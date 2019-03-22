«Газпром» ответил на сообщения о нерентабельности «Северного потока-2»Газета.Ru 15:33

"Газпром" сохраняет планы завершить строительство в этом году, сообщил заместитель начальника департамента внешнеэкономической деятельности холдинга Дмитрий Хандога во время телефонной конференции.

«Газпром» ответил на сообщения о нерентабельности «Северного потока-2»

Наука Северные олени питаются водорослями из-за глобального потепления Учёные из Норвегии выяснили, что из-за глобального потепления и связанных с ним климатических изменений северные олени теперь питаются водорослями, поскольку привычные для них пастбища покрываются льдом.

Энергетика Правительство Чехии выделило холдингу Unipetrol нефть из госрезервов Чешское правительство в связи с временным прекращением получения российской нефти в понедельник вечером приняло решение о выделении сырья из госрезервов нефтехимическому холдингу Unipetrol, одно из предприятий которого, в городе Литвинове, занимается переработкой нефти из РФ, сообщила журналистам глава минфина Алена Шиллерова.

Экономика Жизнь россиян изменится с 1 мая Кабмин с 1 мая 2019 года увеличит пенсии ветеранам ВОВ, входившим в состав действующей армии.

Шоу-бизнес Резко ухудшилось состояние звезды сериала «Склифосовский» Состояние звезды сериалов "Кармелита: Цыганская страсть" и "Склифосовский" Ирины Сенотовой значительно ухудшилось.

Экономика UC Rusal сменила руководителя американского подразделения UC Rusal назначила руководителем американского подразделения Rusal America бывшего вице-президента по продажам индийской компании Vedanta ltd Брайана Хесса, говорится в пресс-релизе металлургической компании.

Армия и оружие Россия отправила Китаю новые ракеты С-400 вместо поврежденных штормом «В начале апреля несколько десятков новых ракет для С-400 морским транспортом были отправлены из Балтики в Китай для замены поврежденных во время шторма в проливе Ла-Манш», — рассказал собеседник агентства.

Шоу-бизнес София Ротару показала идеальную фигуру в прозрачном платье Фигура Ротару, которая вполне угадывается под легкой тканью, как у юной девушки, ни грамма лишнего веса.

Шоу-бизнес Петербургская невеста Джонни Деппа приехала в Петербург Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Джонни Депп хочет жениться на танцовщице из Петербурга.

Политика Тачи призвал Сербию признать Косово «Сербия должна признать независимость Косова и оставить в стороне вопрос нашего суверенитета», — написал он в Facebook.

Происшествия США предъявили обвинения выданному Таиландом россиянину Богданову Американские власти предъявили в понедельник обвинения задержанному в Таиланде российскому гражданину Антону Богданову в хищении персональных данных, внедрении в компьютеры и махинациях с налогами на сумму более $1,5 млн.

Политика В Белоруссии задержали экс-главу службы безопасности Лукашенко Комитет госбезопасности Белоруссии (КГБ) взял под стражу Андрея Втюрина - заместителя госсекретаря Совета безопасности, бывшего начальника службы безопасности Александра Лукашенко, сообщает в понедельник газета "Наша Нива" со ссылкой свои источники.

Общество Оплата проезда в маршрутках Магадана по разной цене незаконна, считает Роспотребнадзор Как сообщили сотрудники регионального Роспотребнадзора разница в цене при оплате картой и наличными, которую планируют ввести с 1 мая, противоречит закону о защите прав потребителей.

Авто Раскрыты особенности нового Mercedes-Benz GLS для России В распоряжении издания Авторевю оказалась информация о спецификациях кроссовера Mercedes-Benz GLS нового поколения.

Кино Режиссер «Двойного форсажа» Джон Синглтон скончался Американский кинорежиссер, продюсер и сценарист Джон Синглтон, известный по фильму «Двойной форсаж», скончался в Лос-Анджелесе на 52 году жизни.

Политика Саакашвили прокомментировал слова Путина о своем гражданстве Бывший глава грузинского государства Михаил Саакашвили после призыва Владимира Путина к Киеву вернуть политику украинское гражданство вспомнил о том, как его "притесняла" Россия.

Армия и оружие Соратник Зеленского заявил о неожиданном военном ударе Киева Ранее Иван Апаршин объявил, что причастных к нарушениям в системе обеспечения ВС Украины привлекут к ответственности Советник по вопросам безопасности и обороны Владимира Зеленского Иван Апаршин заявил о готовности Украины нанести удар там, где его не ожидают, сообщает РИА Новости.

Экономика Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазинов Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.

Армия и оружие ВКС России активизировали удары по позициям боевиков в Сирии Авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России нанесла точечные удары по позициям террористов в сирийской провинции Идлиб.

Культура Нагиев прокомментировал ситуацию вокруг шоу «Голос» По данным исследователей компании Mediascope, рейтинг финала шестого сезона программы побил антирекорд за всю историю шоу.

Шоу-бизнес К юбилею Стас Михайлов сделал подтяжку лица Михайлов посетил шоу Ивана Урганта и много улыбался, но как раз ни единой морщины на его мужественном лице обнаружить фанаткам не удалось.

Общество Варвара Караулова рассказала об ужасном моменте в колонии Осужденная за попытку уехать в Сирию и примкнуть к организации "Исламское государство" (организация запрещена в России) экс-студентка МГУ Варвара Караулова рассказала об инциденте в колонии, который ее напугал.

Политика Первый штраф по закону об оскорблении власти обжаловали Житель Новгородской области Юрий Картыжев, который получил первый в России штраф по закону о неуважении к власти в размере 30 тысяч рублей, обжаловал его.

Экономика Банк России решил ограничить денежные переводы за границу Системы денежных переводов с 16 апреля ввели лимиты на отправку денег во Вьетнам, Китай, Киргизию (до 100 тысяч рублей в месяц) и Казахстан (до 150 тысяч рублей), сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».