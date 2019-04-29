Энергетика
«Газпром» ответил на сообщения о нерентабельности «Северного потока-2»Газета.Ru 15:33
"Газпром" сохраняет планы завершить строительство в этом году, сообщил заместитель начальника департамента внешнеэкономической деятельности холдинга Дмитрий Хандога во время телефонной конференции.
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Общество
Глава Кузбасса осудил медсестер, голодавших из-за сокращения
Губернатор Кемеровской области единоросс Сергей Цивилев осудил медсестер акушерского отделения из Анжеро-Судженска, объявлявших голодовку из-за массового сокращения, сообщает «Новая газета».
Обновлено в 15:33
Политика
Трамп передал в сенат протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО
Президент США Дональд Трамп передал в сенат протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО, сообщил Белый дом.
Обновлено в 17:21
Экономика
Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазинов
Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.
Обновлено в 03:41
Происшествия
В ресторане на востоке Москвы произошла массовая драка со стрельбой
"В 22:27 в отдел полиции поступило сообщение о драке со стрельбой в ресторане на улице Зелёный проспект на востоке Москвы, в ходе конфликта один участник выстрелил в другого из травматического пистолета", - сказали в пресс-службе.
Обновлено в 16:40
Футбол
Курбан Бердыев: «Рубин» мог надеяться на большее в игре со «Спартаком»
Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев поделился эмоциями после матча со «Спартаком» (1:1) в 26-м туре РПЛ, поблагодарив своих подопечных за самоотдачу.
Обновлено в 15:22
Общество
Караулова рассказала о хорошем отношении к ней в колонии
Варвара Караулова, осужденная за попытку примкнуть к террористической организации "Исламское государство"* и вышедшая из колонии условно-досрочно, рассказала, что к ней хорошо относились в колонии.
Обновлено в 09:37
Армия и оружие
В Госдепе прокомментировали новое видео с главарем ИГ
Представитель Госдепартамента заявил, что США продолжат работать над тем, чтобы над главарями террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) свершилось правосудие.
Обновлено в 16:54
Энергетика
Минэнерго отвело 4 дня на поступление чистой нефти на НПЗ в Белоруссии
26 апреля заместитель министра энергетики России Павел Сорокин по итогам встречи операторов «Дружбы» в Минске пообещал, что чистая нефть придет на завод в Мозыре в начале мая, а через две недели достигнет границы Белоруссии и Польши.
Обновлено в 15:31
Шоу-бизнес
Элину Быстрицкую проводили в последний путь аплодисментами
Актрису проводили в последний путь аплодисментами поклонники, близкие и коллеги, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 07:14
Транспорт
Водителей предупредили о новом виде штрафа за превышение
На основе математического расчета система делает вывод о превышении скорости на участке и вписывает штраф.
Обновлено в 05:38
Экономика
Банк России решил ограничить денежные переводы за границу
Системы денежных переводов с 16 апреля ввели лимиты на отправку денег во Вьетнам, Китай, Киргизию (до 100 тысяч рублей в месяц) и Казахстан (до 150 тысяч рублей), сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Обновлено в 08:06
Кино
Фанаты «Игры престолов» пожаловались на кромешную тьму в третьей серии
В третьем эпизоде «Игры престолов» все главные персонажи, наконец-таки, собрались вместе, чтобы дать отпор предводителю армии мертвецов.
Обновлено в 09:45
Происшествия
Отцу полковника Захарченко дали 4 года колонии
Обновлено в 05:45
Армия и оружие
Шойгу назвал развал ДРСМД первым шагом к гонке вооружений
Решение США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности возвращает мир в гонку наступательных вооружений, заявил в понедельник министр обороны России Сергей Шойгу.
Обновлено в 10:25
Общество
Саратовский вуз украсили ко Дню Победы плакатами с фашистами
Обновлено в 12:37
Общество
Минобороны России опубликовало архивные фото маршалов Победы
Минобороны России на своем сайте разместило оцифрованные уникальные фотографии советских военачальников-участников Великой Отечественной войны, Снимки сделаны во время парадов разных лет в честь Победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 17:05
Политика
Вучич пообещал бороться за Сербию на саммите в Берлине
Сербский лидер Александар Вучич сказал в воскресенье вечером в эфире телеканала Pink, что намерен бороться за Сербию на саммите западнобалканских государств в Берлине, хотя окажется там единственным противником независимости Косова и Метохии.
Обновлено вчера в 19:18
Наука
На юге Чили найдены древнейшие в Америке следы человека
Древнейший след от ноги человека был найден на месте высохшего озера Осорно, находящегося в Чили.
Обновлено вчера в 03:02
Политика
В Норвегии заподозрили Россию в подготовке боевых китов
Обновлено в 06:35
Здоровье
Зоолог рассказал, что бояться гадюк в столичных парках не стоит
Зоолог и телеведущий Тимофей Баженов заявил, что людям с хорошим иммунитетом не стоит бояться укуса гадюки, так как для них он совершенно не представляет опасности.
Обновлено в 11:51
Шоу-бизнес
Принц Уильям и Кейт Миддлтон отмечают годовщину свадьбы
Королевский эксперт Омид Скоби отмечает, что принц Уильям и Кейт Миддлтон отметят восьмую годовщину свадьбы в кругу семьи.
Обновлено в 06:07
Шоу-бизнес
За семью печатями: детали закрытой вечеринки в честь юбилея Аллы Пугачевой
Сама Алла Борисовна отметила 70-летие трижды — в узком семейном кругу 15 апреля, вместе с командой, готовившей ее кремлевский концерт, 17 апреля, и 20-го — с друзьями и коллегами в элитном ресторане на Рублевке.
Обновлено в 14:30
Шоу-бизнес
Вдова Дмитрия Марьянова вспомнила, как актер уговаривал ее выйти замуж
Единственной официальной женой актера стала психолог Ксения Бик. Марьянова не стало в октябре 2017 года.
Обновлено в 06:14
Экономика
Гендиректор Xiaomi проспорил 1 млрд юаней
Основатель и генеральный директор производителя смартфонов Xiaomi Лэй Цзюнь проспорил 1 млрд юаней ($148,4 млн) главе крупнейшего в Китае производителя кондиционеров Gree Electric Appliances Inc. Дун Минчжу, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 14:46
Происшествия
Пожар произошел в трансформаторе Ровенской АЭС на Украине
В трансформаторе на Ровенской АЭС на Украине произошел пожар, спасатели его ликвидировали.
Обновлено в 17:04
Происшествия
В США задержали планировавшего теракт экс-военнослужащего
По ее данным, бывшего военнослужащего Марка Стивенса Доминго задержали в пятницу после получения взрывного устройства.
Обновлено в 16:11
Политика
Путин посоветовал Зеленскому вернуть украинское гражданство Саакашвили
Президент России Владимир Путин посоветовал избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому вернуть украинское гражданство Михаилу Саакашвили.
Обновлено в 07:36
Общество
Немецкое концертное агентство подало в суд на Лободу
Обновлено в 07:56
Происшествия
В Подмосковье задержали семерых террористов
Правоохранительные органы разоблачили в Московской области законспирированную ячейку запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» из семи человек.
Обновлено в 11:19