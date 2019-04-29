Энергетика
«Газпром» ответил на сообщения о нерентабельности «Северного потока-2»РБК 13:12
Газопровод «Северный поток-2» останется рентабельным даже в случае отсрочки его запуска, сообщил заместитель начальника департамента внешнеэкономической деятельности «Газпрома» Дмитрий Хандога, передает ТАСС.
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Газпром: шансы достроить и запустить «Северный Поток - 2» до конца года сохраняются
Комсомольская правда11:42
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