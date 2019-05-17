Энергетика

Газпром открыл два новых месторождения с запасами газа на ЯмалеПолитическая Экспертиза 10:34

Российская энергетическая компания ПАО «Газпром» открыла два новых месторождения газа с запасами более 500 миллиардов кубов, передает ТАСС. Как сообщает информационное агентство, об этом проинформировали представители пресс-службы компании.
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Ямал
Полуостров
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