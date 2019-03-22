Энергетика
«Газпром» ответил на сообщения о нерентабельности «Северного потока-2»Газета.Ru 15:33
"Газпром" сохраняет планы завершить строительство в этом году, сообщил заместитель начальника департамента внешнеэкономической деятельности холдинга Дмитрий Хандога во время телефонной конференции.
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Наука
Северные олени питаются водорослями из-за глобального потепления
Учёные из Норвегии выяснили, что из-за глобального потепления и связанных с ним климатических изменений северные олени теперь питаются водорослями, поскольку привычные для них пастбища покрываются льдом.
Обновлено в 08:41
Энергетика
Правительство Чехии выделило холдингу Unipetrol нефть из госрезервов
Чешское правительство в связи с временным прекращением получения российской нефти в понедельник вечером приняло решение о выделении сырья из госрезервов нефтехимическому холдингу Unipetrol, одно из предприятий которого, в городе Литвинове, занимается переработкой нефти из РФ, сообщила журналистам глава минфина Алена Шиллерова.
Обновлено в 15:25
Экономика
Жизнь россиян изменится с 1 мая
Кабмин с 1 мая 2019 года увеличит пенсии ветеранам ВОВ, входившим в состав действующей армии.
Обновлено в 08:54
Здоровье
На карантин из-за пневмонии закрыли школу в Волгограде
Обновлено в 07:17
Шоу-бизнес
Резко ухудшилось состояние звезды сериала «Склифосовский»
Состояние звезды сериалов "Кармелита: Цыганская страсть" и "Склифосовский" Ирины Сенотовой значительно ухудшилось.
Обновлено в 16:41
Экономика
UC Rusal сменила руководителя американского подразделения
UC Rusal назначила руководителем американского подразделения Rusal America бывшего вице-президента по продажам индийской компании Vedanta ltd Брайана Хесса, говорится в пресс-релизе металлургической компании.
Обновлено в 17:59
Армия и оружие
Россия отправила Китаю новые ракеты С-400 вместо поврежденных штормом
«В начале апреля несколько десятков новых ракет для С-400 морским транспортом были отправлены из Балтики в Китай для замены поврежденных во время шторма в проливе Ла-Манш», — рассказал собеседник агентства.
Обновлено в 18:48
Шоу-бизнес
София Ротару показала идеальную фигуру в прозрачном платье
Фигура Ротару, которая вполне угадывается под легкой тканью, как у юной девушки, ни грамма лишнего веса.
Обновлено в 02:30
Шоу-бизнес
Петербургская невеста Джонни Деппа приехала в Петербург
Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Джонни Депп хочет жениться на танцовщице из Петербурга.
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Политика
Тачи призвал Сербию признать Косово
«Сербия должна признать независимость Косова и оставить в стороне вопрос нашего суверенитета», — написал он в Facebook.
Обновлено в 18:58
Происшествия
США предъявили обвинения выданному Таиландом россиянину Богданову
Американские власти предъявили в понедельник обвинения задержанному в Таиланде российскому гражданину Антону Богданову в хищении персональных данных, внедрении в компьютеры и махинациях с налогами на сумму более $1,5 млн.
Обновлено в 19:26
Политика
В Белоруссии задержали экс-главу службы безопасности Лукашенко
Комитет госбезопасности Белоруссии (КГБ) взял под стражу Андрея Втюрина - заместителя госсекретаря Совета безопасности, бывшего начальника службы безопасности Александра Лукашенко, сообщает в понедельник газета "Наша Нива" со ссылкой свои источники.
Обновлено в 10:52
Общество
Оплата проезда в маршрутках Магадана по разной цене незаконна, считает Роспотребнадзор
Как сообщили сотрудники регионального Роспотребнадзора разница в цене при оплате картой и наличными, которую планируют ввести с 1 мая, противоречит закону о защите прав потребителей.
Обновлено в 17:00
Авто
Раскрыты особенности нового Mercedes-Benz GLS для России
В распоряжении издания Авторевю оказалась информация о спецификациях кроссовера Mercedes-Benz GLS нового поколения.
Обновлено в 11:30
Кино
Режиссер «Двойного форсажа» Джон Синглтон скончался
Американский кинорежиссер, продюсер и сценарист Джон Синглтон, известный по фильму «Двойной форсаж», скончался в Лос-Анджелесе на 52 году жизни.
Обновлено в 17:49
Политика
Саакашвили прокомментировал слова Путина о своем гражданстве
Бывший глава грузинского государства Михаил Саакашвили после призыва Владимира Путина к Киеву вернуть политику украинское гражданство вспомнил о том, как его "притесняла" Россия.
Обновлено в 09:55
Армия и оружие
Соратник Зеленского заявил о неожиданном военном ударе Киева
Ранее Иван Апаршин объявил, что причастных к нарушениям в системе обеспечения ВС Украины привлекут к ответственности Советник по вопросам безопасности и обороны Владимира Зеленского Иван Апаршин заявил о готовности Украины нанести удар там, где его не ожидают, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 19:26
Общество
Немецкое концертное агентство подало в суд на Лободу
Обновлено в 07:56
Экономика
Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазинов
Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.
Обновлено в 03:41
Армия и оружие
ВКС России активизировали удары по позициям боевиков в Сирии
Авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России нанесла точечные удары по позициям террористов в сирийской провинции Идлиб.
Обновлено в 11:52
Культура
Нагиев прокомментировал ситуацию вокруг шоу «Голос»
По данным исследователей компании Mediascope, рейтинг финала шестого сезона программы побил антирекорд за всю историю шоу.
Обновлено в 14:20
Шоу-бизнес
К юбилею Стас Михайлов сделал подтяжку лица
Михайлов посетил шоу Ивана Урганта и много улыбался, но как раз ни единой морщины на его мужественном лице обнаружить фанаткам не удалось.
Обновлено в 12:19
Кино
Фанаты «Игры престолов» вычислили следующую жертву Арьи Старк
Обновлено в 13:08
Общество
Варвара Караулова рассказала об ужасном моменте в колонии
Осужденная за попытку уехать в Сирию и примкнуть к организации "Исламское государство" (организация запрещена в России) экс-студентка МГУ Варвара Караулова рассказала об инциденте в колонии, который ее напугал.
Обновлено в 18:03
Политика
Первый штраф по закону об оскорблении власти обжаловали
Житель Новгородской области Юрий Картыжев, который получил первый в России штраф по закону о неуважении к власти в размере 30 тысяч рублей, обжаловал его.
Обновлено в 09:51
Экономика
Банк России решил ограничить денежные переводы за границу
Системы денежных переводов с 16 апреля ввели лимиты на отправку денег во Вьетнам, Китай, Киргизию (до 100 тысяч рублей в месяц) и Казахстан (до 150 тысяч рублей), сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Обновлено в 08:06
Политика
Никто из зарубежных лидеров не приедет в этом году на День Победы
На торжественные мероприятия в честь Дня Победы зарубежные лидеры не приедут в этом году, сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 17:18
Хоккей
Стали известны сочетания звеньев сборной России перед ЧМ-2019
Национальная сборная продолжает подготовку к чемпионату мира в Братиславе.
Обновлено в 05:30