Энергетика

«Газпром» ответил на сообщения о нерентабельности «Северного потока-2»РБК 13:12

Газопровод «Северный поток-2» останется рентабельным даже в случае отсрочки его запуска, сообщил заместитель начальника департамента внешнеэкономической деятельности «Газпрома» Дмитрий Хандога, передает ТАСС.
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