Газпром открыл два новых месторождения с запасами газа на ЯмалеПолитическая Экспертиза 10:34

Российская энергетическая компания ПАО «Газпром» открыла два новых месторождения газа с запасами более 500 миллиардов кубов, передает ТАСС. Как сообщает информационное агентство, об этом проинформировали представители пресс-службы компании.

Газпром открыл два новых месторождения с запасами газа на Ямале

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