства.
Обновлено 26 апреля в 09:58
Общество
Гоблин раскритиковал фильм Дудя о Колыме
Обновлено в 04:31
Армия и оружие
В Москве прошла первая ночная репетиция парада Победы
В Москве на Красной площади прошла первая ночная репетиция парада, который посвящен 74-й годовщине победы в ВОВ.
Обновлено в 16:10
Общество
Немецкое концертное агентство подало в суд на Лободу
Обновлено в 07:56