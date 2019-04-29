Энергетика
«Газпром» ответил на сообщения о нерентабельности «Северного потока-2»Газета.Ru 15:33
"Газпром" сохраняет планы завершить строительство в этом году, сообщил заместитель начальника департамента внешнеэкономической деятельности холдинга Дмитрий Хандога во время телефонной конференции.
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Технологии
Tele2 первой запустила eSim в России
Мобильный оператор Tele2 первым в России запустил eSIM. Отныне обычную сим-карту можно заменить на ее виртуальный аналог.
Обновлено в 08:30
Общество
Нагиев допустил уход из «Голоса» после скандала
Обновлено в 15:07
Общество
Саратовский вуз украсили ко Дню Победы плакатами с фашистами
Обновлено в 12:37
Экономика
Мосбиржа потребовала возбудить уголовные дела из-за недостачи зерна
"Московская биржа" сообщает о случаях недостачи зерна по сделкам своп, подозревает хищение, добивается возбуждения уголовных дел.
Обновлено в 13:51
Политика
Путин оценил слова Зеленского о выдаче россиянам украинских паспортов
Президент России Владимир Путин прокомментировал недавнее высказывание избранного президента Украины Владимира Зелинского о выдачи украинских паспортов гражданам России.
Обновлено в 12:02
Политика
В Норвегии заподозрили Россию в подготовке боевых китов
Обновлено в 06:35
Общество
Караулова заявила, что стыдится своей попытки присоединиться к ИГ
Варвара Караулова (Александра Иванова), осужденная за попытку примкнуть к запрещенной в РФ террористической группировке "Исламское государство" и выпущенная из колонии условно-досрочно, стыдится своего поступка.
Обновлено в 10:10
Общество
В Москве запускают социальный тариф мобильной связи
Абонентская плата по тарифу составит 150 рублей в месяц. В стоимость включены 200 минут звонков и 3 Гб мобильного интернета.
Обновлено в 08:32
Политика
Погребинский прокомментировал высказывание Цимбалюка об «аннексии» Донбасса
Украинский политолог Михаил Погребинский прокомментировал высказывание киевского журналиста Романа Цимбалюка, заявившего, что Донбасс «аннексирован» Россией.
Обновлено в 13:39
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли впервые вышла на прогулку с дочерью после развода с Брэдом Питтом
12 апреля, после трёх лет судебных тяжб, актёры все-таки развелись. И впервые с того момента актриса была замечена на прогулке с дочерью.
Обновлено в 15:31
Общество
Гоблин раскритиковал фильм Дудя о Колыме
Обновлено в 04:31
Армия и оружие
Россия выпала из пятерки стран-лидеров по расходам на оборону
Россия выпала из топ-5 стран-лидеров по расходам на оборону - такое произошло впервые с 2006 года, свидетельствуют данные Стокгольмского международного института исследований проблем мира.
Обновлено в 13:17
Культура
Первый канал провел проверку результатов шоу «Голос. Дети»
Скандал развернулся в Сети после финала проекта, где победу одержала дочь певицы Алсу.
Обновлено 27 апреля в 07:27
Шоу-бизнес
Шик! Эмбер Хёрд, Марго Робби и Наоми Уоттс в голых нарядах на кинофестивале
Наоми Уоттс тоже выбрала черный наряд. Ее платье из прозрачной ткани также впечатлило модников.
Обновлено в 06:15
Футбол
«Спартак» упустил победу над «Рубином» в чемпионате России
Обновлено в 14:58
Происшествия
Суд арестовал экс-главу главного предприятия «Роскосмоса»
Замоскворецкий суд Москвы арестовал бывшего исполняющего обязанности гендиректора НПО «Техномаш» Дмитрия Панова.
Обновлено в 12:00
Политика
Климкин назвал советское наследие причиной несчастья украинцев
Глава украинского МИД Павел Климкин прокомментировал Всемирный доклад ООН о счастье, в котором Украина оказалась среди самых несчастных стран — на 133 месте из 156 возможных.
Обновлено в 10:40
Политика
Порошенко пообещал подписать закон «Об украинском языке»
Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что будет гордиться своей подписью, которую намерен поставить на законе «Об украинском языке», говорится в сообщении на сайте господина Порошенко.
Обновлено в 15:11
Шоу-бизнес
Бывшая жена Валерия Меладзе заявила, что винит себя в крахе их брака
Валерий Меладзе 25 лет прожил в браке с первой женой Ириной. У супругов трое дочерей — Инга, Софья и Арина.
Обновлено в 06:49
Армия и оружие
Появилось первое за пять лет видео с лидером ИГ Абу Бакром аль-Багдади
Al-Furqan Media, средство массовой информации террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), опубликовало видео с лидером группировки Абу Бакром аль-Багдади.
Обновлено в 12:17
Общество
Глава Кузбасса раскритиковал голодавших медсестер
Обновлено в 06:08
Происшествия
В Подмосковье задержали семерых террористов
Правоохранительные органы разоблачили в Московской области законспирированную ячейку запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» из семи человек.
Обновлено в 11:19
Происшествия
TMZ: у Ларри Кинга остановилось сердце
Американский телеведущий Ларри Кинг перенес сердечный приступ.
Обновлено в 14:26
Здоровье
Роспотребнадзор: «Конкорд» не штрафовали за качество еды
По одной из ранних версий, причиной массового отравления могла стать некачественная продукция, поставленная в пищеблоки комбинатом питания «Конкорд».
Обновлено в 15:04
Общество
Немецкое концертное агентство подало в суд на Лободу
Обновлено в 07:56
Шоу-бизнес
СМИ сообщили о новом лице Стаса Михайлова
Пользователи оценили фотографии с празднования 50-летнего юбилея российского певца Стаса Михайлова и пришли к выводу, что он мог сделать пластическую операцию, пишет Super.ru.
Обновлено в 15:30
Политика
Порошенко напугал Зеленского «последствиями» встречи с Путиным
Избранный президент Украины Владимир Зеленский потеряет поддержку Запад, если встретится с российским лидером Владимиром Путиным, заявил нынешний глава украинского государства Петр Порошенко.
Обновлено в 15:49
Общество
Дмитрия Быкова выписали из больницы
Писатель Дмитрий Быков рассказал, что его выписали из больницы. Об этом он сообщил «РИА Новости».
Обновлено в 15:21