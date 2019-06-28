Энергетика
«Газпром» отверг препятствия на пути «Северного потока-2»Lenta.ru 07:02
Ранее глава австрийской OMV Райнер Зеле допустил срыв сроков запуска «Северного потока-2» из-за позиции Дании, которая затягивает согласование проекта. Миллер отметил, что датский участок газопровода «Северный поток-2» можно построить максимум за пять недель по любому маршруту.
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